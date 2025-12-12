భర్తను ముద్దు పెట్టుకోవడానికి తెగ తొందర పడిపోయిన కీర్తి సురష్.. తొలి పెళ్లి రోజు సందర్భంగా షేర్ చేసిన వీడియో వైరల్
కీర్తి సురేష్ శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) తన తొలి పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటోంది. గతేడాది సరిగ్గా ఇదే రోజు ఆంటోనీ తట్టిల్ ను పెళ్లి చేసుకున్న ఆమె.. ఇప్పుడు ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా తమ పెళ్లి వీడియోను షేర్ చేసింది.
మహానటి కీర్తి సురేష్, ఆమె చిన్ననాటి స్నేహితుడు ఆంటోనీ తట్టిల్ వివాహ బంధానికి నేటితో (డిసెంబర్ 12) ఏడాది పూర్తయింది. వారిద్దరూ గోవాలో పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా తమ పెళ్లి వేడుకల్లోని అల్లరి, ఆనందం, కన్నీళ్లు కలగలిసిన ఒక బ్యూటిఫుల్ వీడియోను కీర్తి సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
కీర్తి సురేష్ పెళ్లి రోజు
నటి కీర్తి సురేష్, వ్యాపారవేత్త ఆంటోనీ తట్టిల్ (Antony Thattil) వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టి విజయవంతంగా ఏడాది పూర్తి చేసుకున్నారు. తమ మొదటి వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ సందర్భంగా గతేడాది గోవాలో జరిగిన తమ హిందూ, క్రిస్టియన్ సంప్రదాయ పెళ్లి వేడుకల వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ.. "ఒక ముఖ్యమైన రోజు.. ఒక ముఖ్యమైన జ్ఞాపకం.. మా పెళ్లికి ఏడాది" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడీ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
ఆ వీడియోలో ఏముందంటే?
ఈ వీడియోలో కీర్తి, ఆంటోనీ దంపతులు ఫుల్ జోష్లో కనిపిస్తున్నారు. డ్యాన్సులు, ఆటలు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి టగ్-ఆఫ్-వార్ ఆడటం వంటి సరదా సీన్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. ఆంటోనీ మోకాళ్లపై కూర్చుని కీర్తికి ప్రపోజ్ చేయడం హైలైట్గా నిలిచింది.
ఇక వీడియోలో క్రిస్టియన్ వెడ్డింగ్ తర్వాత కీర్తి చేసిన ఒక జోక్ నవ్వులు పూయించింది. "ఫాదర్.. 'ఇప్పుడు మీరు వధువును ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు' అని చెప్పే మూమెంట్ కోసం నేను నిజంగా ఎదురుచూశాను. బహుశా ఆ పని నేనే చేస్తానేమో" అంటూ కీర్తి సరదాగా ఆటపట్టించి, ఆంటోనీని ముద్దు పెట్టుకుంది. వెనుక బాణసంచా పేలుతుండగా ఈ జంట మెరిసిపోయింది.
ఇక హిందూ సంప్రదాయంలో తాళి కడుతున్నప్పుడు కీర్తి ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం, తర్వాత ఆంటోనీ కన్నీళ్లను కూడా ఆమె తుడవటం వంటి ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ 'పప్పీ ఐస్' ఎమోజీలతో క్యూట్ రియాక్షన్ ఇచ్చింది.
కీర్తి, ఆంటోనీ 15 ఏళ్ల ప్రేమ బంధం
కీర్తి సినిమాల్లోకి రాకముందే ఆంటోనీతో ప్రేమలో ఉంది. వీరిది 15 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రేమాయణం. ఆంటోనీ కుటుంబం కేరళలోని కొచ్చికి చెందినదే అయినా, ఆయన దుబాయ్లో వ్యాపారం చేస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ 12న గోవాలో వీరి వివాహం జరిగింది.
ఇక కీర్తి సురేష్ ఇటీవలే 'ఉప్పు కప్పురంబు', 'రివాల్వర్ రీటా' చిత్రాల్లో కనిపించింది. త్వరలో తమిళంలో 'కన్నివేడి', మలయాళంలో 'తోట్టం' చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.