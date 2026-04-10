    LIK Movie Review: లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రివ్యూ.. టెక్నాలజీ యుగంలో సరికొత్త ప్రేమకథ.. ప్రదీప్ రంగనాథన్ మూవీ ఎలా ఉందంటే?

    LIK Movie Review: లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మూవీ రివ్యూ, రేటింగ్ ఇక్కడ చూడండి. కోలీవుడ్ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్, కృతి శెట్టి నటించిన ఈ న్యూ ఏజ్ లవ్ స్టోరీ ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా అన్నది ఈ రివ్యూలో తెలుసుకోండి.

    Apr 10, 2026, 14:53:08 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    LIK Movie Review: ఈ కాలంలో ప్రేమకథల ట్రెండ్ మారింది. ఆ మార్పును ముందే పసిగట్టి, 2040 నాటి ఫ్యూచరిస్టిక్ నేపథ్యంలో దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ తెరకెక్కించిన తాజా మూవీ 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' (LIK). 'లవ్ టుడే'తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా, యంగ్ బ్యూటీ కృతి శెట్టి హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమా శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 10) థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ డిజిటల్ ప్రేమాయణం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.

    LIK Movie Review: లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రివ్యూ.. టెక్నాలజీ యుగంలో సరికొత్త ప్రేమకథ.. ప్రదీప్ రంగనాథన్ మూవీ ఎలా ఉందంటే?
    LIK Movie Review: లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రివ్యూ.. టెక్నాలజీ యుగంలో సరికొత్త ప్రేమకథ.. ప్రదీప్ రంగనాథన్ మూవీ ఎలా ఉందంటే?

    లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మూవీ స్టోరీ ఇలా..

    2040వ సంవత్సరం.. ప్రపంచమంతా 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' (LIK) అనే ఒక యాప్ చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది. ఎవరిని ప్రేమించాలి? ఎప్పుడు బ్రేకప్ చెప్పుకోవాలి? అనే విషయాలను ఈ యాప్ నిర్ణయిస్తుంది. ధీమా (కృతి శెట్టి) ఈ యాప్‌ను గుడ్డిగా నమ్ముతుంది.

    మరోవైపు అస్సలు ఫోన్ వాడని 'ఆర్గానిక్ వరల్డ్' నుంచి వచ్చిన వైబ్ వాసు (ప్రదీప్ రంగనాథన్).. ఈ యాప్ వెనుక వినిపించే వాయిస్‌గా పని చేస్తుంటాడు. ధీమాను చూడగానే వాసు ప్రేమలో పడతాడు. అయితే వీరి ప్రేమకథలోకి యాప్ 'లవ్ స్కోర్' ఎంటర్ అవ్వడంతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది. యాప్ ఇచ్చిన రిజల్ట్ చూసి ధీమా వాసుకి దూరమవుతుంది. మరి యాప్ కంటే ప్రేమ గొప్పదని వాసు ఎలా నిరూపించాడు? టెక్నాలజీని ఎదిరించి తన ప్రేమని ఎలా గెలుచుకున్నాడు? అనేదే మిగతా సినిమా.

    లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ప్లస్ పాయింట్స్

    ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్, ఫ్యూచరిస్టిక్ విజువల్స్ మూవీకి పెద్ద ప్లస్ అని చెప్పాలి. దీంతోపాటు ప్రదీప్ రంగనాథన్, విలన్ గా చేసిన ఎస్జే సూర్య నటన కూడా హైలైట్ గా నిలిచింది. 2040 నాటి ప్రపంచాన్ని చూపించాలనుకున్న దర్శకుడి ఆలోచన అభినందనీయం. టెక్నాలజీపై మనం ఎంతలా ఆధారపడుతున్నామో వ్యంగ్యంగా చూపిస్తూనే, ఒక మంచి రొమాంటిక్ డ్రామాను పండించాడు.

    ఇక విలనిజంతో పాటు తనదైన మేనరిజమ్స్‌తో సూర్య పండించిన కామెడీ థియేటర్లలో నవ్వులు పూయిస్తుంది. అతని స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ సినిమాకు కావాల్సిన జోష్‌ను ఇచ్చింది. అటు తన మునుపటి సినిమాల తరహాలోనే ప్రదీప్ చాలా నేచురల్‌గా నటించాడు. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్‌లో వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్స్‌లో, టెక్నాలజీకి, ఆర్గానిక్ వరల్డ్‌కి మధ్య నలిగిపోయే యువకుడిగా తను మెప్పించాడు.

    అనిరుద్ రవిచందర్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను ఎలివేట్ చేసింది. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ టాప్ నాచ్‌గా ఉన్నాయి. ప్రతి ఫ్రేమ్ గ్రాండ్‌గా కనిపిస్తుంది.

    లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మైనస్ పాయింట్స్

    డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ శివన్ తీసుకున్న పాయింట్ బాగున్నా.. స్క్రీన్ ప్లే అక్కడక్కడా కాస్త నెమ్మదించింది. ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్‌లో కొన్ని సాగదీత సన్నివేశాలు ఫ్లోని దెబ్బతీశాయి. ఫ్యూచరిస్టిక్ అంశాలపై పెట్టిన శ్రద్ధ.. హీరో హీరోయిన్ల మధ్య ఎమోషన్స్‌పై ఇంకాస్త పెట్టి ఉంటే బాగుండేది. కొన్ని చోట్ల లవ్ స్టోరీ కంటే టెక్నాలజీ గురించే ఎక్కువ చర్చ జరిగినట్లు అనిపిస్తుంది.

    లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎలా ఉందంటే?

    దర్శకుడు విఘ్నేష్ శివన్ ఒక క్లిష్టమైన పాయింట్‌ను ఎంచుకుని, దాన్ని ఎంటర్‌టైనింగ్‌గా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. కథలో కొత్తదనం ఉన్నా, దాన్ని నడిపించే విధానంలో మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సింది. రవివర్మన్ విజువల్స్ ఈ సినిమాను ఒక విజువల్ వండర్‌గా మార్చాయి.

    మొత్తంగా చూసుకుంటే 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వచ్చిన మూవీ. టెక్నాలజీ, హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని చూడాలనుకునే వారికి ఇది నచ్చుతుంది. ఎస్‌జే సూర్య కామెడీ, ప్రదీప్ మార్కు యాక్టింగ్, కలర్ ఫుల్ విజువల్స్ సినిమాకు బలాన్ని ఇస్తాయి. కథనంలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమాలను ఇష్టపడే వారు ఈ వీకెండ్ లో ఒకసారి చూసి రావచ్చు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/LIK Movie Review: లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రివ్యూ.. టెక్నాలజీ యుగంలో సరికొత్త ప్రేమకథ.. ప్రదీప్ రంగనాథన్ మూవీ ఎలా ఉందంటే?
