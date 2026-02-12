Edit Profile
    కిరణ్ అబ్బవరం నెక్ట్స్ లెవల్ ప్లాన్.. బాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాతలతో భారీ మైథలాజీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. హీరోయిన్‌పై ఉత్కంఠత!

    టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం తన కెరీర్‌లో మరో భారీ ముందడుగు వేశారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ జీ స్టూడియోస్, బాలీవుడ్ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రేరణ అరోరా సంయుక్త నిర్మాణంలో ఒక భారీ పాన్-ఇండియా మైథాలజీ యాక్షన్ చిత్రానికి కిరణ్ అబ్బవరం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.

    Published on: Feb 12, 2026 11:52 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ ప్రామిసింగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం ఇప్పుడు తన రూట్ మార్చారు. '' (KA) సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా చాటిన కిరణ్ అబ్బవరం కె ర్యాంప్ మూవీతో మంచి హిట్ అందుకున్నారు. ఇప్పుడు నేరుగా బాలీవుడ్ మేకర్స్‌తో చేతులు కలిపి ఒక భారీ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ను లైన్‌లో పెట్టారు.

    ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థల కలయిక

    భారతీయ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, పురాణ గాథల నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం కిరణ్ అబ్బవరం కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కనుంది. ప్రఖ్యాత నిర్మాణ సంస్థ జీ స్టూడియోస్ అధినేత ఉమేష్ బన్సాల్, బాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రేరణ అరోరా (Ess Kay Gee Entertainment)తో సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నారు.

    శరవేగంగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు

    కీర్తన్ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, భారతీయ సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా ఒక మైథలాజికల్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్‌గా అద్భుతమైన విజువల్స్‌తో రూపొందనుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. విజువల్స్ పరంగా ఈ చిత్రం సరికొత్త ప్రపంచాన్ని చూపబోతోందని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు.

    సెప్టెంబర్ నుంచి షూటింగ్ షురూ!

    2026 సెప్టెంబర్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం కొత్త సినిమా షూటింగ్‌ను ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సినిమాను తెలుగు, హిందీతోపాటు అన్ని ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారని సమాచారం.

    హీరోయిన్ ఎంపికపై ఉత్కంఠ

    ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సరసన నటించే హీరోయిన్ ఎవరనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. బాలీవుడ్ లేదా టాలీవుడ్‌కు చెందిన ఒక స్టార్ హీరోయిన్‌ను ఎంపిక చేసే ఆలోచనలో చిత్ర బృందం ఉంది. భక్తి, భావోద్వేగం, డ్రామా, హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సుల కలయికతో ఈ చిత్రం ఉండనుందని మేకర్స్ తెలిపారు.

    పవర్‌ఫుల్ అవతార్‌లో

    ఇదిలా ఉంటే, గతంలో ప్రేరణ అరోరా, జీ స్టూడియోస్ కలిసి 'రుస్తమ్' వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలను అందించారు. ఇప్పుడు కిరణ్ అబ్బవరంను ఒక పవర్‌ఫుల్ అవతార్‌లో ప్రెజెంట్ చేస్తూ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్‌తో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని వారు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

    నెక్ట్స్ లెవెల్ ప్లాన్

    ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన దర్శకుడు, టైటిల్, ఇతర నటీనటుల వివరాలను మేకర్స్ త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు. క, కె ర్యాంప్ తర్వాత కిరణ్ అబ్బవరం పాన్ ఇండియా స్థాయిలో నెక్ట్స్ లెవెల్ ప్లాన్ చేశాడని అభిమానులు సంతోషపడుతున్నారు.

