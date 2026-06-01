కార్తీక దీపం 2: వామ్మో.. కార్తీక దీపం దీప రెమ్యునరేషన్ తెలిస్తే షాక్ అవాల్సిందే.. వంటలక్క ప్రేమి సంపాదన ఇదే!
Karthika Deepam 2: ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా, రివేంజ్, సస్పెన్స్ తో సాగుతోంది కార్తీక దీపం 2 సీరియల్. ఈ తెలుగు టాప్ సీరియల్ లో దీపగా ప్రేమి విశ్వనాథ్ మరోసారి మ్యాజిక్ కొనసాగిస్తోంది. మరి రేటింగ్ లో దూసుకుపోతున్న ఈ సీరియల్ కోసం ప్రేమి విశ్వనాథ్ తీసుకుంటున్న రెమ్యునరేషన్ ఎంతో తెలుసా? ఇక్కడ చూసేయండి.
బ్లాక్ బస్టర్ సీరియల్ కార్తీక దీపంతో తెలుగు ఆడియన్స్ మనసులు గెలుచుకుంది ప్రేమి విశ్వనాథ్. కేరళ అమ్మాయి అయినప్పటికీ తన నటనతో తెలుగువాళ్లను మెప్పించింది. ఆ సీరియల్ లో వంటలక్కగా క్రేజ్ దక్కించుకుంది. ఇప్పుడు సీక్వెల్ కార్తీక దీపం 2లోనూ అదరగొడుతోంది.
రెమ్యునరేషన్
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో దీప అనే క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తోంది ప్రేమి విశ్వనాథ్. ఈ సీరియల్ సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ టాప్ సీరియల్ కోసం ప్రేమి విశ్వనాథ్ భారీగానే రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటుందని తెలిసింది. ఇప్పుడు ఆమెకు రోజుకు రూ.లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారని టాక్. అంటే నెల రోజులు షూటింగ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.30 లక్షలు అకౌంట్లో చేరతాయన్నమాట.
అప్పుడు 25 వేలే
కెరీర్ స్టార్టింగ్ లో ప్రేమి విశ్వనాథ్ రెమ్యునరేషన్ కు, ఇప్పటి రెమ్యునరేషన్ కు ఎంతో తేడా ఉంది. అప్పట్లో ఆమె రోజుకు రూ.25 వేలు మాత్రమే తీసుకునేదంటా. కానీ కార్తీక దీపం సీరియల్ తో ఆమె పాపులారిటీ పెరిగిపోయింది. దీంతో పాటు ఈ మలయాళీ నటి రెమ్యునరేషన్ కూడా పెంచేసిందని అంటున్నారు.
భారీ ఆస్తులు
సీరియల్ లో పేదింటి అమ్మాయిగా నటించే ప్రేమి విశ్వనాథ్ కు రియల్ లైఫ్ లో మాత్రం భారీ ఆస్తులున్నాయని సమాచారం. ఆమె ఆస్తుల విలువ ఏకంగా రూ.50 కోట్లు అని సీరియల్ సర్కిల్ లో మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రేమికి ఓ పెద్ద రాజభవనం లాంటి ఇల్లు, రెండు లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయని సమాచారం.
అంతే కాకుండా కేరళలో ప్రేమి విశ్వనాథ్ కు చెందిన రెండు ఫిల్మ్ స్టూడియోలు కూడా ఉన్నట్లు టాక్. ఇక్కడ రెగ్యులర్ గా షూటింగ్ లు జరుగుతాయని అంటున్నారు.
పర్సనల్ లైఫ్
ప్రేమి విశ్వనాథ్ భర్త పేరు వినీత్ భట్. ప్రేమికి ఆరడగుల కొడుకు మనుజిత్ కూడా ఉన్నాడు. కండలు పెంచిన ఈ కుర్రాడు హీరోలా ఉంటాడు. తన ఫిట్ నెస్ వీడియోలు, వెకేషన్ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడు పోస్టు చేస్తుంటాడు. కార్తీక దీపం దీపకు ఇంత పెద్ద కొడుకు ఉన్నాడా? అనే డౌట్ వచ్చేలా మనుజిత్ కటౌట్ ఉంటుంది.
