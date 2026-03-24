    Madhavan: స్క్రీన్‌పై ఎక్కడా మీకు సిగరెట్ కనిపించదు.. సిక్కులంటే చాలా గౌరవం..: మాధవన్ వివరణ

    Madhavan: ధురంధర్ 2లో సిక్కులను అవమానించారన్న వివాదంపై మాధవన్ స్పందించాడు. ఆ సీన్ ను చాలా జాగ్రత్తగా తెరకెక్కించామని, సిక్కులంటే తనకు చాలా గౌరవం అని చెబుతూ అతడు ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశాడు.

    Mar 24, 2026, 20:38:26 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ స్టార్ ఆర్ మాధవన్ రీసెంట్‌గా డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ తీసిన 'ధురంధర్ 2' సినిమాలో తను చేసిన ఒక సిగరెట్ సీన్ గురించి వస్తున్న వివాదంపై స్పందించాడు. సిక్కు కమ్యూనిటీని అగౌరవపరిచే ఉద్దేశం తమకు అస్సలు లేదని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. సినిమాలో రణ్‌వీర్ సింగ్ క్యారెక్టర్‌తో మాట్లాడుతూ.. గురు గోవింద్ సింగ్ రాసిన పవిత్రమైన దశమ్ గ్రంథ్ లోని పద్యం చదివే ముందే తను సిగరెట్ ఆర్పేశానని, స్క్రీన్ మీద ఎక్కడా పొగ కనిపించదని వివరించాడు. ఆ కమ్యూనిటీ మీద తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని చెబుతూ, అందరూ ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని కోరాడు.

    మాధవన్ ఏమన్నాడంటే..

    మాధవన్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక వీడియో మెసేజ్ ద్వారా ఈ వివాదానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ వీడియోలో అతడు మాట్లాడుతూ.. నమస్కారం, నేను ఆర్ మాధవన్. ధురంధర్ సినిమా టీమ్ అందరి తరఫున మీకు చాలా థ్యాంక్స్. మీరు మా సినిమాకు చూపిస్తున్న ప్రేమ చూస్తుంటే, మా ఆనందాన్ని మాటల్లో ఎలా చెప్పాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. అయితే ఈ సినిమాలో నేను గురు గోవింద్ సింగ్ రాసిన దశమ్ గ్రంథ్ లోని కొన్ని లైన్స్ చదువుతున్నప్పుడు సిగరెట్ తాగానని, ఆ సీన్ వల్ల కొందరి మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయని మాకు తెలిసింది అని మాధవన్ చెప్పుకొచ్చాడు.

    షూటింగ్ టైమ్‌లో తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఇవే..

    ఈ సీన్ షూట్ చేసేటప్పుడు చిత్ర బృందం తీసుకున్న జాగ్రత్తల గురించి కూడా మాధవన్ వివరంగా చెప్పాడు. ఈ సీన్ చేసేటప్పుడు ఆ పవిత్రమైన డైలాగ్ చెప్పే ముందే ఆదిత్య ధర్ నాకు కొన్ని కచ్చితమైన సూచనలు చేశాడు. నాకంటే కూడా ఆయనే ఇలాంటి సెన్సిటివ్ విషయాల్లో ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటాడు. ఆ పవిత్రమైన లైన్స్ చెప్పడానికి చాలా ముందే సిగరెట్ ఆర్పేయాలని ఆయన నాకు చెప్పాడు. డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు నా నోటి నుంచి పొగ రాకూడదని, స్క్రీన్ మీద కూడా ఎక్కడా పొగ కనిపించకూడదని ఆయన స్ట్రిక్ట్‌గా చెప్పాడు. అంతేకాదు ఆ పద్యం మాకు ఎంతో పవిత్రమైనది కాబట్టి, ఆ డైలాగ్ చెప్పే టైమ్‌లో కనీసం నా చేతిలో సిగరెట్ కూడా ఉండకూడదని ఆదిత్య ముందే ప్లాన్ చేశాడు అని మాధవన్ క్లియర్ గా చెప్పాడు.

    ప్రతి సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు గోల్డెన్ టెంపుల్‌కు వెళ్తా

    సిక్కు కమ్యూనిటీ అందరికీ మేం ఎప్పుడూ అండగా ఉంటామని, వాళ్లంటే మాకు విపరీతమైన గౌరవం ఉందని మాధవన్ అన్నాడు. నిజానికి నా ప్రతి సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు నేను పర్సనల్‌గా అమృత్‌సర్‌లోని గోల్డెన్ టెంపుల్ కు వెళ్తాను, ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిందే అని అతడు గుర్తుచేశాడు. కాబట్టి తెలిసీ తెలియక ఎవరి మనోభావాలైనా దెబ్బతిని ఉంటే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. మిమ్మల్ని బాధపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో మేం కచ్చితంగా ఈ పని చేయలేదు. అందరూ హ్యాపీగా ఉంటూ ధురంధర్ 2 సినిమాను ఎంజాయ్ చేయండి అని మాధవన్ ఆ వీడియోను ముగించాడు.

    అసలు ఈ వివాదం ఎలా మొదలైందంటే..

    మహారాష్ట్రలోని సిక్కుల ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్, శివసేన షిండే వర్గానికి చెందిన నాయకుడు గురుజ్యోత్ సింగ్ కీర్ ఈ వివాదాన్ని తెరమీదకు తీసుకొచ్చాడు. ధురంధర్ 2 లోని ఆ సీన్ సిక్కుల మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీసిందని ఆయన ఆరోపించాడు.

    గురు గోవింద్ సింగ్ రాసిన పవిత్రమైన దశమ్ గ్రంథ్ లోని పద్యం చదువుతూ, మాధవన్ క్యారెక్టర్ సిగరెట్ తాగడం తమకు చాలా కోపం తెప్పించిందని ఆయన ఫైర్ అయ్యాడు. దీనిపై మనీ కంట్రోల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఈ సినిమా మేకర్స్ మీద పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదైంది.

    ధురంధర్ 2 సినిమా డీటెయిల్స్..

    డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ధురంధర్ 2 మార్చి 19న థియేటర్లలోకి వచ్చి కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ సినిమాలో రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించగా, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ, అర్జున్ రాంపాల్ లాంటి టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్టులు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.

