Mohanlal: దృశ్యం 3 చూసి ఏడ్చేసిన మోహన్లాల్.. థియేటర్లో ఆడియెన్స్ రెస్పాన్స్ చూసి ఎమోషనల్.. వీడియో వైరల్
Mohanlal: మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్ నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'దృశ్యం 3' (Drishyam 3) మే 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదలైంది. ప్రేక్షకులతో కలిసి సినిమా చూసిన మోహన్లాల్.. ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన స్పందన చూసి థియేటర్లోనే భావోద్వేగానికి లోనై కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
Mohanlal: దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్ – మోహన్లాల్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'దృశ్యం' ఫ్రాంచైజీకి దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి క్రేజ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఈ క్రేజీ సిరీస్లో వచ్చిన మూడో భాగం 'దృశ్యం 3' ఎట్టకేలకు థియేటర్లలోకి వచ్చి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. సినిమా విడుదలైన రోజే మోహన్లాల్ పుట్టినరోజు కూడా కావడం విశేషం.
ప్రేక్షకులను చూసి ఎమోషనల్ అయిన స్టార్
సినిమా రిలీజ్ రోజున మోహన్లాల్ థియేటర్కు వెళ్లి అభిమానులతో కలిసి సినిమాను చూశారు. థియేటర్లో ప్రేక్షకులు సినిమాను చూస్తూ చప్పట్లతో, కేరింతలతో హోరెత్తించడంతో మోహన్లాల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
చిత్ర బృందంతో కలిసి కూర్చున్న ఆయన.. ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ చూసి ఆనందంతో కళ్లు తుడుచుకుంటున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. థియేటర్లోని ఓ అభిమానికి ఆయన చేతులు జోడించి కృతజ్ఞతలు కూడా తెలిపారు.
ఆ తర్వాత ఆయన ఎక్స్ వేదికగా అభిమానులకు భావోద్వేగ లేఖ రాశారు. "ఎంతో ప్రేమ, ప్యాషన్, కృతజ్ఞతలతో 'దృశ్యం 3' చిత్రాన్ని రూపొందించాం. దానికి మీ నుంచి వస్తున్న ప్రేమ, రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే మనసు నిండిపోయింది. మీ రివ్యూలు, మీ మాటలు, మీరు వ్యక్తపరుస్తున్న భావోద్వేగాలు నాకు కలెక్షన్ల నంబర్ల కంటే చాలా చాలా ఎక్కువ. సినిమాను చూసి, ప్రతి క్షణాన్ని ఫీల్ అవుతూ, జార్జ్కుట్టి, అతని కుటుంబాన్ని మీ సొంత కుటుంబంగా భావించినందుకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు" అని రాసుకొచ్చారు.
మే 21న మోహన్లాల్ పుట్టినరోజు కావడంతో, 'దృశ్యం 3' చిత్ర యూనిట్ ఆయనతో భారీ చాక్లెట్ కేక్ కట్ చేయించి బర్త్డే వేడుకలను కూడా థియేటర్ లోపలే ఘనంగా నిర్వహించింది.
'దృశ్యం 3' కథేంటంటే?
తొలి రెండు భాగాల తర్వాత ఈ మూడో భాగంలో జార్జ్కుట్టి (మోహన్లాల్) తన కుటుంబంతో కలిసి కాస్త ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటాడు. అతను నిర్మించిన 'దృశ్యం' సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ కావడంతో, పెద్ద కూతురు అంజు (అన్సిబా హసన్)కు పెళ్లి చేసి లైఫ్లో సెటిల్ చేయాలనుకుంటాడు.
అంతా సజావుగా సాగుతూ జార్జ్కుట్టి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకున్నాడు అనుకునే సమయంలో.. ఒక జర్నలిస్ట్ మళ్లీ ఆ పాత మర్డర్ కేసుపై ఆసక్తి చూపడంతో జార్జ్కుట్టి నిర్మించుకున్న ప్రశాంతమైన సామ్రాజ్యం మళ్లీ ప్రమాదంలో పడుతుంది.
మిశ్రమ రివ్యూలు.. అయినా బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల వేట
ఈ చిత్రానికి క్రిటిక్స్ నుంచి మిశ్రమ రివ్యూలు వచ్చినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వసూళ్లలో మాత్రం దుమ్మురేపుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలి రోజు వసూళ్లు రూ. 48.37 కోట్లు కావడం విశేషం. ఇక ఇండియా నెట్ వసూళ్లు రూ. 15.85 కోట్లుగా ఉన్నాయి. ఈ కలెక్షన్లలో అత్యధిక భాగం ఒరిజినల్ మలయాళ వెర్షన్ నుంచే వచ్చాయి.
ఈ మూవీకి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఇచ్చిన రివ్యూ ప్రకారం.. "'దృశ్యం 3' ఫోకస్ ట్విస్టులు, మలుపులతో ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడం కంటే.. జార్జ్కుట్టి, అతని నిర్ణయాల వల్ల జరిగిన పరిణామాలపైనే ఎక్కువ ఉంది. జార్జ్కుట్టి హింసకు పాల్పడినప్పటికీ దర్శకుడు జీతూ ఎక్కడా అతని పాత్రను తప్పుబట్టకపోవడం వల్ల ఈ ఫ్రాంచైజీలోనే ఇది కాస్త తక్కువ ఆకట్టుకునే చిత్రంగా మిగిలింది. సినిమా ముగిసేసరికి అసలు ఈ గొడవంతా ఎందుకు మొదలైందో కూడా మనం మర్చిపోతాం" అని పేర్కొంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.