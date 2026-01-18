ఏఆర్ రెహమాన్ సారీ చెప్పేలా బలవంతం చేశారు.. విషపూరిత గ్యాంగ్కు రుజువేం కావాలి: పాటల రచయిత వరుణ్ సంచలన పోస్ట్
లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్.. 'ఛావా' సినిమాపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన క్షమాపణలు తెలిపారు. అయితే రెహమాన్ తో బలవంతంగా సారీ చెప్పించారని పాటల రచయిత వరుణ్ గ్రోవర్ సంచలన పోస్ట్ పెట్టాడు.
దిగ్గజ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ కు పాటల రచయిత వరుణ్ గ్రోవర్ మద్దుతగా నిలిచాడు. విక్కీ కౌశల్ నటించిన 'ఛావా' సినిమాపై తాను 'విభజనవాద' ధోరణిని గమనించానని చెప్పిన వ్యాఖ్యలతో ఇటీవల రెహమాన్ వార్తల్లో నిలిచారు. ఆయన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తడంతో, తాను కలిగించిన 'బాధ'కు క్షమాపణలు కోరుతూ ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
రెహమాన్ కు సపోర్ట్
ఆదివారం (జనవరి 18) జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, పాటల రచయిత వరుణ్ గ్రోవర్.. ఏఆర్ రెహమాన్కు మద్దతుగా పోస్టు పెట్టాడు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై తన అభిప్రాయాన్ని తెలిపారు. వరుణ్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో 'లగాన్' చిత్రంలోని రెహమాన్ స్వరపరిచిన 'ఓ పాలన్హారే' అనే అభిమానుల అభిమాన గీతం మ్యూజిక్ వీడియోను షేర్ చేశారు.
క్యాప్షన్లో.. ‘‘గత 3 దశాబ్దాలలో గొప్ప సంగీత దర్శకుడిని అతి మృదువైన, అత్యంత నిరాడంబరమైన రీతిలో అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసినందుకు (పరిశ్రమలోని వారి నుండి కూడా) దాడి చేసి, దుర్భాషలాడారు. అదీ కూడా తన అనుభవం ఆధారంగా చెప్పినందుకు మాత్రమే’’ అని వరుణ్ పోస్టు చేశాడు.
బలవంతంగా సారీ
‘‘మరుసటి రోజే ఆ విషపూరిత గుంపును శాంతింపజేయడానికి క్షమాపణ/స్పష్టత ఇవ్వమని రెహమాన్ ను బలవంతం చేశారు. ఆయన విభజనవాదం పెరుగుతోందని సూచించడానికి దీనికంటే ఎక్కువ రుజువు అవసరమా...?’’ అని వరుణ్ తన పోస్ట్ ముగించాడు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
రెహమాన్ వీడియో
ఛావా మూవీపై తన అభిప్రాయం వివాదాస్పదం కావడంతో తన వీడియో ప్రకటనలో రెహమాన్ భారతదేశాన్ని తన గురువుగా, తన ఇల్లుగా అభివర్ణించారు. ‘‘సంగీతం ఎల్లప్పుడూ మా సంస్కృతిని అనుసంధానించడానికి, గౌరవించడానికి, పురస్కరించడానికి నా మార్గం. భారతదేశం నా ప్రేరణ, నా గురువు, నా ఇల్లు. ఉద్దేశాలు కొన్నిసార్లు అపార్థం అవుతాయని నేను అర్థం చేసుకున్నా.
కానీ నా లక్ష్యం ఎల్లప్పుడూ సంగీతం ద్వారా ఉన్నతీకరించడం, గౌరవించడం, సేవ చేయడం. నేను ఎప్పుడూ బాధ కలిగించాలని కోరుకోలేదు. నా నిజాయితీ మీకు చేరుతుందని ఆశిస్తున్నాను’’ అని రెహమాన్ పేర్కొన్నారు.
వివాదం ఏంటీ?
బీబీసీ ఆసియా నెట్వర్క్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, ఒక తమిళ సంగీత దర్శకుడిగా బాలీవుడ్లో వివక్షను ఎప్పుడైనా ఎదుర్కొన్నారా అని రెహమాన్ను అడిగారు. దానికి ఆయన.. 'బహుశా నాకు దీని గురించి తెలియదు. బహుశా దేవుడు దాచిపెట్టి ఉండవచ్చు, కానీ నేను అలాంటిదేమీ అనుభవించలేదు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా బహుశా ఒక శక్తి మార్పు జరిగింది.
సృజనాత్మకత లేని వ్యక్తులు ఇప్పుడు శక్తిని కలిగి ఉన్నారు. ఇది కమ్యూనల్ (మతపరమైన) విషయమై ఉండవచ్చు కూడా? కానీ అది నా ముందు జరగలేదు’’ అని పేర్కొన్న ఆయన.. 'విభజనవాదం'పై సొమ్ము చేసుకుంటున్న 'ఛావా' చిత్రాన్ని విమర్శించారు.