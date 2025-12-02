Edit Profile
    సమంత రెండో పెళ్లి రోజున నాగ చైతన్య పోస్ట్- ఈ టైమింగ్ ఏంటీ? డైమండ్ మిస్ చేసుకున్నావంటూ నెటిజన్ల కామెంట్లు

    సమంత రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. రాజ్ నిడిమోరును వివాహమాడింది. అయితే సమంత పెళ్లి రోజునే ఆమె మాజీ భర్త నాగ చైతన్య ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ పోస్ట్ చేశాడు. ఈ పోస్ట్ టైమింగ్ పై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

    Published on: Dec 02, 2025 10:57 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకుని సమంత రూత్ ప్రభు జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ సమయంలో అందరి దృష్టి పెళ్లిపైనే కాకుండా, ఆమె మాజీ భర్త నాగ చైతన్య తాజా సోషల్ మీడియా కదలికలపై కూడా పడింది. నాగ చైతన్య దాదాపు అదే సమయంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తన 'దూత' సిరీస్ గురించి ఒక పోస్ట్ పంచుకున్నాడు. ఈ టైమింగ్ వెంటనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

    సమంత పెళ్లి రోజున నాగ చైైతన్య పోస్ట్ (Instagram)
    సమంత పెళ్లి చైతన్య పోస్ట్

    డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్ లోని ఈషా యోగా సెంటర్ లో ఉన్న లింగ భైరవి ఆలయంలో సమంత, రాజ్ నిడిమోరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. అదే రోజు నాగ చైతన్య పోస్ట్ పెట్టడం వైరల్ గా మారింది. సోమవారం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చై తన 'దూత' సిరీస్ రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఒక స్టిల్ పంచుకున్నారు.

    సీరియస్ లుక్ లో ఉన్న తన చిత్రాన్ని పంచుకుంటూ.. "దూత అనేది సృజనాత్మకత, నిజాయితీ ఆధారంగా ఒక నటుడిగా మీరు ఎంపిక చేసుకుంటే, మీరు మీ వంతు కృషి చేస్తే ప్రజలు కనెక్ట్ అవుతారని నిరూపించిన షో. వారు స్వీకరించి, ఆ శక్తిని మీకు తిరిగి ఇస్తారు. ధన్యవాదాలు! దూతకు 2 సంవత్సరాలు! దీన్ని సాధ్యం చేసిన టీమ్‌కు ప్రేమ’’ అని చై పోస్ట్ చేశాడు.

    నెటిజన్ల రియాక్షన్

    సమంత, రాజ్ నిడిమోరు అధికారికంగా పెళ్లి చేసుకున్న రోజునే నాగ చైతన్య పోస్ట్ వెలువడటంతో చాలామంది టైమింగ్ గురించి ఆశ్చర్యపోయారు. సోషల్ మీడియా వేగంగా సమంత పెళ్లిపై దృష్టి సారించింది. చాలామంది ఈ మాజీ జంట విడిపోవడానికి గల కారణాలను తిరిగి ప్రస్తావించారు.

    వజ్రాన్ని కోల్పోయావు

    'బ్రదర్, నువ్వు సమంత పెళ్ళికి వెళ్ళావా?' అని ఒక యూజర్ రాశారు. మరొకరు 'వజ్రాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత ముఖం' అని పంచుకున్నారు. 'ఇప్పుడు నువ్వు నిజంగా వజ్రాన్ని కోల్పోయావు' అని ఒకరు పోస్ట్ చేశారు. 'సమంత లైమ్‌లైట్ పోస్ట్ చేసిన వెంటనే ఈ వ్యక్తి పోస్ట్ చేయాలి' అని ఒక కామెంట్ ఉంది. 'సమంత పెళ్లి ఈరోజు' అని ఒకరు ప్రస్తావించారు. 'పోస్ట్ టైమింగ్.' అని మరొకరు రాశారు. 'అతను తన కామెంట్లను ఆఫ్ చేసి ఉండాల్సింది' అని ఒకరు పంచుకున్నారు.

    సమంత మ్యారేజ్

    డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూర్‌లోని ఈశా ఫౌండేషన్‌లో లింగ భైరవి ఆలయంలో వివాహంతో సమంత రూత్ ప్రభు తన అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది. నటి సోమవారం తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో వివాహ చిత్రాలను పంచుకుంది. వివాహం కోసం రాజ్ నిడిమోరు తెల్లటి కుర్తా, బేజ్ నెహ్రూ జాకెట్ ధరించారు. సమంత ఎరుపు, బంగారు చీరలో అద్భుతంగా కనిపించింది. ఆ

    సమంత 2017లో నాగ చైతన్యను పెళ్లాడింది. వీళ్లు 2021 వరకు కలిసి ఉన్నారు. ఆ తర్వాత విడిపోయారు. రాజ్ ఇంతకుముందు శ్యామలి దేని వివాహం చేసుకున్నారు. వారు 2022 లో విడిపోయారు.

