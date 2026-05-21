    Mega 158 Launch: చిరు, పవన్, నాగబాబు ఒకే ఫ్రేమ్‌లో.. మెగా 158 లాంచ్ ఫొటోలు చూశారా? మెగాస్టార్‌పై పవర్ స్టార్ క్లాప్

    Mega 158 Launch: మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన తదుపరి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 'మెగా 158' (Mega 158)ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైన ఈ వేడుకకు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

    May 21, 2026, 14:27:58 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Mega 158 Launch: మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మాస్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ అనగానే 'వాల్తేరు వీరయ్య' సృష్టించిన బాక్సాఫీస్ హంగామా అందరికీ గుర్తుకొస్తుంది. ఇప్పుడు అదే మ్యాజిక్‌ను మళ్లీ రిపీట్ చేయడానికి ఈ హిట్ కాంబో చేతులు కలిపింది. చిరంజీవి కెరీర్‌లో 158వ చిత్రంగా తెరకెక్కబోతున్న ఈ సరికొత్త సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు హైదరాబాద్‌లో అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి.

    Mega 158 Launch: చిరు, పవన్, నాగబాబు ఒకే ఫ్రేమ్‌లో.. మెగా 158 లాంచ్ ఫొటోలు చూశారా? మెగాస్టార్‌పై పవర్ స్టార్ క్లాప్

    పూజా వేడుకలో మెగా బ్రదర్స్.. రామ్ చరణ్ మిస్సింగ్

    ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ వేడుకకు మెగా కుటుంబం నుంచి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై చిత్ర యూనిట్‌కు తమ ఆశీస్సులు అందజేశారు. సాంప్రదాయబద్ధంగా జరిగిన ఈ పూజా కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసింది. చిరంజీవిపై పవన్ కళ్యాణ్ క్లాప్ కొట్టడం విశేషం.

    అయితే ఈ ప్రతిష్టాత్మక మూవీ వేడుకకు గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హాజరు కాకపోవడం మెగా అభిమానులను కాస్త అప్‌సెట్ చేసింది. చరణ్ కూడా ఉండి ఉంటే మెగా ఫ్రేమ్ పూర్తయ్యేదని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

    చిరు కూతురిగా అనస్వర రాజన్.. క్రేజీ టెక్నికల్ టీమ్

    ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర కోసం 'నేరు' ఫేమ్ అనస్వర రాజన్ (Anaswara Rajan)ను ఎంపిక చేశారు. ఈ సినిమాలో ఆమె మెగాస్టార్ చిరంజీవికి కూతురి పాత్రలో కనిపించనుంది. చిత్రంలోని ఇతర నటీనటులు, ప్రధాన తారాగణం వివరాలను త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

    ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (KVN Productions) టాలీవుడ్‌లోకి నేరుగా అడుగుపెడుతూ నిర్మిస్తున్న మొట్టమొదటి తెలుగు స్ట్రెయిట్ సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. భారీ నిర్మాణ విలువలతో ఈ సినిమాను ప్లాన్ చేశారు.

    ఈ సినిమాకు టాలీవుడ్ టాప్ టెక్నీషియన్స్ పని చేస్తున్నారు. మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ ఎస్.ఎస్. తమన్, సినిమాటోగ్రఫీ (DOP) విజయ్ కన్నన్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవినాష్ కొల్లా ఈ ప్రాజెక్టు కోసం పని చేస్తున్నారు.

    త్వరలోనే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుంది. బాబీ మార్క్ మాస్ ఎలిమెంట్స్, చిరంజీవి వింటేజ్ గ్రేస్ కలబోసి ఈ చిత్రాన్ని ఒక పక్కా కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కించబోతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'మెగా 158' సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు?

    మెగాస్టార్ చిరంజీవి 158వ చిత్రానికి 'వాల్తేరు వీరయ్య' ఫేమ్ బాబీ కొల్లి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

    2. ఈ మెగా 158 సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎవరు హాజరయ్యారు?

    పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, మెగా బ్రదర్ నాగబాబు ఈ చిత్ర లాంచ్ వేడుకకు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

    3. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి కూతురి పాత్రలో ఎవరు నటిస్తున్నారు?

    మలయాళ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి కుమార్తె పాత్రలో నటించనుంది.

    4. 'మెగా 158' సినిమాను ఏ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది, సంగీత దర్శకుడు ఎవరు?

    ఈ సినిమాను ప్రముఖ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ (KVN Productions) నిర్మిస్తుండగా, ఎస్.ఎస్. తమన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Mega 158 Launch: చిరు, పవన్, నాగబాబు ఒకే ఫ్రేమ్‌లో.. మెగా 158 లాంచ్ ఫొటోలు చూశారా? మెగాస్టార్‌పై పవర్ స్టార్ క్లాప్
