Malayalam OTT This Week: మోహన్లాల్ 'దృశ్యం 3' టు టోవినో ‘అథిరడి’-ఓటీటీలో వీకెండ్ మిస్సవ్వకూడని 4 క్రేజీ మలయాళ సినిమాలు
Malayalam OTT This Week: వైవిధ్యమైన కంటెంట్తో ఓటీటీ స్పేస్ను రూల్ చేస్తున్న మలయాళ చిత్రాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ వారం (జూన్ 2026) డిజిటల్ స్క్రీన్స్పైకి వచ్చిన మోహన్లాల్ మోస్ట్ అవేటెడ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'దృశ్యం 3' తో పాటు మరో మూడు క్రేజీ సినిమాలు ఓటీటీలో అదరగొడుతున్నాయి.
Malayalam OTT This Week: వైవిధ్యమైన కథలు, సహజసిద్ధమైన నటనతో మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ భారతీయ సినీ రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అందుకే మలయాళ సినిమాలకు తెలుగు ప్రేక్షకుల్లోనూ విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. దానికి తగ్గట్టే ఈ వారం ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికల్లో నాలుగు సరికొత్త మలయాళ సినిమాలు సందడి చేస్తున్నాయి.
దృశ్యం 3 (Drishyam 3)- ప్రైమ్ వీడియో
తారాగణం: మోహన్లాల్, మీనా, సిద్ధిక్, ఆశా శరత్
దర్శకత్వం: జీతూ జోసెఫ్
కథాంశం: భారతీయ చలనచిత్ర రంగాన్నే ఊపేసిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీ 'దృశ్యం' నుంచి వచ్చిన మూడో భాగం ఇది. థియేటర్లలో దాదాపు రూ.330 కోట్లకు పైగా ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లతో సంచలనం సృష్టించిన దృశ్యం 3 ఓటీటీలోనూ అదరగొడుతోంది. ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి జార్జ్ కుట్టి (మోహన్లాల్) మైండ్ గేమ్స్, పోలీసుల ఎత్తులకు పైఎత్తులు వేస్తూ సాగే స్క్రీన్ప్లే ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం.
అథిరడి (Athiradi) – సోనీ లివ్
తారాగణం: టోవినో థామస్, బాసిల్ జోసెఫ్, వినీత్ శ్రీనివాసన్
దర్శకత్వం: అరుణ్ అనిరుధన్
కథాంశం: ఇది పూర్తి స్థాయి యూత్ఫుల్ యాక్షన్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్. గతంలో కొన్ని ప్రమాదకర సంఘటనల వల్ల కాలేజీ యాజమాన్యం నిషేధించిన 'ఆరోహణ ఫెస్ట్' అనే పాపులర్ కాలేజీ ఈవెంట్ను శామ్కుట్టి (బాసిల్ జోసెఫ్) అనే కుర్రాడు మళ్లీ ఎలాగైనా నిర్వహించాలని పట్టుబడతాడు. ఈ క్రమంలో స్థానిక శక్తులతో వచ్చే ఇగో క్లాషెస్, ఆ తర్వాత జరిగే ఒక సెలబ్రిటీ కిడ్నాప్ డ్రామా చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
ఆశాన్ (Aashaan) – సన్ నెక్స్ట్
తారాగణం: ఇంద్రన్స్, జోమోన్ జ్యోతిర్, శోభి తిలకన్
దర్శకత్వం: జాన్పాల్ జార్జ్
కథాంశం: సినిమా రంగంపై విపరీతమైన ప్రేమ ఉన్న రెండు వేర్వేరు తరాలకు చెందిన వ్యక్తుల మధ్య సాగే ఎమోషనల్ కామెడీ-డ్రామా ఇది. కొచ్చి నగరంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్థిరపడాలని చూస్తున్న ఆనందన్ అనే వీఎఫ్ఎక్స్ టెక్నీషియన్కు ఒక పెద్ద సినిమా షూటింగ్ కోసం సరైన లొకేషన్ అవసరమవుతుంది. ఆ వెతుకులాటలో ఒక అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ నచ్చుతుంది.
అయితే, అక్కడ ఉండే సినిమా పిచ్చి ఉన్న ఒక వృద్ధుడు (ఆశాన్ పాత్రలో ఇంద్రన్స్) తనకు ఆ సినిమాలో నటించే అవకాశం ఇస్తేనే షూటింగ్కు అనుమతి ఇస్తానని కండిషన్ పెడతాడు. ఫీల్ గుడ్ సినిమాలు ఇష్టపడే వారికి ఇది బాగా నచ్చుతుంది.
గు (GU) – మనోరమ మ్యాక్స్
తారాగణం: సాయిజు కురుప్, దేవా నంద, నిరంజన్
దర్శకత్వం: మను రాధాకృష్ణన్
కథాంశం: హారర్, ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన ఒక విభిన్నమైన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా ఇది. మిన్నా అనే ఎనిమిదేళ్ల చిన్న పిల్ల తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఊరిలోని తాతగారి పాత ఇంటికి వెళ్తుంది. అక్కడ వందల ఏళ్ల నాటి ఒక రహస్యమైన, భయంకరమైన పురాతన శాపం గురించి ఆమెకు తెలుస్తుంది.
రొటీన్ దయ్యం సినిమాల్లా కాకుండా కేరళ లోకల్ ఫోక్లోర్ (జానపద నమ్మకాలు) ఆధారంగా ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ను తెరకెక్కించారు. ఫ్యామిలీతో కలిసి హారర్ మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్ చూడాలనుకునే వారికి ఈ వీకెండ్కు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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