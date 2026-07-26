Chiranjeevi: మరోసారి మంచి మనసు చాటుకున్న మెగాస్టార్.. గబ్బర్ సింగ్ రమేష్ కు చిరంజీవి సాయం.. అందరివాడు అన్నయ్య!
Chiranjeevi: చిరంజీవి మరోసారి మంచి మనసు చాటుకున్నారు. ఆపదలో ఉన్నవాళ్లకు అండగా నిలబడటంలో ఎప్పుడూ ముందే ఉంటానని నిరూపించుకున్నారు. అనారోగ్యంతో అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరిన గబ్బర్ సింగ్ నటుడు రమేష్కు మెగాస్టార్ ఆర్థిక సాయం అందించారు. వైద్య చికిత్స గురించి ఆరా తీశారు.
Chiranjeevi: కష్టాల్లో ఉన్న సినీ కార్మికులకు, తోటి నటులకు ఆపద్బాంధవుడిగా నిలవడంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎప్పుడూ ముందుంటారు. తాజాగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో హైదరాబాద్లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో అత్యవసర చికిత్స పొందుతున్న నటుడు రమేష్కు చిరంజీవి అండగా నిలిచారు.
గబ్బర్ సింగ్ నటుడు
గబ్బర్ సింగ్ సినిమాలో రౌడీ గ్యాంగ్ లో నటించి పేరు సంపాదించుకున్న నటుడు రమేష్. అతను ప్రస్తుతం తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో చిరంజీవి మరోసారి తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. రమేష్ అత్యవసర వైద్య ఖర్చుల కోసం మెగా కుటుంబం నుంచి భారీ ఆర్థిక సాయం లభించింది.
అపోలో వైద్యులతో చిరంజీవి
నటుడు రమేష్ హఠాత్తుగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు గురై అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు తెలిసిన వెంటనే చిరంజీవి తక్షణమే స్పందించారు. అపోలో ఆసుపత్రి ప్రముఖ వైద్యుడు డాక్టర్ సుబ్బా రెడ్డితో ఆయన మాట్లాడారు.
అత్యుత్తమ వైద్యం
రమేష్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తూ, అతనికి అత్యుత్తమ వైద్యం అందేలా చూడాలని వైద్య బృందాన్ని చిరంజీవి కోరారు. రమేష్ త్వరగా కోలుకుని, పూర్తి ఆరోగ్యంతో మళ్లీ రంగుల ప్రపంచంలోకి రావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. గబ్బర్ సింగ్ లో తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ తో నటించిన రమేష్ ఆరోగ్యం పట్ల చిరంజీవి ఆరా తీయడంపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
5 లక్షల ఆర్థిక సాయం
అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న రమేష్ కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలిచేందుకు మెగా సోదరులు ముందుకొచ్చారు. చిరంజీవి తన వంతుగా రూ.3 లక్షల చెక్కును రమేష్ భార్యకు అందించగా, మెగా బ్రదర్ నాగబాబు రూ.2 లక్షల సాయం ప్రకటించారు. దీంతో మెగా కుటుంబం నుంచి మొత్తం రూ 5 లక్షల అత్యవసర ఆర్థిక సాయం లభించింది.
ఈ కష్ట సమయంలో లభించిన ఆర్థిక, నైతిక ఆసరా రమేష్ కుటుంబానికి కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందనే చెప్పొచ్చు. ఆ సాయం చేసిన మెగా ఫ్యామిలీపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. కష్టాల్లో ఉన్న నటులకు చిరంజీవి ఎప్పుడూ అండగా ఉంటారని కొనియాడుతున్నారు. అందరివాడు అన్నయ్య అని పోస్టులు పెడుతున్నారు.
సాయంగా మెగాస్టార్
టాలీవుడ్లో కష్టాల్లో ఉన్న చిన్న నటులు, సాంకేతిక నిపుణుల కోసం చిరంజీవి గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఆర్థిక సాయం అందిస్తూనే ఉన్నారు. కరోనా కష్టకాలం నుంచి మొదలుకొని మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ (MAA) సభ్యుల వరకు, అత్యవసర వైద్య సాయం కావాల్సిన ప్రతిసారి ముందుండే చిరంజీవి వైఖరి మరోసారి పరిశ్రమ వర్గాల్లో ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. రమేష్ త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు, తోటి నటీనటులు కోరుకుంటున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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