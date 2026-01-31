Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మళ్లీ మెగాఫోన్ పట్టిన 94 ఏళ్ల లెజండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు.. త‌న క‌ల‌ల ప్రాజెక్ట్‌కు ద‌ర్శ‌క‌త్వం.. వీడియో

    ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ దిగ్గజ దర్శకుల గురించి మాట్లాడితే అందులో కచ్చితంగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు పేరు ఉంటుంది. కాలాన్ని దాటి ఆలోచించి అద్భుతమైన సినిమాలు అందించిన ఆయన ఇప్పుడు 94 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ మెగాఫోన్ పట్టారు. తన కలల సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 

    Published on: Jan 31, 2026 6:45 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    శనివారం (జనవరి 31) మధ్యాహ్నం నుంచి సోషల్ మీడియాలో SSR61 అనేది తెగ వైరల్ గా మారింది. ఎక్కడ చూసినా ఇదే ట్రెండింగ్ లో కనిపించింది. టాప్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కూడా తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లలో ఎస్ఎస్ఆర్61తో పోస్టు పంచుకున్నాడు. దీంతో రాజమౌళి కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏమో అనిపించింది. కానీ ఆ తర్వాతే అసలు విషయం తెలిసింది. దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు మళ్లీ డైరెక్టర్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు.

    మళ్లీ దర్శకుడిగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు (x/VyjayanthiFilms)
    మళ్లీ దర్శకుడిగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు (x/VyjayanthiFilms)

    సింగీతం శ్రీనివాసరావు రీ ఎంట్రీ

    సింగీతం శ్రీనివాసరావు.. ఈ పేరు వింటే తెలుగు నేలనే కాదు భారత దేశం మొత్తం గర్వంలో పులకించిపోతుంది. అద్భుతం అనే మాటనే చిన్నబోయేలా సినిమాలు తీసిన ఘనత ఆయన సొంతం. ఎవరూ ఊహించని విధంగా చిత్రాలతో ప్రయోగాలు చేశారాయన. ఇప్పుడు 94 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ మెగాఫోన్ పట్టి తన కలల సినిమాను తెరకెక్కించడానికి రెడీ అయిపోయారు.

    అనౌన్స్ మెంట్

    లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు ఈజ్ బ్యాక్. అవును.. ఈ దిగ్గజ దర్శకుడు మళ్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 94 ఏళ్ల వయసులో సినిమాపై పిచ్చితో తన కలల చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని వైజయంతీ మూవీస్ శనివారం అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    ‘‘ఒక విజనరీ. ఒక మాస్టర్. కాలానికంటే ముందుండే ఓ జీనియస్. ఇప్పటివరకూ తెరకెక్కించని ఓ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్ తో లెజండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు తిరిగొస్తున్నారు. ఎస్ఎస్ఆర్61- టైటిల్ ప్రకటన త్వరలోనే’’ అని క్యాప్షన్ ఇస్తూ వైజయంతీ మూవీస్ సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో పోస్టు చేసింది.

    సింగీతం గొప్పతనం

    సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసిన వీడియోలో హీరోలు, దర్శకులు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గొప్పతానాన్ని చెప్పారు. ఆ తర్వాత నేను రిటైరవలేదనే సింగీతం వ్యాఖ్యలు హైలైట్ గా నిలిచాయి. ఆ వెంటనే కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన ఆయన చర్చలు, దర్శకత్వం వహించే సీన్లు వీడియోలో వచ్చాయి. ఇప్పుడీ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

    సింగీతం శ్రీనివాసరావు తెరకెక్కిస్తున్న సినిమాకు నాగ్ అశ్విన్ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. వైజయంతీ మూవీస్ బ్యానర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుంది. త్వరలోనే మూవీ టైటిల్ ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు.

    సింగీతం సినిమాలు

    సింగీతం శ్రీనివాసరావు తీసినవి కేవలం సినిమాలు మాత్రమే కాదు. అవి కదిలే కళాఖండాలు. భైరవ ద్వీపం, మేడమ్, ఆదిత్య 369, అపూర్వ సహోదరులు, పుష్పక విమానం లాంటి ఆణిముత్యాలను తీయడం సింగీతానికే చెల్లింది. టైమ్ కంటే ముందుండే ఆయన ఆలోచనలు, క్రియేటివిటీకి కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచే ఆయన నిర్ణయాలు ఎప్పటికీ డైరెక్టర్లకు పాఠాలే. చివరగా 2013లో వెల్ కమ్ ఒబామా అనే సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు సింగీతం. రీసెంట్ గా ప్రభాస్ కల్కికి హెల్ప్ చేశారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/మళ్లీ మెగాఫోన్ పట్టిన 94 ఏళ్ల లెజండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు.. త‌న క‌ల‌ల ప్రాజెక్ట్‌కు ద‌ర్శ‌క‌త్వం.. వీడియో
    News/Entertainment/మళ్లీ మెగాఫోన్ పట్టిన 94 ఏళ్ల లెజండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు.. త‌న క‌ల‌ల ప్రాజెక్ట్‌కు ద‌ర్శ‌క‌త్వం.. వీడియో
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes