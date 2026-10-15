Web Series OTT: ఆఫీస్ రూమ్స్ లో ఫన్ అండ్ లవ్- ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న తమిళ్ రోమ్ కామ్ వెబ్ సిరీస్- స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
Web Series OTT: ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు మరో వెబ్ సిరీస్ వచ్చేస్తోంది. తమిళంలో రొమాంటిక్ కామెడీ సిరీస్ గా తెరకెక్కిన ‘మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఆఫీస్’ స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ సిరీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు.
Web Series OTT: డిజిటల్ వినోదాన్ని ఇష్టపడే ప్రేక్షకుల కోసం ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు సరికొత్త కంటెంట్ను లైన్ లో పెడుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే తమిళంలో తెరకెక్కిన క్రేజీ వర్క్ప్లేస్ రోమ్-కామ్ వెబ్ సిరీస్ 'మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఆఫీస్' (Mr And Mrs Office) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది.
మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఆఫీస్ ఓటీటీ
ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఆఫీస్ సిరీస్ ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికైన జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) లోకి రానుంది. నవంబర్ 18, 2026 నుంచి ఈ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. కార్పొరేట్ ఆఫీస్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఫన్, లవ్ అండ్ ఎమోషన్స్ కలగలిపి రూపొందించిన ఈ సిరీస్ ప్రేక్షకులను ఎంటర్ టైన్ చేయబోతుంది.
సిరీస్ కథేంటి?
'మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఆఫీస్' కథ పూర్తిగా ఒక కార్పొరేట్ ఆఫీస్ వాతావరణం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒకే ఆఫీసులో పని చేసే నలుగురు కొలీగ్స్ మధ్య ఉండే ఈగోలు, స్నేహం, పోటీ తత్వం, వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని లవ్ ట్రాక్స్ చుట్టూ ఈ కథను అల్లారు. ముఖ్యంగా ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ మధ్య నలిగిపోయే ఉద్యోగుల కష్టాలను, వారి ప్రేమాయణాలను ఎంతో కామెడీగా, నేటి కాలపు యువతకు కనెక్ట్ అయ్యేలా దర్శకుడు తెరకెక్కించారు.
ఉత్కంఠ రేపే ట్విస్ట్లు
ఈ మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ ఆఫీస్ సిరీస్లో ఆఫీస్ రూమ్స్ లో జరిగే సాధారణ కామెడీతో పాటు కొన్ని అనూహ్యమైన ట్విస్ట్లను జోడించారు. ఒకే ఆఫీసులో పని చేసే ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ మధ్య ఉన్న పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ను కొలీగ్స్ కి తెలియకుండా ఎలా దాచారు? ఆ రహస్యం బయటపడినప్పుడు ఆఫీసులో ఎలాంటి గందరగోళం నెలకొంది? ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కోసం వారు పడిన ఇబ్బందులు ఏంటనే సస్పెన్స్, ఫన్ ఎలిమెంట్స్ ఈ సిరీస్ లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
ఎపిసోడ్ల వివరాలు
ఇదొక వీక్లీ సిరీస్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. వీక్షకులను బోర్ కొట్టించకుండా ఉండేందుకు ప్రతి ఎపిసోడ్ను క్రిస్ప్ రన్టైమ్తో, ఆసక్తికరమైన క్లిఫ్హ్యాంగర్ ముగింపులతో డిజైన్ చేశారు. మొదటి సీజన్ లో భాగంగా వచ్చే ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆఫీస్ లైఫ్ లోని ఒక్కో విభిన్నమైన ప్రాబ్లమ్, ఫన్ ఎలిమెంట్ను ఆవిష్కరిస్తుంది.
ఈ తమిళ వెబ్ సిరీస్ ప్రముఖ డిజిటల్ దిగ్గజం జియోహాట్స్టార్ స్పెషల్ గా తెరకెక్కింది. నవంబర్ 18 నుంచి ఈ సిరీస్ అఫీషియల్గా అందుబాటులోకి రానుంది. తమిళంతో పాటు ఇతర దక్షిణాది భాషల ఆడియన్స్ కోసం సబ్టైటిల్స్ లేదా డబ్బింగ్ వర్షన్స్ లో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆఫీస్ లైఫ్ ని, అందులోని ఫన్ ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ సిరీస్ ఒక పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్ అని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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