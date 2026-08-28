OTT Crime Thriller: మూవీ రిలీజ్కు ముందే కన్నుమూసిన డైరెక్టర్.. మూడు వారాలకే ఓటీటీలోకి తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్!
OTT Crime Thriller: ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వచ్చేసింది. అయితే ఈ మూవీ దర్శకుడు రిలీజ్ కు ముందే చనిపోయారు. ఇప్పుడా చిత్రం మూడు వారాలకే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ సినిమాలో ఇంకో విశేషం కూడా ఉంది. అదేంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
OTT Crime Thriller: లేటెస్ట్ తెలుగు క్రైమ్ యాక్షన్ డ్రామా 'KJQ: కింగ్ జాకీ క్వీన్' (KJQ: King Jackie Queen) డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పైకి అడుగుపెట్టింది. థియేట్రికల్ విడుదలైన తర్వాత సరిగ్గా మూడు వారాలకు ఈ సినిమా ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ప్యారడైజ్ ప్రొడ్యూసర్
'దసరా', 'ది ప్యారడైజ్' వంటి భారీ విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించిన ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ (SLV Cinemas) పతాకంపై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ కేజేక్యూ మూవీని నిర్మించారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర రాణించలేకపోయింది.
నటీనటుల పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కినప్పటికీ, థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు ఈ కేజేక్యూ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ప్రదర్శన కనబరచలేకపోయింది. అప్పట్లో కేవలం తెలుగు భాషలోనే థియేటర్లలోకి తీసుకొచ్చారు.
ఓటీటీలో నాలుగు భాషల్లో
ఇవాళ (ఆగస్టు 28) ఓటీటీలోకి కేజేక్యూ మూవీ వచ్చేసింది. క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలో నాలుగు భాషల్లో రిలీజైంది. ప్రస్తుతం ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగు ఒరిజినల్తో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ డబ్బింగ్ వెర్షన్లలో కూడా ఈ సినిమా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల దక్షిణాదిలోని ఇతర ప్రాంతీయ భాషల ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ క్రైమ్ డ్రామా రీచ్ పెరిగే అవకాశం లభించింది.
దర్శకుడు మరణం
ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన దివంగత దర్శకుడు కేకే (కిరణ్ కుమార్) ప్రతిభ ప్రతి సన్నివేశంలోనూ కనిపిస్తుంది. అయితే దురదృష్టవశాత్తూ, సినిమా వెండితెరపై విడుదల కాకముందే ఆయన కన్నుమూయడం చిత్రబృందాన్ని తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టింది. తన చివరి దర్శకత్వ ప్రయోగాన్ని ప్రేక్షకులు తెరపై చూడటాన్ని ఆయన స్వయంగా వీక్షించలేకపోయారు.
1990ల క్రైమ్ స్టోరీ
1990ల కాలం నాటి మురికివాడలు, గ్యాంగ్స్టర్ కల్చర్, నేర సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథ సాగుతుంది. నేరం, అధికారం, వ్యక్తిగత పగ, వైరం చుట్టూ తిరిగే ముగ్గురు ప్రధాన పాత్రల జీవితాలను ఉత్కంఠభరితంగా ఈ చిత్రంలో ఆవిష్కరించారు. 'దసరా' ఫేమ్ దీక్షిత్ శెట్టి, యుక్తి తరేజా ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ఇదే స్పెషల్
ఇక ఈ కేజీక్యూ సినిమాలో మరో స్పెషాలిటీ ఉంది. అదే 'ది ప్యారడైజ్' చిత్ర దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల సోదరుడు శశి ఓదెల ఈ సినిమా ద్వారా నటుడిగా పరిచయమయ్యారు. తొలి చిత్రంలోనే శశి తన నటనతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
థియేటర్లలో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయిన 'KJQ: కింగ్ జాకీ క్వీన్' చిత్రం ఓటీటీ వేదికగా డిజిటల్ ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పిస్తుందో, ఎలాంటి ఆదరణ సొంతం చేసుకుంటుందో వేచి చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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