    బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో దొరికిపోయిన కృతి సనన్- లండన్ వీధుల్లో చెట్టాపట్టాల్- పక్కన మరో హీరో! వైరల్ అవుతున్న వీడియో

    బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ గ్లామర్ బ్యూటీ కృతి సనన్ తన ప్రియుడు కబీర్ బహియాతో కలిసి లండన్ వీధుల్లో చెట్టాపట్టాల్ వేసుకుని తిరుగుతూ కెమెరా కంటికి చిక్కారు. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ డేటింగ్‌లో ఉన్నారనే వార్తలకు ఈ వీడియో బలాన్ని చేకూరుస్తోంది. అయితే, వీరిద్దరితో మరో హీరో కూడా ఉండటం విశేషంగా మారింది.

    Published on: Feb 23, 2026 10:30 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి గత కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా లండన్‌కు చెందిన వ్యాపారవేత్త కబీర్ బహియాతో కృతి సనన్ ప్రేమలో ఉందంటూ వస్తున్న రూమర్లు ఇప్పుడు నిజమయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా వీరిద్దరూ లండన్ వీధుల్లో చేతులు పట్టుకుని నడుస్తున్న ఒక వీడియో రెడ్డిట్ (Reddit) వేదికగా బయటకు వచ్చి వైరల్ అవుతోంది.

    లండన్ వీధుల్లో లవ్ బర్డ్స్

    వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో కృతి సనన్ బ్రౌన్ కలర్ స్వెటర్, బ్లూ డెనిమ్స్ ధరించి స్టైలిష్‌గా కనిపించగా.. కబీర్ బహియా వైట్ టీ-షర్ట్, బ్లూ హూడీలో సింపుల్‌గా ఉన్నారు. కృతి సనన్, కబీర్ బహియా వీరిద్దరూ ఒకరి చేతిని మరొకరు పట్టుకుని ఎంతో సన్నిహితంగా నడుస్తూ కనిపించారు. అయితే ఈ వీడియో ఎప్పుడు తీశారనే దానిపై స్పష్టత లేనప్పటికీ, కృతి సనన్ అభిమానులు మాత్రం ఈ జంట చూడముచ్చటగా ఉందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

    హీరో వరుణ్ ధావన్ కూడా

    కబీర్, కృతి సనన్ కలిసి కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతేడాది అక్టోబరులో అబుదాబిలో జరిగిన యూఎఫ్సీ 321 మ్యాచ్‌లో కృతి, కబీర్ పాల్గొన్నారు. వారితోపాటు పక్కనే బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వరుణ్ ధావన్ కూడా ఉన్నాడు. ఈ ఫొటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కృతి సనన్ షేర్ చేసింది. అదే ఏడాది జూలైలో భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరిగిన మూడో టెస్టు మ్యాచ్ కోసం లండన్‌లోని లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో కనిపించింది ఈ జంట.

    ఎవరీ కబీర్ బహియా?

    ఇకపోతే కబీర్ బహియా లండన్‌లోని ఒక సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి. ఆయన తండ్రి కుల్జిందర్ బహియా, యూకేలోని ప్రముఖ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ 'సౌతాల్ ట్రావెల్' వ్యవస్థాపకుడు. 1999లో జన్మించిన కబీర్, ఇంగ్లాండ్‌లోని మిల్‌ఫీల్డ్ బోర్డింగ్ స్కూల్‌లో విద్యనభ్యసించారు.

    సోదరి ద్వారానే పరిచయం

    కృతి సోదరి నుపుర్ సనన్ ద్వారానే వీరిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడినట్లు తెలుస్తోంది. గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో అబుదాబిలో జరిగిన యూఎఫ్ సీ (UFC) మ్యాచ్‌లోనూ, అలాగే లండన్‌లోని లార్డ్స్ మైదానంలో జరిగిన క్రికెట్ మ్యాచ్‌లోనూ వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించారు. దుబాయ్‌లో జరిగిన ఒక ఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్‌తో పాటు ఉస్తాద్ రాహత్ ఫతే అలీ ఖాన్ కచేరీకి కూడా ఈ జంట హాజరైంది.

    సినిమా విశేషాలు

    కాగా కెరీర్ పరంగా చూస్తే, కృతి సనన్ ప్రస్తుతం వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవలే ధనుష్ సరసన 'తేరే ఇష్క్ మే' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన కృతి సనన్ హోమీ అదాజానియా దర్శకత్వంలో రూపొందే మూవీలో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం.

