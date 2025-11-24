బంగారు రంగు మెరుపులు-బుద్ధా విగ్రహం-మహేష్ బాబు లగ్జరీ బంగ్లా లోపల చూస్తారా? సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్

యాక్టర్ మహేష్ బాబు, మాజీ నటి-మోడల్ నమ్రత శిరోద్కర్ పెళ్లి జరిగి రెండు దశాబ్దాలు అవుతోంది. ముంబైలో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట హైదరాబాద్ లో స్థిరపడ్డారు. జూబ్లీహిల్స్ లో విలాసవంతమైన బంగ్లాలో మహేష్ ఫ్యామిలీ నివసిస్తోంది. ఈ ఇల్లు వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
మహేష్ బాబు ఇల్లు వీడియో
మహేష్ బాబు, నమ్రత శిరోద్కర్ ల జూబ్లీహిల్స్ ఇల్లు వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఇటీవల మహేష్, నమ్రత ఇంటికి పూల అలంకరణ చేసిన ఒక ఇంటీరియర్ డెకరేటర్ సోషల్ మీడియాలో ఒక స్నీక్ పీక్ ను పోస్ట్ చేశారు. రాయి టైల్స్, పచ్చదనంతో కూడిన వారి ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం, వారి ఘట్టమనేని పేరుతో ఉన్న నేమ్ ప్లేట్ తో బంగారు రంగు మెరుపును కలిగి ఉంది. లైటింగ్ ఫిక్చర్స్, గాజు పూల కుండీలు, అలంకరణ వస్తువులు వంటి వాటి రూపంలో బంగారం రంగు మెరుగులు ఇల్లు అంతా కొనసాగుతున్నాయి.
ఫ్యామిలీ ఫొటో
పిల్లలు సితార, గౌతమ్ లతో కూడిన ఒక అందమైన కుటుంబ ఫోటో కూడా బంగారు ఫ్రేమ్ లో ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ఫ్లోరిస్ట్ పంచుకున్న చిత్రాలలో వారి ఇంటిలోని ఒక మూలలో న్యూట్రల్ రంగు చెకర్డ్ టేబుల్, దాని వెనుక గోడను ఆక్రమించిన భారీ బంగారు ఫ్రేమ్ అద్దం ఉంది. లివింగ్ స్పేస్ లో చెక్క ఫ్రేమ్ లతో కూడిన పెయింటింగ్స్, ప్రింటెడ్ కార్పెట్స్, క్రీమ్, గ్రే రంగుల్లో భారీ సోఫాలు ఉన్నాయి. మరో సీటింగ్ ఏరియాలో నలుపు సోఫాలు, తెల్లటి గోడలు, రంగుల పాప్ ను అందించే పెయింటింగ్ ఉన్నాయి. కానీ అందరినీ ఆకట్టుకునే స్థలం క్రిస్టల్ షాన్డిలియర్. ఇంటి చుట్టూ ఉన్న పచ్చదనం ఉంది. ఇంట్లో ఎక్కడో ఒక వింటేజ్ ట్రంక్ ను కార్నర్ టేబుల్ గా పునర్నిర్మించారు.
ఘట్టమనేని ఇంటిలో గ్రే అప్హోల్స్టరీ, కాఫీ టేబుల్, గడ్డితో కూడిన అవుట్ డోర్ లివింగ్ స్పేస్ కూడా ఉంది. వారి ఇంట్లో బుద్ధా కార్నర్ కూడా ఉంది. దీనిలో మెరూన్ గోడ బంగారు బుద్ధుడిని ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. ఒక డార్క్ ఫోల్డింగ్ టేబుల్ న్యూట్రల్ రంగులో మరో విగ్రహాన్ని ఉంచుతుంది.
వారణాసి మూవీ
మహేష్ బాబు చివరిసారిగా 2024లో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ చిత్రం గుంటూరు కారం లో కనిపించారు. దీనికి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. ఆయన ఇప్పుడు ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ లతో కలిసి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం వారణాసి షూటింగ్ లో ఉన్నారు. ఈ చిత్రం టైటిల్, ఫస్ట్ గ్లింప్స్ హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఒక భారీ కార్యక్రమంలో రిలీజ్ చేశారు. ఈ మూవీ 2027లో రిలీజ్ కానుంది.
