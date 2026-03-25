Malayalam OTT releases: ఓటీటీ, థియేటర్లలోకి వస్తున్న మలయాళం మూవీస్ ఇవే.. దృశ్యం డైరెక్టర్ థ్రిల్లర్ కూడా..
Malayalam OTT releases: ఓటీటీతోపాటు థియేటర్లలోకి ఈ వారం కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ మలయాళం సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ వస్తున్నాయి. వీటిలో దృశ్యం డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ డైరెక్ట్ చేసిన వలతు వశతె కల్లన్ అనే మూవీ కూడా ఉంది.
మలయాళ ఓటీటీ రిలీజుల కోసం ఎదురుచూసే సినీ ప్రియులకు ఈ వారం పండగే అని చెప్పాలి. కొత్త ఒరిజినల్స్, అలాగే ఓటీటీ రిలీజులు అదిరిపోయే లైనప్తో మన ముందుకు వస్తున్నాయి. జియో హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, సన్ నెక్స్ట్, జీ5 లాంటి పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఈ కొత్త మలయాళ సినిమాలు, సిరీస్లు ఆన్లైన్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్నాయి. దృశ్యం డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ డైరెక్ట్ చేసిన వలతు వశతె కల్లన్ నుంచి వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఇన్ కాయంకుళం వరకు.. మనం ఇంట్లోనే కూర్చుని ఎంజాయ్ చేయగలిగే ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్టుల వివరాలు ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
వలతు వశతె కల్లన్
ఇదొక మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. బాగా అవినీతికి అలవాటు పడిన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్, అలాగే కూతుర్ని కోల్పోయిన ఒక సామాన్యుడు.. వీళ్లిద్దరి జీవితాలు ఎలా కలిశాయి అనేది ఈ కథ మెయిన్ పాయింట్. అదృశ్యమైన ఆ కూతురు ఆ తర్వాత శవమై కనిపిస్తుంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి దర్యాప్తు మొదలుపెట్టాక ఒక మిస్టీరియస్ గతం బయటపడుతుంది. ఆ గతం వల్ల ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదురయ్యాయి అనేది ఇందులో చాలా ఉత్కంఠగా చూపించారు.
నటీనటులు: బిజు మీనన్, జోజు జార్జ్, కేఆర్ గోకుల్, లీనా, లియోనా లిషోయ్, షాజు శ్రీధర్
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: మనోరమ మాక్స్
ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్: మార్చి 27
వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఇన్ కాయంకుళం
ఇదొక వెబ్ సిరీస్. ఇది అటు తమిళం, ఇటు మలయాళం భాషల్లో ఒకేసారి రిలీజ్ కాబోతోంది. మంచి కామెడీ ఎలిమెంట్స్, అదిరిపోయే ట్విస్టులు, అలాగే లేటెస్ట్ స్టోరీ టెల్లింగ్తో ఈ వెబ్ సిరీస్ తెరకెక్కింది. స్ట్రాంగ్ లోకల్ ఫ్లేవర్తో సాగే ఒక పక్కా గ్రౌండెడ్ హైస్ట్ కామెడీ ఇది అని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
నటీనటులు: అన్బుసెల్వన్, సుభాష్, రమేష్ మాధవన్, విన్సు రాచెల్, రాకేష్ ఉషార్, గౌతమి నాయర్
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: జీ5
ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్: మార్చి 27
కాట్టాన్
విజయ్ సేతుపతి మెయిన్ లీడ్గా చేసిన ఈ తమిళం వెబ్ సిరీస్.. మలయాళంలో కూడా రిలీజ్ అవుతోంది. కేసులు ఏవీ లేకపోవడంతో దాదాపు మూతపడే పరిస్థితిలో ఉన్న ఒక పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అయితే అనుకోకుండా ఒక కొండ మీద ఒక తెగిపడిన తల కనిపించడంతో పోలీసులు ఒక్కసారిగా షాక్ అవుతారు. ఈ కేసును వాళ్ళ చివరి ఇన్వెస్టిగేషన్గా టేకప్ చేస్తారు. చనిపోయింది ముత్తు అని వాళ్లు గుర్తిస్తారు. అతను ఒకప్పుడు వాచ్ మెకానిక్గా, ఏనుగుల ట్రైనర్గా పనిచేశాడు. అంతేకాదు ఇల్లీగల్ పనుల్లో చిక్కుకున్న ఒక బాడీగార్డ్ కూడా. పోలీసులు ఇన్నేళ్లుగా సాగిన అతని సంక్లిష్టమైన జీవితాన్ని దర్యాప్తు చేస్తుండగా.. నిజం తెలుసుకోవడానికి ఈ కేసు వాళ్లకు లాస్ట్ ఛాన్స్గా మారుతుంది. ఆ తర్వాత ఏమైందనేది గ్రిప్పింగ్గా చూపించారు.
