MI vs KKR IPL 2026: టాస్ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్- ఆర్సీబీ తరహా వ్యూహం- సరికొత్త రికార్డ్- టీ20లో తొలి ఐపీఎల్ టీమ్గా!
MI Vs KKR IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో భాగంగా కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో తలపడుతున్న ముంబై ఇండియన్స్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే, ఈ మ్యాచ్తో టీ20 ఫార్మాట్లో 300 మ్యాచ్లు పూర్తి చేసుకుంది ముంబై ఇండియన్స్. అలా ప్రపంచంలోనే మొదటి ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీగా ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్ చరిత్ర సృష్టించింది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన జట్లలో ఒకటైన ముంబై ఇండియన్స్ (MI), మరో అరుదైన ఘనతకు చేరువైంది. ఆదివారం (మార్చి 29) సొంత గడ్డపై కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో జరుగుతున్న పోరుతో ముంబై జట్టు టీ20 క్రికెట్లో ఒక చారిత్రక మైలురాయిని అధిగమించింది.
ఆర్సీబీ వ్యూహాన్నే
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో కోలక్కతా నైట్ రైడర్స్తో జరుగుతున్న రెండో ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. హార్దిక్ పాండ్యా సారథ్యం వహిస్తున్న ఈ జట్టు నిన్న (మార్చి 28) ఆర్సీబీ వ్యవహరించిన వ్యూహాన్నే అనుసరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
300 మ్యాచ్ల క్లబ్లోకి ముంబై!
ఇదిలా ఉంటే, వాంఖెడే స్టేడియంలో కోల్కతాతో తలపడుతున్న ఈ మ్యాచ్ ముంబై ఇండియన్స్కు 300వ టీ20 మ్యాచ్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీ20 ఫార్మాట్లో ఈ మార్కును అందుకున్న మొట్టమొదటి ఫ్రాంచైజీ (క్లబ్)గా ముంబై రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు కేవలం పాకిస్థాన్ జాతీయ జట్టు, ఇంగ్లాండ్కు చెందిన సోమర్సెట్ కౌంటీ జట్లు మాత్రమే 300కు పైగా మ్యాచ్లు ఆడాయి. ఇప్పుడు ఆ జాబితాలో చేరిన మూడో జట్టుగా ముంబై ఇండియన్స్ నిలిచింది.
ఐపీఎల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన జట్లు:
ఐపీఎల్ టోర్నీలోనూ ముంబై ఇండియన్స్ 277 మ్యాచ్లతో అగ్రస్థానంలో ఉంది.
మిగిలిన జట్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
ముంబై ఇండియన్స్: 277 మ్యాచ్లు
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB): 272 మ్యాచ్లు
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC): 266 మ్యాచ్లు
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR): 265 మ్యాచ్లు
పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS): 263 మ్యాచ్లు
ఆరో టైటిల్ వేటలో హార్దిక్ సేన
రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో 2013, 2015, 2017, 2019, 2020లో ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ గత ఐదేళ్లుగా టైటిల్కు దూరమైంది. 2020లో ఢిల్లీని ఓడించి కప్పు గెలిచిన తర్వాత మళ్లీ ఆ స్థాయి ప్రదర్శన చేయలేదు. హార్దిక్ పాండ్యా కెప్టెన్సీలో 2025 సీజన్లో క్వాలిఫైయర్ 2 వరకు చేరుకున్నప్పటికీ, పంజాబ్ చేతిలో ఓడిపోయి తృటిలో ఫైనల్ చేరే అవకాశాన్ని చేజార్చుకుంది.
163 మ్యాచ్ల్లో 91 విజయాలు
రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు 163 మ్యాచ్ల్లో 91 విజయాలు అందించి 58.82 గెలుపు శాతాన్ని నమోదు చేశారు. ఇప్పుడు హార్దిక్ పాండ్యా నేతృత్వంలో ఈ రికార్డు 300వ మ్యాచ్ను విజయంతో ప్రారంభించి, ఆరో ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడాలని ముంబై ఇండియన్స్ పట్టుదలతో ఉంది. అంతేకాకుండా, గతంలో ఛాంపియన్స్ లీగ్ టీ20 టోర్నీని కూడా ముంబై రెండుసార్లు (2011, 2013) గెలుచుకోవడం విశేషం.
|Team
|Total number of T20 matches
|Pakistan cricket team
|303
|Somerset County Club
|303
|Mumbai Indians
|299* (Will be 300 on Sunday night)
|Hampshire County Cricket Club
|296
|Royal Challengers Bengaluru
|287
