బోర్డర్ 2 రిలీజ్కు ముందే ఇండియన్ ఆర్మీ ధైర్యసాహసాలను కళ్లకు కట్టే ఈ టాప్ 8 మూవీస్ చూసేయండి
బోర్డర్ 2 సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా భారతీయ సైనికుల ధైర్యసాహసాలను, త్యాగాలను వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన కొన్ని పాత సినిమాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. బోర్డర్, షేర్ షా, ఉరి, కేసరి వంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించడమే కాకుండా, ప్రేక్షకులలో దేశభక్తిని నింపాయి.
ఈసారి రిపబ్లిక్ డేకి ముందే మనలో దేశభక్తిని నింపేందుకు ఓ అదిరిపోయే సినిమా రాబోతోంది. ఈ మూవీ పేరు 'బోర్డర్ 2'. ఈ సినిమా విడుదల కంటే ముందే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు, ఆసక్తి నెలకొన్నాయి. అనురాగ్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో సన్నీ డియోల్, వరుణ్ ధావన్, అహాన్ శెట్టి, దిల్జీత్ దోసాంజ్ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. శుక్రవారం (జనవరి 23) 'బోర్డర్ 2' విడుదల కానుండగా అంతకుముందే ఇండియన్ ఆర్మీ అద్భుతమైన సాహసాన్ని, త్యాగాలను వెండితెరపై చూపించిన టాప్ సినిమాల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
బోర్డర్ (Border)
1971లో జరిగిన భారత పాకిస్థాన్ యుద్ధం సమయంలోని లోంగేవాలా చారిత్రక పోరాటం ఆధారంగా ఈ బోర్డర్ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇందులో కేవలం 120 మంది భారతీయ సైనికులు, ఒక రాత్రంతా పాకిస్థాన్ ట్యాంక్ రెజిమెంట్ను ఒంటరిగా ఎంతో ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు. ఈ సినిమా 1997లో విడుదలైంది. ఆ సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పటికీ ఈ సినిమా పాటలు, సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను కదిలిస్తాయి.
షేర్ షా (Shershaah)
సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా నటించిన 'షేర్ షా' సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. కార్గిల్ యుద్ధంలో అసమాన ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించిన కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా జీవిత కథను ఈ సినిమాలో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు. దేశం కోసం ఆయన ఎలా పోరాడారు, ఎలా అమరులయ్యారు అనేది చూసి ప్రతి ఒక్కరూ కంటతడి పెట్టారు.
ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్ (Uri: The Surgical Strike)
విక్కీ కౌశల్ నటించిన 'ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఉగ్రవాదుల స్థావరాలపై భారత సైన్యం చేసిన సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ నేపథ్యంలో ఇది రూపొందింది. ఈ సినిమాలోని నటనకు గాను విక్కీ కౌశల్ ఉత్తమ నటుడిగా జాతీయ అవార్డును కూడా అందుకున్నాడు.
ద ఘాజీ అటాక్ (The Ghazi Attack)
1971 యుద్ధంలో సముద్ర గర్భంలో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా 'ద ఘాజీ అటాక్' సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాను కూడా ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఆదరించారు. ఇందులో కేకే మీనన్, రానా దగ్గుబాటి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. నీటి అడుగున జరిగిన యుద్ధాన్ని ఇందులో ఉత్కంఠభరితంగా చూపించారు.
ఫైటర్ (Fighter)
సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఫైటర్' సినిమా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేపథ్యంలో రూపొందింది. ఈ సినిమాలో ఎయిర్ఫోర్స్ పనితీరును, యుద్ధ విమానాల పైలట్ల జీవితాలను చాలా నిశితంగా, వివరంగా చూపించారు. ఈ మూవీలో హృతిక్ రోషన్, దీపికా పదుకోన్, అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. గగనతలంలో సాగే యాక్షన్ సీన్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
కేసరి (Kesari)
ఈ సినిమా కథ 1897 నాటి సారాగర్హి యుద్ధం ఆధారంగా రూపొందింది. ఇందులో అక్షయ్ కుమార్ హవల్దార్ ఇషర్ సింగ్ పాత్రలో జీవించారు. బ్రిటిష్ భారతీయ సైన్యంలోని కేవలం 21 మంది సిక్కు సైనికులు, వేల మంది శత్రువులతో చేసిన పోరాటాన్ని, వారి వీరత్వాన్ని ఈ సినిమా ప్రతిబింబిస్తుంది. వారి త్యాగం చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది.
భుజ్: ది ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా (Bhuj: The Pride of India)
1971 ఇండో పాక్ యుద్ధం ఆధారంగా వచ్చిన 'భుజ్: ది ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా' సినిమా కూడా ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చే కథాంశంతో వచ్చింది. యుద్ధంలో ధ్వంసమైన రన్ వేను స్థానిక మహిళల సహాయంతో ఎలా పునర్నిర్మించారు అనేది ఇందులో చూపించారు. ఈ సినిమాలో అజయ్ దేవగణ్ ప్రధాన పాత్రలో కనిపించాడు.
ఎల్.ఓ.సి కార్గిల్ (LOC Kargil)
ఈ సినిమాలో 1999 కార్గిల్ యుద్ధం (ఆపరేషన్ విజయ్)లో తమ ప్రాణాలను అర్పించిన అనేక మంది భారతీయ సైనికుల కథలను చూపించారు. ఇందులో కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా, కెప్టెన్ మనోజ్ పాండే వంటి వీరుల త్యాగాల గురించి వివరించారు. చాలా మంది నటీనటులు నటించిన ఈ సినిమా యుద్ధం తాలూకు భావోద్వేగాలను పండించింది.