నటీనటులు: విజయ్ సేతుపతి, మిలింద్ సోమన్, సుదేవ్ నాయర్, వడివేల్ మురుగన్, రిషా జాకబ్స్, వీజే పారు, కలైవాణి భాస్కర్, ముత్తుకుమార్
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: జియో హాట్స్టార్
ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్: మార్చి 27
మస్తిష్క మరణం
ఇది 2046 సంవత్సరం నియో కొచ్చి నేపథ్యంలో సాగే ఒక మలయాళ సైబర్ పంక్ కామెడీ. తన కూతురు చనిపోయిన బాధ నుంచి బయటపడలేక సతమతమవుతున్న ఒక తండ్రి కథ ఇది. ఆ బాధను మర్చిపోవడానికి అతను వేరే వాళ్ళ మరణానికి దగ్గరగా ఉన్న అనుభవాలను చూడటానికి ట్రై చేస్తుంటాడు. అలా ట్రై చేస్తున్న టైమ్లో అనుకోకుండా ఒక హీరోయిన్ మెమరీలోకి యాక్సెస్ పొందుతాడు. ఆ ప్రాసెస్లో అతను ఒక మర్డర్కు ఎలా సాక్షిగా మారాడు అనేది ఈ కథ.
నటీనటులు: నిరంజ్ మణియన్పిళ్ల, రజిషా విజయన్, జగదీష్, జింజ్ షాన్, దివ్యా ప్రభ, రాహుల్ రాజగోపాల్, సురేష్ కృష్ణ, విష్ణు అగస్త్య
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: నెట్ఫ్లిక్స్
ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్: త్వరలోనే..
థియేటర్లలోకి వస్తున్న మలయాళ సినిమాలు ఇవే..
మలయాళ సినీ ప్రియులకు ఈ వారం థియేటర్లలో కూడా మంచి ట్రీట్ దొరకబోతోంది. నివిన్ పాలి చేసిన పొలిటికల్ మూవీ 'ప్రతిచ్ఛాయ' ఎట్టకేలకు థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. అలాగే 'డెర్బీ' అనే ఒక క్యాంపస్ బేస్డ్ సినిమా కూడా ఈ వారమే థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
ప్రతిచ్ఛాయ (మార్చి 26): ఇదొక మలయాళ పొలిటికల్ ఫిల్మ్. ఇందులో ముఖ్యమంత్రి కొడుకు పాత్రలో నివిన్ పాలి నటిస్తున్నాడు. బి. ఉన్నికృష్ణన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో అధికార రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయి.. ఆ రాజకీయాల ప్రభావం ఫ్యామిలీ మీద ఎలా పడుతుంది అనేది చూపించారు.
డెర్బీ (మార్చి 27): ఆడమ్ సాబిక్, సాగర్ సూర్య, అమీన్ లాంటి కుర్ర హీరోలు నటించిన ఈ మలయాళ సినిమా పూర్తిగా క్యాంపస్ బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తోంది. ఒక కాలేజీలో జరిగే ఓనం సెలబ్రేషన్స్ టైమ్లో సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మధ్య జరిగే గొడవల చుట్టూ ఈ డెర్బీ కథ సాగుతుంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More