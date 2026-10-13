OTT Trending: ఓటీటీలో తెలుగు వెబ్ సిరీస్ హవా.. ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షోను దాటి టాప్లోకి.. అసలు రహస్యం ఇదే!
OTT Trending: తెలుగు కమెడియన్ హర్ష చెముడు హీరోగా నటించిన ఆఫీస్ రొమాంటిక్ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ ‘లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లపై సంచలనం సృష్టిస్తోంది. నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా డైలీ టాప్ 10 షోల జాబితాలో దేశంలోనే నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకుంది. ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షోను సైతం దాటేసింది.
OTT Trending: తెలుగు ఓటీటీ స్పేస్లో ఒక ప్రాంతీయ వెబ్ సిరీస్ జాతీయ స్థాయి హిందీ కామిక్ షోను వెనక్కి నెట్టడం సాధారణమైన విషయం కాదు. హర్ష చెముడు ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్' (LAB) సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా డైలీ టాప్ 10 టీవీ షోల జాబితాలో నంబర్ 1 స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుని ఇండస్ట్రీని ఆశ్చర్యపరిచింది.
లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ ఓటీటీ
బాలీవుడ్ స్టార్ కమెడియన్ కపిల్ శర్మ హోస్ట్ చేస్తున్న మోస్ట్ పాపులర్ షో 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో' (The Great Indian Kapil Show) కు ఉండే క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. కాీన ఈ లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ వెబ్ సిరీస్.. ఈ షోను సైతం దాటేసి అగ్రస్థానంలో నిలవడం ఓటీటీలో ఈ సిరీస్ సాధించిన అతిపెద్ద మైలురాయి.
సూపర్ రెస్పాన్స్
ఈటీవీ విన్, నెట్ఫ్లిక్స్ రెంటింలోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ 6 ఎపిసోడ్ల కామెడీ సిరీస్ లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ డిజిటల్ వీక్షకుల నుంచి విపరీతమైన రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. త్వరలోనే నెట్ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ టాప్ 10 చార్ట్స్ విడుదల కానుండటంతో ఈ సిరీస్ సాధించిన అధికారిక వ్యూయర్ షిప్ మినిట్స్ పై మరింత స్పష్టత రానుంది.
స్టోరీ ఇదే
'జబర్దస్త్', 'శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ' వంటి పాపులర్ టీవీ షోలలో పనిచేసిన అనుభవం ఉన్న బాబు డేగల ఈ సిరీస్కు దర్శకత్వం వహించారు. పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన అమాయకపు పెళ్లికాని యువకుడు తేజ (హర్ష చెముడు), ఉద్యోగం కోసం హైదరాబాద్ వచ్చి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చేరడం, తన టీమ్ లీడ్ మధు (ఐశ్వర్య హోలక్కల్) తో అనుకోని పరిస్థితుల్లో 6 నెలలపాటు 'లివ్-ఇన్' అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం ఈ సిరీస్ ప్రధాన కథాంశం.
సిరీస్కు ప్రధాన బలాలు
హర్ష చెముడు సెటిల్డ్ యాక్టింగ్: పక్కింటి అబ్బాయి తరహా అమాయకత్వం, కామెడీ టైమింగ్, ముగింపులో వచ్చే ఎమోషనల్ పండించే విధానంతో హర్ష తన నటనతో అలరించారు.
హైపర్ ఆది & శ్రీవిద్య కామెడీ ట్రాక్: జబర్దస్త్ ఫేమ్ హైపర్ ఆది మార్కు పంచ్ డైలాగులు, శ్రీవిద్య ఎనర్జెటిక్ యాక్టింగ్, జీవన్ కుమార్ ఆఫీస్ మేనేజర్ రోల్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ గోయర్స్కు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి.
5 భాషల్లో డబ్బింగ్: నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగు ఒరిజినల్తో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉండటం వల్ల పాన్-ఇండియా రేంజ్లో వ్యూయర్షిప్ లభించింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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