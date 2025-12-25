Edit Profile
    న‌టి హ‌త్య‌- క‌త్తితో పొడిచి చంపిన‌ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌- వెలుగులోకి సంచ‌ల‌న విష‌యాలు!

    షాకింగ్.. లయన్ కింగ్ లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి ఇమాని స్మిత్ దారుణ హత్యకు గురైంది. ఆమె ప్రియుడే కత్తితో పొడిచి చంపాడనే ఆరోపణలున్నాయి. 

    Published on: Dec 25, 2025 5:41 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    హాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం నెలకొంది. లయన్ కింగ్ లో బాల నటిగా గుర్తింపు తెచుకున్న 25 ఏళ్ల ఇమాని స్మిత్ హత్యకు గురైంది. ఈ విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. మిడిల్‌సెక్స్ కౌంటీ, న్యూజెర్సీ ప్రాసిక్యూటర్ యోలాండా సిక్కోన్, ఎడిసన్ పోలీస్ చీఫ్ థామస్ బ్రయాన్ విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన ప్రకారంజజ 'లయన్ కింగ్'లో నటించిన మాజీ బాలనటి ఇమాని స్మిత్ డిసెంబర్ 21న మృతి చెందినట్లు వెల్లడైంది.

    ఇమాని స్మిత్ (GoFundMe (The Hollywood reporter)))
    ఇమాని స్మిత్ (GoFundMe (The Hollywood reporter)))

    ప్రియుడే కత్తితో పడిచి

    ఇమాని స్మిత్ వయసు 25 సంవత్సరాలు. ఆమెను ఆమె ప్రియుడు జోర్డాన్ డి. జాక్సన్-స్మాల్ హత్య చేశాడని ఆరోపణలున్నాయి. పలు నివేదికల ప్రకారం, డిసెంబర్ 21 ఉదయం 9:18 గంటలకు కత్తిపోటు గురించి 911 కు కాల్‌కు పోలీసులు స్పందించారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇమాని స్మిత్‌ను కత్తిపోట్లతో గాయపడి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అనంతరం ఆమెను రాబర్ట్ వుడ్ జాన్సన్ యూనివర్శిటీ హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. అక్కడ ఆమె మరణించినట్లు ధృవీకరించారు.

    పోలీసుల అదుపులో

    దర్యాప్తు అనంతరం ఎడిసన్ పోలీసులు 35 ఏళ్ల జోర్డాన్ డి. జాక్సన్-స్మాల్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స్మాల్‌పై మొదటి-స్థాయి హత్య, రెండవ-స్థాయి పిల్లల సంక్షేమానికి భంగం కలిగించడం, మూడవ-స్థాయి చట్టవిరుద్ధ ప్రయోజనం కోసం ఆయుధాన్ని కలిగి ఉండటం, నాల్గవ-స్థాయి ఆయుధాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా కలిగి ఉండటం వంటి అభియోగాలు మోపారు. 'స్మిత్, జాక్సన్-స్మాల్ సంఘటనకు ముందు ఒకరికొకరు తెలుసు. అందువల్ల ఇది యాదృచ్ఛిక హింసాత్మక చర్య కాదు' అని ప్రకటనలో తెలిపారు.

    ఇమాని డియా స్మిత్ ఎవరు?

    ప్లేబిల్ ప్రకారం స్మిత్ సెప్టెంబర్ 27, 2011 నుండి సెప్టెంబర్ 23, 2012 వరకు 'లయన్ కింగ్'లో యంగ్ నాలా పాత్రను పోషించింది. కుటుంబం కోసం ఏర్పాటు చేసిన గోఫండ్‌మీ ప్రకారం స్మిత్ తన మూడేళ్ల కుమారుడు, తల్లిదండ్రులు మోనిక్ రాన్స్-హెల్పర్, రావణి హెల్పర్, ఇద్దరు చిన్న తోబుట్టువులతో ఉండేది. స్మిత్ అత్త కిరా హెల్పర్ 'తన ప్రియుడు స్మిత్ ను అన్యాయంగా చంపాడు' అని పేర్కొంటూ గోఫండ్‌మీని ఏర్పాటు చేసింది.

    లయన్ కింగ్

    'ఇమానికి ఇంకా ఎంతో జీవితం ఉంది. ఆమె సజీవంగా, ప్రేమగా ఉండే అద్భుతమైన ప్రతిభావంతురాలు' అని హెల్పర్ నిధుల సేకరణ పేజీలో రాసింది. 'నిజమైన ట్రిపుల్-థ్రెట్ ప్రదర్శనకారిణి, ఆమె డిస్నీ 'లయన్ కింగ్'లో బ్రాడ్‌వేలో యంగ్ నాలా పాత్రను పోషించింది. ఇది ఆమె ప్రపంచంలోకి తెచ్చిన ఆనందం, సృజనాత్మకత, కాంతిని ప్రతిబింబించే అనుభవం' అని ఆ సందేశంలో ఉంది.

    ఇమాని తల్లిదండ్రులు మోనిక్ రాన్స్-హెల్పర్, రావణి హెల్పర్.. తమ కుమార్తెను కోల్పోయిన దుఃఖంతో పాటు, ఆమె చిన్న కుమారుడిని పెంచుకోవడానికి, ఈ విషాద సమయంలో తమ ఇతర ఇద్దరు పిల్లలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎదురవుతున్న ఊహించలేని పరిస్థితుల్లో సహాయం చేయడానికి గోఫండ్‌మీని ఏర్పాటు చేసినట్లు హెల్పర్ వివరించింది.

