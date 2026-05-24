    Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరికొత్త డిజిటల్ ప్రయాణం.. బాలయ్య ‘అన్‌స్టాపబుల్’ రచయితతో బిగ్ ప్లాన్!

    Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సుదీర్ఘ కాలంలో సినీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. ఆయన జీవితంలో అంతులేని అనుభవాలు, ఎవరికీ తెలియని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలున్నాయి. ఇప్పుడీ విషయాలను పంచుకునేందుకు చిరు రెడీ అవుతున్నారు. 'పోడ్‌కాస్ట్' టాక్ షోతో అలరించనున్నారని ప్రముఖ రచయిత బి.వి.ఎస్. రవి వెల్లడించారు.

    May 24, 2026, 15:57:27 IST
    By Chandu Shanigarapu
    Chiranjeevi: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో సరికొత్త రికార్డులకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు గ్రాండ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు వెండితెరపై తన నటనతో, డ్యాన్సులతో కోట్లాది మంది అభిమానులను అలరించిన చిరు, త్వరలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన 'పోడ్‌కాస్ట్' ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ టాక్ షో ద్వారా తన వ్యక్తిగత, సినీ జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో అరుదైన విషయాలను ఆయన అభిమానులతో పంచుకోనున్నారు.

    సరికొత్త ప్రయోగం చేయనున్న చిరంజీవి
    లీక్ చేసిన రవి

    ​ప్రముఖ రచయిత బి.వి.ఎస్. రవి తాజాగా ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన వివరాలను అధికారికంగా లీక్ చేశారు. చిరంజీవి స్టార్ట్ చేయబోయే ఈ పోడ్‌కాస్ట్ పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా సినీ ప్రస్థానంలో 150కి పైగా సినిమాల్లో నటించిన మెగాస్టార్, ఒక సాదాసీదా నేపథ్యం నుండి వచ్చి టాలీవుడ్ సుప్రీం హీరోగా ఎలా ఎదిగారనే స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రయాణాన్ని ఈ షోలో ప్రధానంగా చూపించబోతున్నారు.

    ​చిరంజీవి జీవితం

    ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ గురించి బి.వి.ఎస్. రవి మాట్లాడుతూ, చిరంజీవి అనే వ్యక్తి ఈ తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అనే మహాసముద్రాన్ని ఎన్నో సార్లు ఈదారు అని కొనియాడారు. ఆయన లైఫ్ జర్నీ వెనుక ఉన్న శ్రమను, ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను నేటి తరం యువత ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    నందమూరి బాలకృష్ణతో 'అన్‌స్టాపబుల్' టాక్ షోను దేశవ్యాప్తంగా నెంబర్ వన్ ట్రెండింగ్ సిరీస్‌గా నిలపడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన బి.వి.ఎస్. రవి, ఇప్పుడు ఈ మెగా పోడ్‌కాస్ట్‌కు కూడా రైటింగ్‌ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తుండటంతో అటు మెగా అభిమానుల్లో, ఇటు డిజిటల్ ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.

    సుష్మిత కూడా

    ​గతంలో మెగాస్టార్ కుమార్తె సుష్మిత కొణిదెల కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి చిన్న హింట్ ఇవ్వగా, ఇప్పుడు ఈ ప్రకటనతో దానికి పూర్తి క్లారిటీ వచ్చింది. ఈ పోడ్‌కాస్ట్ టాక్ షోలో చిరంజీవితో కలిసి గత యాభై ఏళ్లలో పనిచేసిన ఇండస్ట్రీ దిగ్గజాలు, నటీనటులు, దర్శకులు, నిర్మాతలు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇంద్ర, ఠాగూర్, శంకర్ దాదా ఎం.బీ.బీ.ఎస్. వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ సినిమాల వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథలను, షూటింగ్ ముచ్చట్లను ఇందులో మళ్లీ గుర్తుచేసుకోబోతున్నారు.

    మెగా 158

    ​మరోవైపు చిరంజీవి తన రాబోయే భారీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'మెగా 158' (Mega 158) షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నారు. వాల్తేరు వీరయ్య వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ తర్వాత దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ఇటీవల గ్రాండ్‌గా లాంచ్ అయింది. ఒకవైపు వెండితెరపై మెగా విజువల్స్ చూపిస్తూనే, మరోవైపు డిజిటల్ వేదికపై పోడ్‌కాస్ట్ అనౌన్స్‌మెంట్‌తో రావడం సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

    ​తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: చిరంజీవి కొత్త పోడ్‌కాస్ట్ షో విశేషాలు ఏమిటి?

    జవాబు: మెగాస్టార్ చిరంజీవి 40 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లోని అరుదైన సంఘటనలు, ఎవరికీ తెలియని పర్సనల్ విషయాలను ఈ పోడ్‌కాస్ట్ వేదికగా పంచుకోనున్నారు.

    ​ప్రశ్న: ఈ మెగా పోడ్‌కాస్ట్‌ను ఎవరు రూపొందిస్తున్నారు?

    జవాబు: బాలకృష్ణ 'అన్‌స్టాపబుల్' షోకు పనిచేసిన ప్రముఖ రచయిత, దర్శకుడు బి.వి.ఎస్. రవి ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు రైటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

    ​ప్రశ్న: చిరంజీవి ప్రస్తుతం ఏ సినిమాలో నటిస్తున్నారు?

    జవాబు: దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'మెగా 158' (Mega 158) షూటింగ్‌లో చిరంజీవి ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

    Home/Entertainment/Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరికొత్త డిజిటల్ ప్రయాణం.. బాలయ్య 'అన్‌స్టాపబుల్' రచయితతో బిగ్ ప్లాన్!
