Malayalam Thriller: ఓటీటీలోకి వస్తున్న మరో మలయాళం థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 8 రేటింగ్..

    ఓటీటీలోకి మరో మలయాళం థ్రిల్లర్ (Malayalam Thriller) మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ సినిమా పేరు ధీరమ్ (Dheeram). ఇంద్రజీత్ సుకుమారన్ నటించిన ఈ మూవీ సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    మలయాళ నటుడు ఇంద్రజిత్ సుకుమారన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ ‘ధీరమ్’ (Dheeram). ఈ సినిమా డిజిటల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది. వచ్చే వారమే అంటే మార్చి 6 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'సన్ నెక్స్ట్' (Sun NXT)లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 8 రేటింగ్ నమోదైంది. అయితే బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాత్రం పెద్దగా సక్సెస్ సాధించలేదు.

    పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా ఇంద్రజిత్ వేట

    మలయాళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో విలక్షణ నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఇంద్రజిత్ సుకుమారన్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ధీరమ్’ ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. గతేడాది డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ మూవీ.. సుమారు మూడు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రేక్షకులను పలకరించబోతోంది. జితిన్ సురేష్ టి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మార్చి 6 నుంచి 'సన్ నెక్స్ట్'లో అందుబాటులోకి రానుంది.

    చాలా కాలం తర్వాత ఇంద్రజిత్ సుకుమారన్ ఈ సినిమాలో పోలీస్ యూనిఫామ్ ధరించాడు. కేరళలోని కోళికోడ్ నగరంలో వరుసగా జరుగుతున్న హత్యల వెనుక ఉన్న సైకో కిల్లర్‌ను పట్టుకునే ఏసీపీ స్టాలిన్ జోసెఫ్ పాత్రలో అతడు నటించాడు. ఒక పక్కా ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ సినిమాలో అజు వర్గీస్, దివ్య పిళ్లై, విజయరాఘవన్, సాగర్ సూర్య, రెబా మోనికా జాన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    థియేటర్లో మిశ్రమ స్పందన.. ఓటీటీలో హిట్టయ్యేనా?

    గతేడాది డిసెంబర్‌లో మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి నటించిన ‘కలంకావల్’తో పాటు ‘ధీరమ్’ కూడా విడుదలైంది. అయితే బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘కలంకావల్’ ఘనవిజయం సాధించగా, ‘ధీరమ్’ ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. దీంతో ఈ సినిమా డిజిటల్ రిలీజ్ ద్వారా మంచి ఆదరణ పొందుతుందని మేకర్స్ ఆశిస్తున్నారు. తొలుత ఈ సినిమా హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో దక్కించుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చినప్పటికీ.. చివరికి సన్ నెక్స్ట్ వేదికగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది.

    మలయాళ భాషలో స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఈ సినిమాకు ఇంగ్లీష్ సబ్‌టైటిల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ గురించి ఇంకా ఎలాంటి సమాచారం లేదు.

