Karthika Deepam 2:'కార్తీక దీపం 2' 700 ఎపిసోడ్ల సరికొత్త రికార్డ్-టాలీవుడ్ హీరోల రేంజ్లో సీరియల్ స్టార్స్ రెమ్యునరేషన్
Karthika Deepam 2- 700 Episodes: స్టార్ మా ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్న టాప్ రేటెడ్ ధారావాహిక 'కార్తీక దీపం 2' విజయవంతంగా 700 ఎపిసోడ్ల మైలురాయిని అందుకుంది. టెలివిజన్ రేటింగ్స్ లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా.. టాలీవుడ్ మిడ్-టైర్ సినిమాలకు పోటీనిచ్చే స్థాయికి ఎలా ఎదిగిందో చూద్దాం.
Karthika Deepam 2- 700 Episodes: తెలుగు బుల్లితెరపై 'కార్తీక దీపం 2' (Karthika Deepam) సృష్టిస్తున్న ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. సాధారణ డైలీ సీరియల్స్ లాగా కాకుండా, ఒక బ్రాండ్గా మారిన ఈ క్రేజీ ధారావాహిక తాజాగా 700 ఎపిసోడ్లను పూర్తి చేసుకుని సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
కార్తీక దీపం 2 రికార్డు
తెలుగులో టాప్ లో దూసుకుపోతున్న కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ మరో మైల్ స్టోన్ చేరుకుంది. 700 ఎపిసోడ్లను కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్ర బృందం సోషల్ మీడియా వేదికగా #700EpisodesOfKarthikaDeepam హ్యాష్ట్యాగ్తో ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
ప్రైమ్ టైమ్ లో
ప్రతి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు స్టార్ మాలో రాత్రి 8 గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఈ కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ప్రైమ్ టైమ్ స్లాట్లో ఎవరికీ అందని రేటింగ్తో దూసుకుపోతోంది. చాలా మంది సాధారణ వీక్షకులు కేవలం కథలోని ట్విస్టుల గురించే మాట్లాడుకుంటారు, కానీ ఈ సీరియల్ బిజినెస్ వాల్యూ టాలీవుడ్ ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
సీరియల్ అదుర్స్
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో మిడ్-టైర్ (మధ్యతరహా) హీరోల సినిమాలు థియేటర్లలో వారం రోజులు ఆడటమే గగనంగా మారింది. కానీ 'కార్తీక దీపం 2' లాంటి మెగా సీరియల్స్ సంవత్సరాల తరబడి ప్రతిరోజూ లక్షలాది ఇళ్లల్లో డిజిటల్ ఐబాల్స్ను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
రెమ్యునరేషన్
ఇండస్ట్రీ ఇన్సైడర్ల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ కార్తీక దీపం 2 సీరియల్లోని లీడ్ యాక్టర్ల నెలవారీ సంపాదన/రెమ్యునరేషన్, ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో ఒకటి రెండు సినిమాలు చేసే చిన్న హీరోల టోటల్ రెమ్యునరేషన్తో సమానంగా ఉందని టాక్. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా వచ్చే అదనపు ఆదాయం దీనికి అదనం. స్టార్ మా నెట్వర్క్కు అత్యధిక అడ్వర్టైజింగ్ రెవెన్యూ తెచ్చిపెడుతున్న స్లాట్ ఇదే కావడం విశేషం.
రేటింగ్ లో గట్టిపోటీ
ప్రస్తుతం బుల్లితెరపై నంబర్ వన్ స్థానం కోసం 'కార్తీక దీపం 2', 'బ్రహ్మముడి', ‘గుండె నిండా గుడి గంటలు’, ‘ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు’ సీరియల్స్ మధ్య గట్టి పోటీ నడుస్తోంది. అయినప్పటికీ 700 ఎపిసోడ్ల తర్వాత కూడా కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ను.. కథలో కొత్త క్యారెక్టర్లను ప్రవేశపెడుతూ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ తగ్గకుండా మేకర్స్ స్క్రీన్ప్లేను డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఈ సీరియల్ పాత్రలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్లా కలిసిపోవడమే దీని సుదీర్ఘ విజయానికి ప్రధాన కారణమని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More