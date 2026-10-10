Karthika Deepam 2: కార్తీక దీపం 2.. అసలు ఈ జ్యోత్స్న ఎక్కడ? మాలిని చంపేసిందా? సీరియల్ స్టోరీలో అదిరే సస్పెన్స్!
Karthika Deepam 2: ఊహించని ట్విస్ట్ లతో సాగుతున్న కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ తెలుగు ఆడియన్స్ ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా ఈ సీరియల్ లో మరో సస్పెన్స్ ఆడియన్స్ లో క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. అసలు ఈ జ్యోత్స్న ఎక్కడ? అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు స్టోరీపై ఇంట్రెస్ట్ ను మరింత పెంచింది.
Karthika Deepam 2: బుల్లితెరపై పాపులర్ సీరియల్ కార్తీక దీపం 2 జోరు మామూలుగా లేదు. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ తో పాటు సస్పెన్స్ ను మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ సీరియల్ బ్లాక్ బస్టర్ రన్ కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో జ్యోత్స్న కనిపించడం లేదు. రెండు మూడు ఎపిసోడ్లుగా జ్యోత్స్న ఎక్కడికి వెళ్లిందన్నది ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
కార్తీక దీపం 2 జ్యోత్స్న
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో జ్యోత్స్నది ఇంపార్టెంట్ పాత్ర. మొదట్లో విలన్ గా కార్తీక్, దీపను బాధ పెట్టింది. కానీ సూరజ్ తో ప్రేమలో పడ్డాక జ్యోత్స్న పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆమెలో విలనిజం ఎగిరిపోయి, ఓ పక్కింటి అమ్మాయిలా జ్యోత్స్న మారిపోయింది. సూరజ్ మోసం చేసినా కూడా ఆవేశంతో ఊగిపోలేదు. ఓపికతో ఎదురు చూస్తూ తన ప్లాన్ ను అమలు చేస్తోంది.
జ్యోత్స్న ఎక్కడ?
మాలిని తమ నుంచి లాక్కున్న ఆఫీసులోనే సూరజ్ పీఏగా జ్యోత్స్న తిరిగి అడుగుపెట్టింది. దీంతో కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ స్టోరీ మరో లెవల్ కు వెళ్లబోతుందని, రివేంజ్ డ్రామా మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారుతుందని అనిపించింది. కానీ సూరజ్ పీఏగా అపాయింట్మెంట్ లెటర్ అందుకున్న జ్యోత్స్న ఇంకా ఇంటికి రాలేదు. ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. దీంతో జ్యోత్స్న ఎక్కడా? అని సీరియల్ ఫ్యాన్స్ ఆలోచిస్తున్నారు.
మాలిని చంపేసిందా?
తన కొడుకు సూరజ్ పీఏగా జ్యోత్స్న రావడం మాలినికి ఏ మాత్రం ఇష్టం లేదు. అంతేకాకుండా జ్యోత్స్న నేరుగా మాలినికే ఛాలెంజ్ చేసింది. దిమ్మతిరిగే కౌంటర్లు వేసింది. దీంతో జ్యోత్స్నను కనిపించకుండా చేయమని తన బాడీగార్డ్ విజయ్ కు మాలిని ఆర్డర్ వేసింది. దీంతో జ్యోత్స్నను మాలిని చంపేసిందా? అనే ప్రశ్న రేకెత్తుతోంది.
కార్తీక్, దీపకు డౌట్
తాజాగా ఈ రోజు (అక్టోబర్ 10) ఎపిసోడ్ కథలోనూ జ్యోత్స్న ఎక్కడికి వెళ్లిందో తెలుసా? అన్నట్లు కార్తీక్, దీపతో మాలిని మాట్లాడింది. అంటే జ్యోత్స్నను మాలినినే ఏదో చేసిందనే అనుమానం కార్తీక్, దీపకు వచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతం కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో స్టోరీ ప్రకారం చూస్తే జ్యోత్స్నను మాలిని చంపేందుకు అవకాశం లేదని చెప్పొచ్చు.
ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సీరియల్ స్టోరీ అంతా మాలినిపై రివేంజ్ తీర్చుకోవడానికి జ్యోత్స్న, కార్తీక్, దీప వేస్తున్న ప్లాన్స్ చుట్టూనే తిరుగుతోంది. సూరజ్, జ్యోత్స్న పెళ్లి కావడంతోనే ఈ సీరియల్ కథకు ఓ పర్ఫెక్ట్ ఎండింగ్ వస్తుందనే టాక్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో జ్యోత్స్నను మాలిని చంపే ఛాన్స్ లేదని చెప్పొచ్చు. మరి జ్యోత్స్న ఎక్కడికి వెళ్లింది? ఆమెను మాలిని కిడ్నాప్ చేసిందా? అనేది రాబోయే ఎపిసోడ్లలో తెలిసే అవకాశముంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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