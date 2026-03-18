    Lakshmi Manchu Daughter: మంచు ఫ్యామిలీలో ఘనంగా సంబరాలు.. అంగరంగ వైభవంగా లక్ష్మీ కూతురు 'ఆపిల్' హాఫ్ శారీ ఫంక్షన్

    Lakshmi Manchu Daughter: లక్ష్మీ మంచు కూతురు విద్య నిర్వాణ హాఫ్ శారీ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిని లక్ష్మీయే తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసింది. 

    Mar 18, 2026, 15:32:12 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్ నటి మంచు లక్ష్మీ మంచు ఇంట సెలబ్రేషన్స్ మొదలయ్యాయి. తన గారాల పట్టి విద్యా నిర్వాణ హాఫ్ శారీ (ఓణీల) వేడుకను లక్ష్మీ ఎంతో గ్రాండ్‌గా నిర్వహించింది. 11 ఏళ్ల ఆపిల్ పెద్దమనిషి అయిన సందర్భంగా చేసిన ఈ బ్లెస్సింగ్ సెర్మనీకి సంబంధించిన బ్యూటిఫుల్ ఫోటోలను లక్ష్మీ సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్‌తో హ్యాపీగా షేర్ చేసింది.

    మెరిసిపోయిన తల్లీకూతుళ్లు

    హైదరాబాద్‌లోని రిధిరా రిట్రీట్స్‌ లో ఈ వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్ డెకరేషన్ అందరినీ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. తాజా పూలు, అరిటాకులతో అచ్చమైన సౌత్ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ స్టైల్‌లో మండపాన్ని ముస్తాబు చేశారు.

    ఆపిల్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఉన్న బెస్ట్ మూమెంట్స్‌తో లక్ష్మీ మంచు ఒక ప్రత్యేకమైన 'మెమొరీ వాల్' కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఫంక్షన్‌లో లక్ష్మీ పర్పుల్ కలర్ ఫ్లోరల్ చీరలో కనిపించగా.. విద్యా నిర్వాణ గోల్డ్, పింక్ కలర్ కాంబినేషన్‌లో ఉన్న హాఫ్ శారీలో ఎంతో క్యూట్‌గా మెరిసిపోయింది.

    ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ.. "కూతురి బ్లెస్సింగ్ సెర్మనీ. ఈ అందమైన వేడుకను ఇంత అద్భుతంగా మార్చిన డ్రీమ్ టీమ్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు" అని లక్ష్మీ మంచు ఎమోషనల్‌గా రాసుకొచ్చింది.

    సన్నజాజుల సువాసన, కర్ణాటక సంగీతం..

    ప్రముఖ డిజైనర్ అస్మిత మార్వా కూడా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఈ ఫంక్షన్ వీడియోలను పోస్ట్ చేశారు. "నా ప్రాణ స్నేహితురాలు లక్ష్మీ కూతురి హాఫ్ శారీ ఫంక్షన్ ఇది. అక్కడ వాతావరణం అంతా సన్నజాజుల సువాసనలతో, కర్ణాటక సంగీతపు (Carnatic music) రాగాలతో ఎంతో ప్రశాంతంగా, అందంగా ఉంది. దేవుడి ఆశీస్సులు నీకు ఎప్పుడూ ఉండాలి ఆపిల్" అని అస్మిత విష్ చేశారు.

    అతిథులు ఆపిల్‌ను ఆశీర్వదిస్తుండగా బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ప్లే అవుతున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా ఈ వేడుకలో మేనమామ (విష్ణు, మనోజ్) తొలి ఓణీని బహుమతిగా ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.

    మంచు లక్ష్మీ పర్సనల్ లైఫ్, సినిమాలు ఇవే..

    మోహన్ బాబు ఏకైక కూతురైన లక్ష్మి.. 2006లో ఐటీ ప్రొఫెషనల్ ఆండీ శ్రీనివాసన్‌ను పెళ్లి చేసుకుంది. 2014 జూన్‌లో సరోగసీ ద్వారా విద్యా నిర్వాణ జన్మించింది. చాలా ఏళ్లుగా హైదరాబాద్‌లో ఉన్న లక్ష్మీ.. ఈమధ్యే తన కూతురితో కలిసి ముంబైకి షిఫ్ట్ అయింది. ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే.. రీసెంట్‌గా 2025లో వచ్చిన 'దక్ష: ది డెడ్లీ కాన్‌స్పిరసీ' తెలుగు సినిమాలో లక్ష్మీ నటించింది. అలాగే ఈ ఏడాది రిలీజ్ అయిన 'పూకీ' అనే తమిళ సినిమాలో కూడా ఒక మంచి పాత్ర పోషించింది.

