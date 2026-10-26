Keerthy Suresh: ఈ సినిమా సక్సెస్ కాదన్నారు.. మహానటి తర్వాత అంత ఇష్టమైన పాత్ర ఇదే: నెట్ఫ్లిక్స్ బోల్డ్ మూవీపై కీర్తి
Keerthy Suresh: నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ కీర్తి సురేష్ నటించిన పవర్ ఫుల్ తమిళ క్వీర్ డ్రామా 'డోరోతీ' (Dorothy) థియేటర్లలో సక్సెస్ అయిన తర్వాత ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆడేది కాదని తనకు చెప్పారని కీర్తి సంచలన విషయాలను వెల్లడించారు.
Keerthy Suresh: ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో వినూత్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్న నటి కీర్తి సురేష్. కమర్షియల్ ఫార్ములా సినిమాలకు భిన్నంగా రిస్క్ ఉన్న కథాంశాలను ఎంచుకోవడంలో ఆమె ఎప్పుడూ ముందుంటారు. దానికి నిదర్శనమే దర్శకుడు కార్తీక్ సుబ్బరాజు నిర్మాణంలో, గుణీత్ మోంగా కాంబినేషన్ లో రూపొందిన తమిళ చిత్రం 'డోరోతీ' (Dorothy).
1990ల నాటి గ్రామీణ తమిళనాడు నేపథ్యంలో సాగే ఈ క్వీర్ డ్రామాలో కీర్తి సురేష్ కీలకమైన 'డోరోతీ' అనే పాత్రను పోషించారు. కథలో ఆమె పాత్ర తక్కువ సమయమే ఉన్నప్పటికీ, ఆ సినిమాకు ఆమే ప్రధానంగా నిలిచారు. ఇటీవల ప్రసిద్ధ మీడియా సంస్థ ‘ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియా’కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఈ సినిమా ప్రయాణం, తనకు ఎదురైన అనుభవాలపై కీర్తి సురేష్ మనసు విప్పి మాట్లాడారు.
'మహానటి' తర్వాత తన కెరీర్లో అత్యంత ప్రత్యేకమైన చిత్రం ఇదని కొనియాడిన కీర్తి సురేష్.. తన లేటెస్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ 'అక్క' (Akka) విడుదలకు ముందు ఈ విషయాలను పంచుకున్నారు.
"ఫ్రాంక్గా చెప్పారు.. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆడదని.."
'డోరోతీ' చిత్రంలో నటించడం గురించి కీర్తి సురేష్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ సినిమాలో నాది కేవలం 6 లేదా 7 రోజుల షూటింగ్ మాత్రమే. నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లో చేరుతున్న సమయంలో ఇండస్ట్రీలోని కొంతమంది నాతో మాట్లాడారు. 'కేవలం ఆరు రోజులు చేసే పాత్ర కోసం నువ్వెందుకు వెళ్తున్నావ్? వాళ్లు నిన్ను సరిగ్గా చూపిస్తారా? ఇది క్రిటికల్ గా ప్రశంసలు పొందుతుందేమో కానీ బాక్సాఫీస్ హిట్ కాకపోవచ్చు' అని నన్ను హెచ్చరించారు. కానీ నేను కేవలం ఎన్ని రోజులు నటించాను అనే దాన్ని బట్టి కాకుండా, ఒక గొప్ప కథలో భాగమయ్యానా లేదా అనే దానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తాను" అని స్పష్టం చేశారు.
పరిశ్రమలోని ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ ఈ సినిమా థియేటర్లలో ఏకంగా 25 రోజుల పాటు విజయవంతంగా నడిచింది. "మహానటి తర్వాత నా హృదయానికి అత్యంత దగ్గరైన పాత్ర ఇది. మార్పును తీసుకువచ్చే ఇలాంటి సినిమాలో భాగమైనందుకు నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను" అని కీర్తి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
'అక్క' కాస్తా 'అన్ని' (వదిన) అయింది
సినిమాకు లభించిన ఆదరణ గురించి పంచుకుంటూ.. "మేము ఇటీవల సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించాం. దానికి చాలామంది ట్రాన్స్జెండర్లు (Transgenders) హాజరయ్యారు. వాళ్లంతా వేదికపైకి వచ్చి నన్ను తమిళంలో 'అన్ని' (వదిన) అని పిలిచారు. ఆ మాట విన్నప్పుడు నా కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. ఒక సినిమా సమాజంలో ఎలాంటి మార్పును తీసుకురాగలదో, ప్రజల ఆలోచనలను ఎలా మార్చగలదో చూపించడానికి ఇది నిదర్శనం" అని చెప్పారు.
తమిళ సినిమాల్లో ఎల్జీబీటీక్యూ (LGBTQ+) కథాంశాలను ఇంత పకడ్బందీగా, సున్నితంగా తెరకెక్కించడం ఇటీవలి కాలంలో చూడలేదని, దర్శకుడు కార్తీక్ సుబ్బరాజు మేకింగ్ అద్భుతమని కొనియాడారు. తోటి నటులు సనంత్, రిషికాంత్లతో మొదటిసారి పనిచేసినప్పటికీ, వారి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ అద్భుతంగా పండిందని తెలిపారు.
నెట్ఫ్లిక్స్ 'అక్క'తో ఓటీటీ ధమాకా
'డోరోతీ' మూవీ ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతూ గ్లోబల్ వైడ్గా మంచి వ్యూయర్షిప్ సాధిస్తుండగా.. కీర్తి సురేష్ నటించిన సరికొత్త డ్రామా వెబ్ సిరీస్ 'అక్క' (Akka) కూడా విడుదలకు సిద్ధమైంది. వైఆర్ఎఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ (YRF Entertainment) బ్యానర్పై ధర్మరాజ్ శెట్టి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ క్రైమ్ అండ్ రివేంజ్ డ్రామా సిరీస్ అక్టోబర్ 30 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More