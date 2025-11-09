Edit Profile
    నా పేరు చెప్పి మోసం చేస్తున్నారు.. కాంతార హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ వార్నింగ్.. సంచలన పోస్ట్.. ఏమైందంటే?

    'కాంతార చాప్టర్ 1' హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ పెట్టిన పోస్ట్ ఒకటి సంచలనంగా మారింది. తన పేరుతో మోసం చేస్తున్న ఓ వ్యక్తి గురించి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆమె ప్రజలను హెచ్చరించింది. అసలేం జరిగిందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. 

    Published on: Nov 09, 2025 5:15 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ‘కాంతార చాప్టర్ 1’ హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ తన పేరుతో మోసం చేస్తున్న ఓ వ్యక్తి గురించి తన ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా ప్రజలను హెచ్చరించారు. ఈ పోస్టు ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫోన్ నంబర్‌ను పోస్ట్ చేసి, బెంగళూరు పోలీసులను ట్యాగ్ చేస్తూ, ఆ వ్యక్తి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆమె కోరారు.

    రుక్మిణి వసంత్
    రుక్మిణి వసంత్ వార్నింగ్

    రుక్మిణి వసంత్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఒక నంబర్‌ను పోస్ట్ చేస్తూ, ఆ నంబర్ వాడుతున్న వ్యక్తి తనలా నటిస్తున్నట్లు తన దృష్టికి వచ్చిందని రుక్మిణి వసంత్ తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

    “ముఖ్యమైన హెచ్చరిక & అవగాహన సందేశం. 9445893273 నంబర్‌ను ఉపయోగిస్తున్న ఒక వ్యక్తి నా పేరుతో నకిలీ ప్రచారం చేస్తూ పలువురిని సంప్రదిస్తున్నట్లు నా దృష్టికి వచ్చింది. ఈ నంబర్ నాకు చెందినది కాదు. దీని నుండి వచ్చే సందేశాలు లేదా కాల్స్ పూర్తిగా నకిలీవి. దయచేసి అటువంటి సందేశాలకు స్పందించవద్దు. ఈ మోసం సైబర్‌క్రైమ్ కిందకు వస్తుంది. ఇలాంటి మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు పాల్పడిన వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం” అని ఆమె రాశారు.

    బెంగళూరు పోలీసుల రియాక్షన్

    రుక్మిణి వసంత్ పోస్ట్ కు బెంగళూరు పోలీసులు రియాక్టయ్యారు. ఆమె పోస్ట్‌కు ప్రతిస్పందనగా బెంగళూరు నగర పోలీసులు కూడా ఆ మోసగాడి గురించి ప్రజలను హెచ్చరించారు. ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని వారు ఆమెను కోరారు. “ఇవి మోసగాళ్ల కాల్స్, సందేశాలు. దయచేసి వారికి ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకండి. అవసరమైన చర్యల కోసం మీ సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఈ విషయాన్ని చెప్పాలని కోరుతున్నాం’’ అని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

    రుక్మిణి సినిమాలు

    రుక్మిణి 2025లో బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు. తమిళ చిత్రాలైన 'ఏస్', 'మదరాసి'లో నటించారు. ఇటీవల ఆమె కన్నడ హిట్ చిత్రం 'కాంతార చాప్టర్ 1'లో నటించారు. ఇది ఆ భాషలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా. ఆమె త్వరలో కన్నడ చిత్రం 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్', జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌తో ప్రశాంత్ నీల్ తెలుగు చిత్రంలో నటించనున్నారు. ఈ రెండు సినిమాలపైనా భారీ అంచనాలున్నాయి.

