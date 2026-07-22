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    Malayalam OTT: ఓటీటీలో తెలుగులోని మలయాళం సిరీస్‌ల కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే జీ5లోని ఈ రెండు మీకోస‌మే.. ఎందుకు చూడాలంటే?

    Malayalam OTT: తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న మలయాళం సిరీస్ ల కోసం సెర్చ్ చేస్తున్న ఓటీటీ లవర్స్ కచ్చితంగా ఇది చదవాల్సిందే. జీ5 ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో రెండు క్రేజీ మలయాళ వెబ్ సిరీస్‌లున్నాయి. ఒకటి హార్రర్ మిస్టరీ కాగా, మరొకటి ఎమోషనల్ ఆంథాలజీ. మరి ఈ సిరీస్ లు ఏంటీ? వీటిని ఎందుకు చూడాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 22, 2026, 14:13:00 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Malayalam OTT: ప్రస్తుతం ఓటీటీ ప్రపంచంలో మలయాళ కంటెంట్‌కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉండే కథలు, అద్భుతమైన నిర్మాణ విలువలతో మలయాళ ఇండస్ట్రీ డిజిటల్ వీక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే జీ5 ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ రీసెంట్‌గా రెండు భిన్నమైన జోనర్లకు చెందిన మలయాళ సిరీస్‌లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

    ఓటీటీలో తెలుగులోని మలయాళం సిరీస్‌ల కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే జీ5లోని ఈ రెండు మీకోస‌మే.. ఎందుకు చూడాలంటే?
    ఓటీటీలో తెలుగులోని మలయాళం సిరీస్‌ల కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే జీ5లోని ఈ రెండు మీకోస‌మే.. ఎందుకు చూడాలంటే?

    రెండు భిన్నమైన ప్రపంచాలు

    ముత్తస్సి (Muthassi): ఒక కుటుంబం, వారిని వెంటాడే ప్రాచీన శాపం, దాని వెనుక ఉన్న భయానక రహస్యం చుట్టూ ఈ సిరీస్ కథ తిరుగుతుంది. మొదటి ఎపిసోడ్ నుంచి చివరి ఎపిసోడ్ వరకు ఒకే కంటిన్యూటీతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది. కేరళ జానపద నమ్మకాలను హారర్ థ్రిల్లర్ అంశాలతో ముడిపెట్టి కథను నడిపించిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది.

    మనోరధంగల్ (Manorathangal): ఇది ఒక ఆంథాలజీ సిరీస్. ప్రముఖ మలయాళ సాహిత్య దిగ్గజం ఎం.టి.వాసుదేవన్ నాయర్ రాసిన ప్రసిద్ధ కథల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంది. ఇందులో ప్రతి ఎపిసోడ్ ఒక స్వతంత్రమైన సినిమా తరహా అనుభూతిని ఇస్తుంది. వేర్వేరు పాత్రలు, వేర్వేరు భావోద్వేగాలతో ప్రశాంతంగా సాగుతుంది.

    ఫోక్ హార్రర్ వర్సెస్ హ్యూమన్ డ్రామా

    ముత్తస్సి (Folk Horror): భయపెట్టే జంప్ స్కేర్స్ మాత్రమే కాకుండా, అట్మాస్ఫిరిక్ హార్రర్‌తో వీక్షకులలో భయాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబ సంబంధాలు, పాత రహస్యాల కలబోతగా ఈ హారర్ మిస్టరీ తెరకెక్కింది. ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది.

    మనోరధంగల్ (Human Drama): ప్రేమ, విరహం, ఆశ, పశ్చాత్తాపం, మానవ బలహీనతల నేపథ్యంలో సాగే ఎమోషనల్ డ్రామా. భయానికి బదులుగా హృదయాన్ని హత్తుకునే సన్నివేశాలతో కథనం సాగుతుంది.

    నటీనటుల ప్రదర్శన

    ముత్తస్సి: కేపీఏసీ లీల, అమిత్ చకలక్కల్, అఖిల భార్గవన్, ఓర్హాన్ హైదరీ, రాజేష్ శర్మ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. హారర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉండే ఎమోషనల్ బాండింగ్‌ను నటీనటులు తమ అద్భుత నటనతో పండించారు.

    మనోరధంగల్: మలయాళ సినీ రంగానికి చెందిన అగ్ర నటీనటులు, దిగ్గజ దర్శకులు ఈ ఆంథాలజీ కోసం చేతులు కలిపారు. మమ్ముట్టి, మోహన్ లాల్, పార్వతీ తిరువోతు, బీజు మీనన్, అసిఫ్ అలీ, ఫాహద్ ఫాజిల్, సురభి లక్ష్మీ, అపర్ణ బాలమురళీ తదితరులు నటించారు. ప్రతి ఎపిసోడ్‌లోనూ కొత్త తారాగణం కనిపించడం, ఎం.టి. వాసుదేవన్ నాయర్ పాత్రలకు జీవం పోయడం ఈ సిరీస్‌కు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

    బింజ్-వాచింగ్ కి ఏది బెస్ట్?

    సస్పెన్స్ & హార్రర్ ప్రియులకు ముత్తస్సి మంచి టైమ్ పాస్. ఒకసారి చూడటం ప్రారంభిస్తే "తదుపరి ఎపిసోడ్‌లో ఏం జరుగుతుంది?" అనే కుతూహలం కలిగించే వీకెండ్ బింజ్-వాచ్ సిరీస్ కావాలంటే 'ముత్తస్సి' మీ ఫస్ట్ ఛాయిస్ గా ఉండాలి.

    ఫీల్ గుడ్ & క్లాసిక్ లీటరేచర్ ఇష్టపడేవారికి మనోరధంగల్ సూట్ అవుతుంది. నిదానంగా, తీరికగా ఒక్కో ఎపిసోడ్ చూస్తూ ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి 'మనోరధంగల్' పర్ఫెక్ట్ రికమండేషన్.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Malayalam OTT: ఓటీటీలో తెలుగులోని మలయాళం సిరీస్‌ల కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే జీ5లోని ఈ రెండు మీకోస‌మే.. ఎందుకు చూడాలంటే?
    Home/Entertainment/Malayalam OTT: ఓటీటీలో తెలుగులోని మలయాళం సిరీస్‌ల కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే జీ5లోని ఈ రెండు మీకోస‌మే.. ఎందుకు చూడాలంటే?
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