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    OTT Thriller: రెండు రోజుల్లో ఓటీటీలోకి రాబోతున్న ఈ మలయాళం ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ చూసి తీరాల్సిందే.. ఎందుకంటే?

    OTT Thriller: సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ 2026 లేటెస్ట్ మలయాళ మూవీ 'దృఢం' (Dridam) పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. 'దృశ్యం' ఫేమ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ సమర్పణలో వచ్చిన ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామాను ఆడియన్స్ ఎందుకు చూడాలో ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకుందాం.

    Jun 9, 2026, 20:32:44 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    OTT Thriller: లేటెస్ట్ మలయాళ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ 'దృఢం' (Dridam) సినీ ప్రియుల మధ్య బాగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. రొటీన్ మాస్ మసాలా కథలకు భిన్నంగా, ఒక పక్కా రియలిస్టిక్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామాగా ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిలిచింది.

    OTT Thriller: రెండు రోజుల్లో ఓటీటీలోకి రాబోతున్న ఈ మలయాళం ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ చూసి తీరాల్సిందే.. ఎందుకంటే?
    OTT Thriller: రెండు రోజుల్లో ఓటీటీలోకి రాబోతున్న ఈ మలయాళం ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ చూసి తీరాల్సిందే.. ఎందుకంటే?

    యువ హీరో షేన్ నిగమ్ పవర్‌ఫుల్ యాక్టింగ్, క్లైమాక్స్ లో వచ్చే ఎవరూ ఊహించని మలుపులు ఈ సినిమాను మస్ట్ వాచ్ లిస్ట్ లో చేర్చాయి. ఈ మూవీ ఈ శుక్రవారం (జూన్ 12) నుంచి జియోహాట్‌స్టార్ ఓటీటీలో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థ్రిల్స్ కోరుకునే వీక్షకులకు ఈ సినిమా ఎందుకు పక్కా ఛాయిస్ అనేది కొన్ని ముఖ్య కారణాలతో విశ్లేషిద్దాం.

    షేన్ నిగమ్ నటన

    సాధారణంగా లవర్ బాయ్, పక్కింటి అబ్బాయి లాంటి రోల్స్ లో కనిపించే మలయాళ నటుడు.. షేన్ నిగమ్ ఈ సినిమాలో సరికొత్త అవతారమెత్తారు. ఇందులో ఆయన విజయ్ రాధాకృష్ణన్ అనే కొత్త సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ (SI) పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారు.

    ఒక ప్రశాంతమైన హిల్ స్టేషన్ లో అనుకోకుండా జరిగే ఒక పెద్ద క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ను డీల్ చేసేటప్పుడు, ఒక యువ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎదుర్కొనే మానసిక ఒత్తిడిని, బాధ్యతను ఆయన తన నటనతో అద్భుతంగా పండించారు. కెరీర్ లోనే ఇది ఆయనకు అత్యంత మెచ్యూర్డ్ రోల్ అని చెప్పొచ్చు.

    ఉత్కంఠ రేపే కథాంశం

    సినిమా స్టార్టింగ్ లో ఒక పల్లెటూరి పోలీస్ అవుట్‌పోస్ట్ వాతావరణాన్ని చాలా ప్రశాంతంగా, నేచురల్ గా చూపించారు. అయితే కథ ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ ఆ గ్రామంలో వరుస దొంగతనాలు, హత్యలు జరగడంతో కథనం ఒక్కసారిగా వేడెక్కుతుంది. కథను నిదానంగా మొదలుపెట్టి, ఆ తర్వాత ఆడియన్స్ ను ఊహించని సస్పెన్స్ లోకి లాగడంలో డైరెక్టర్ సక్సెస్ అయ్యారు. ప్రతి సీన్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందనే ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తుంది.

