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    Korean Kanakaraju Trailer: దెయ్యంతో క‌మ్యునికేష‌న్ గ్యాప్‌..బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ లోడింగ్..కొరియ‌న్ క‌న‌క‌రాజు ట్రైల‌ర్ రివ్యూ

    Korean Kanakaraju Trailer: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ హీరోగా, కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ల దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన వినూత్న క్రాస్-కల్చరల్ హారర్ కామెడీ చిత్రం ‘కొరియన్ కనకరాజు’. ఈ మూవీ ట్రైలర్ ఇవాళ రిలీజైంది. కామెడీ, హారర్ ఎలిమెంట్స్ తో ట్రైలర్ అదిరిపోయింది. 

    Published on: Aug 1, 2026, 14:57:38 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Korean Kanakaraju Trailer: విభిన్నమైన కాన్సెప్టులను ఎంచుకుంటూ టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ (Varun Tej) సరికొత్త చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు'. 'వెంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్', 'ఎక్స్‌ప్రెస్ రాజా' చిత్రాలతో అలరించిన కామెడీ స్పెషలిస్ట్ మెర్లపాక గాంధీ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఇప్పటికే ఆడియన్స్‌లో విశేషమైన ఆసక్తిని రేకెత్తించిన ఈ చిత్రం అధికారిక ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ నేడు గ్రాండ్‌గా విడుదల చేశారు.

    దెయ్యంతో క‌మ్యునికేష‌న్ గ్యాప్‌..బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ లోడింగ్..కొరియ‌న్ క‌న‌క‌రాజు ట్రైల‌ర్ రివ్యూ (youtube)
    దెయ్యంతో క‌మ్యునికేష‌న్ గ్యాప్‌..బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ లోడింగ్..కొరియ‌న్ క‌న‌క‌రాజు ట్రైల‌ర్ రివ్యూ (youtube)

    కొరియన్ కనకరాజు ట్రైలర్

    కొరియన్ కనకరాజు ట్రైలర్ ఆద్యంతం అవుట్ అండ్ అవుట్ వినోదం, యాక్షన్, హారర్ అంశాల కలబోతగా సాగింది. ఇందులో వరుణ్ తేజ్ రెండు విభిన్నమైన షేడ్స్ ఉన్న పాత్రల్లో కనిపిస్తూ సర్ ప్రైజ్ చేశాడు

    • వరుణ్ తేజ్ మార్క్ వేరియేషన్స్: అనంతపురం ప్రాంతానికి చెందిన ఒక లోకల్ మాస్ కుర్రాడిగానూ, మరోవైపు స్టైలిష్ కొరియన్ మాఫియా డడాన్‌గానూ వరుణ్ తేజ్ ప్రదర్శించిన బాడీ లాంగ్వేజ్, ఫేషియల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ట్రైలర్‌కే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
    • హ్యూమర్ & గ్లామర్ కంబో: స్టార్ కమెడియన్ సత్య అందించిన వన్-లైనర్లు, టైమింగ్ నవ్వుల పువ్వులు పూయించాయి. నాయికగా నటించిన రితిక నాయక్ (Ritika Nayak) గ్లామర్ ప్లస్ ప్రెజెన్స్ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా మారింది.
    • తమన్ స్కోర్: ఇప్పటికే చార్ట్‌బస్టర్‌లుగా నిలిచిన పాటలతో పాటు, విజువల్స్‌ను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లేలా ఎస్. థమన్ అందించిన నేపధ్య సంగీతం (BGM) విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

    క్రాస్-కల్చరల్ హారర్ కామెడీ ట్రెండ్

    ట్రేడ్, ఫిల్మ్ అనలిటిక్స్ పరంగా పరిశీలిస్తే.. 'కొరియన్ కనకరాజు' చిత్రం ప్రామాణిక హారర్ కామెడీ ఫార్ములాకు ఒక సరికొత్త హంగును జోడించింది. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హారర్ కామెడీలకు ఎప్పుడూ సేఫ్ బాక్సాఫీస్ గ్యారంటీ ఉంటుంది. అయితే, దానికి కొరియన్ మాఫియా / క్రాస్-కల్చరల్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్‌ను జోడించడం అనేది మేకర్స్ చేసిన ఒక నయా ప్రయోగం.

    రాయలసీమ (అనంతపురం) నేటివిటీని, గ్లోబల్ గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామాను క్లబ్ చేస్తూ తెరకెక్కించడం మూలంగా కథలో సరికొత్త వర్త్, ఫ్రెష్‌నెస్ కనిపిస్తోందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.

    రిలీజ్ డేట్

    ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ (UV Creations) అత్యంత భారీ బడ్జెట్, రిచ్ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్‌తో నిర్మించిన కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం ఆగస్టు 7న థియేటర్లలోకి రానుంది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వారానికి ముందే అడుగుపెడుతున్న ఈ ఎంటర్‌టైనర్, బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి లాంగ్ రన్ సాధించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. బ్లాక్ బాస్టర్ లోడింగ్ అని అంటున్నారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Korean Kanakaraju Trailer: దెయ్యంతో క‌మ్యునికేష‌న్ గ్యాప్‌..బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ లోడింగ్..కొరియ‌న్ క‌న‌క‌రాజు ట్రైల‌ర్ రివ్యూ
    Home/Entertainment/Korean Kanakaraju Trailer: దెయ్యంతో క‌మ్యునికేష‌న్ గ్యాప్‌..బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ లోడింగ్..కొరియ‌న్ క‌న‌క‌రాజు ట్రైల‌ర్ రివ్యూ
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