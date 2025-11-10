నిర్మాత కరణ్ జోహార్ హిట్ టాక్ షో 'కాఫీ విత్ కరణ్'. ఇది చాలా పాపులర్. ఇందులో ఇప్పటికే చాలా మంది సెలబ్రిటీలు పాల్గొన్నారు. సినిమా, క్రికెట్ స్టార్లు కనిపించారు. కానీ భారత క్రికెట్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లి అనే ఒక పెద్ద పేరు ఇప్పటికీ మిస్సవుతోంది. అనుష్క శర్మ అనేకసార్లు హాజరైనప్పటికీ, విరాట్ రాలేకపోవడానికి గల కారణం హార్దిక్ పాండ్యా–కేఎల్ రాహుల్ వివాదమేనని కరణ్ జోహార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
సానియా మీర్జాతో
ఇటీవల భారత టెన్నిస్ లెజెండ్ సానియా మీర్జా పోడ్కాస్ట్ 'సర్వింగ్ ఇట్ అప్ విత్ సానియా' లో కరణ్ జోహార్ పాల్గొన్నాడు. ఈ సంభాషణలో కాఫీ విత్ కరణ్ షోకి రావడానికి నిరాకరిస్తూనే ఉన్న సెలబ్రిటీ ఎవరు అని సానియా అడగగా, కరణ్ ‘రణబీర్ కపూర్’ పేరు చెప్పాడు. "అతను గతంలో వచ్చాడు. కానీ గత మూడు సీజన్ల నుండి అతను రానని చెప్పాడు" అని రణబీర్ పంచుకున్నాడు. రణబీర్ చివరిసారిగా 2016 లో రణవీర్ సింగ్తో కలిసి ఆ షోకు వచ్చాడు.
కోహ్లీని పిలవలేదు
అనుష్క శర్మను వివాహం చేసుకున్న విరాట్ కోహ్లీని ఇప్పటివరకు ఎందుకు షోకి ఆహ్వానించలేదో కరణ్ జోహార్ వెల్లడించాడు. 'కాఫీ విత్ కరణ్' కౌచ్పైకి ఎప్పుడూ రాని వ్యక్తి పేరు చెప్పమని సానియా కరణ్ను అడిగినప్పుడు, ఆ నిర్మాత ఆలోచించడానికి కాసేపు ఆగిపోయాడు. ఆమె విరాట్ పేరును ప్రస్తావించగానే, ఆ క్రికెటర్ను తాను ఎప్పుడూ షోకి ఆహ్వానించలేదని కరణ్ అంగీకరించాడు.
"నేను విరాట్ను ఎప్పుడూ అడగలేదు. హార్దిక్ పాండ్య, కేఎల్ రాహుల్ కాంట్రవర్సీ తర్వాత నేను ఏ క్రికెటర్లను రమ్మని అడగడం లేదు. చాలా మంది రారని నేను అనుకున్నా. అందుకే నేను వారిని మొదటి నుంచీ అడగలేదు" అని కరణ్ వెల్లడించాడు.
హార్దిక్, రాహుల్ కాంట్రవర్సీ
2019 లో హార్దిక్ పాండ్యా, కేఎల్ రాహుల్ కలిసి కరణ్ జోహార్ చాట్ షోలో పాల్గొన్నారు. ఈ షోలో వీళ్లు మహిళలపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపాయి. సోషల్ మీడియాలో తీవ్రమైన విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. చాలా మంది వారి సెక్సిస్ట్ (లైంగిక పక్షపాత) వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. మహిళల పట్ల అగౌరవంగా మాట్లాడారని అన్నారు.
సస్పెండ్
క్రికెటర్లు హార్దిక్, కేఎల్ రాహుల్ ‘కాఫీ విత్ కరణ్’ షో లో చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై వివాదం చెలరేగడంతో ఆ సమయంలో వారి ఎపిసోడ్ను డిస్నీ+ హాట్స్టార్ తొలగించింది. వారిద్దరూ క్షమాపణలు చెప్పినప్పటికీ ఆస్ట్రేలియాతో తొలి వన్డేకు ముందు వీళ్లిద్దరినీ బీసీసీఐ సస్పెండ్ చేసింది. అయితే ఆ క్రికెటర్లు ఎదుర్కోవలసి వచ్చిన దానికి తాను బాధ్యత వహిస్తానని కూడా కరణ్ పేర్కొన్నాడు.