    జీతూ జోసెఫ్ మ్యాజిక్ టచ్

    ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో 'దృశ్యం' (Drishyam) సిరీస్ చిత్రాలతో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లకు సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసిన లెజెండరీ డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ ఈ చిత్రానికి సమర్పకుడిగా (Presenter) వ్యవహరించారు. ఆయన బ్రాండ్ కనెక్ట్ అవ్వడం ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద అసెట్.

    కొత్త డైరెక్టర్ మార్టిన్ జోసెఫ్ ఈ కథను నడిపించిన తీరులో జీతూ జోసెఫ్ మార్క్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. కథను పకడ్బందీగా అల్లుకుంటూ వెళ్లి, ఎండింగ్ లో ఇచ్చే షాకింగ్ ట్విస్ట్ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఆ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ సాధారణంగా ఎవరూ గెస్ చేయలేరు.

    టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్

    కథనం స్లో బర్న్ పంథాలో సాగినప్పటికీ, ఎక్కడా ల్యాగ్ అనిపించకుండా చేయడంలో సినిమాటోగ్రఫీ, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ కీ రోల్ ప్లే చేశాయి. హిల్ స్టేషన్ అందాలను చూపిస్తూనే, క్రైమ్ సీన్లలోని సీరియస్ వాతావరణాన్ని కెమెరామెన్ భలే క్యాప్చర్ చేశారు.

    యాక్షన్ సీక్వెన్సులతో కూడిన క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్‌లో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమాను మరో లెవెల్ కి తీసుకెళ్లింది. థ్రిల్లర్ జానర్ నచ్చే వారికి 'దృఢం' ఒక మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్తుంది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    థ్రిల్లర్ జానర్ సినిమాలకు లాజిక్స్ చాలా ముఖ్యం. 'దృఢం' సినిమాలో ఆ లాజిక్స్ ఎక్కడా మిస్ కాకుండా చాలా బ్రిలియంట్ గా స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నారు. జీతూ జోసెఫ్ లాంటి మాస్టర్ మైండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కి బ్యాక్ బోన్ గా నిలవడం వల్లే రిజల్ట్ ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది. మలయాళ థ్రిల్లర్స్ కు ఉండే ఆ టిపికల్ స్లో బర్న్ నేచర్ నచ్చేవారికి ఇది కచ్చితంగా బెస్ట్ వాచ్.

    People Also Ask (FAQs)

    'దృఢం' సినిమా మెయిన్ జానర్ ఏంటి?

    ఇది 2026లో విడుదలైన ఒక పక్కా రియలిస్టిక్ మలయాళ ఇన్వెస్టిగేటివ్ పోలీస్ ప్రొసీజరల్ థ్రిల్లర్ చిత్రం.

    ఈ సినిమాలో హీరోగా ఎవరు నటించారు? ఆయన పాత్ర ఏంటి?

    మలయాళ టాలెంటెడ్ యువ నటుడు షేన్ నిగమ్ ఈ చిత్రంలో విజయ్ రాధాకృష్ణన్ అనే కొత్త సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ (SI) పాత్రలో అదరగొట్టారు.

    'దృఢం' చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఎవరు? జీతూ జోసెఫ్‌కు దీనితో ఉన్న సంబంధం ఏంటి?

    ఈ సినిమాను కొత్త డైరెక్టర్ మార్టిన్ జోసెఫ్ తెరకెక్కించగా, 'దృశ్యం' ఫేమ్ ప్రముఖ డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ ఈ చిత్రానికి సమర్పకుడిగా (Presenter) వ్యవహరించారు.

    ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా, హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీన్లు, ఎవరూ ఊహించని మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్విస్టుతో ముగుస్తుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Thriller: రెండు రోజుల్లో ఓటీటీలోకి రాబోతున్న ఈ మలయాళం ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ చూసి తీరాల్సిందే.. ఎందుకంటే?
    Home/Entertainment/OTT Thriller: రెండు రోజుల్లో ఓటీటీలోకి రాబోతున్న ఈ మలయాళం ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ చూసి తీరాల్సిందే.. ఎందుకంటే?
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