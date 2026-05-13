Naga Vamsi: పెద్ది బ్లాక్బస్టర్ కావాలని ఇండస్ట్రీ మొత్తం పూజలు చేయాల్సిన టైమ్ ఇది: ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ కామెంట్స్
Naga Vamsi: టాలీవుడ్ రెవెన్యూ షేరింగ్ వివాదంపై నిర్మాత నాగవంశీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బాక్సాఫీస్ గడ్డుకాలాన్ని ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో 'పెద్ది' విజయం పరిశ్రమకు అత్యంత అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ వివరాలు మీకోసం.
Naga Vamsi: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య నడుస్తున్న ఆదాయ పంపకాల వివాదం (రెవెన్యూ షేరింగ్) హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్లో ప్రముఖ నిర్మాత నాగవంశీ పాల్గొని తన అభిప్రాయాలను కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు తలుచుకుంటే ఈ సమస్యను చాలా సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చని, దీనిపై అనవసరమైన రాద్ధాంతం చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
పరిశ్రమకు 'పెద్ది' ఒక టేకాఫ్ పాయింట్
గత కొన్నాళ్లుగా టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ పరిస్థితి ఏమాత్రం ఆశాజనకంగా లేదని నాగవంశీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"ప్రస్తుతం సరైన రెవెన్యూ లేక ఇండస్ట్రీ రక్తం ఓడుతోంది. సంక్రాంతి సీజన్ తర్వాత ప్రేక్షకులు పెద్ద సంఖ్యలో థియేటర్లకు రావడం లేదు. ఈ వేసవి కాలం కూడా మనకు కలిసి రాలేదు. బలమైన కంటెంట్ లేకపోవడం ఒక కారణమైతే, ఐపీఎల్ ప్రభావం మరో కారణం. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో 'పెద్ది' వంటి భారీ చిత్రం వస్తోంది. ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి, ప్రమోషనల్ కంటెంట్ అంతా ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చింది. ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాతో ప్రేక్షకులు మళ్ళీ థియేటర్లకు వస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం" అని ఆయన వివరించారు.
పూజలు చేయాల్సిన సమయం ఇది
"నిజం చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఒక్కటయ్యి 'పెద్ది' సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వాలని పూజలు చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ సినిమా గనుక భారీ విజయం సాధిస్తేనే మళ్ళీ థియేటర్ల వద్ద సందడి మొదలవుతుంది. ఆ ఊపుతోనే ఏడాది పొడవునా వచ్చే ఇతర సినిమాలకు ఆదరణ లభిస్తుంది. రాబోయే ఆరు నెలల కాలం టాలీవుడ్ విజయవంతంగా సాగాలంటే, దానికి 'పెద్ది' సినిమానే టేకాఫ్ పాయింట్గా నిలవాలి. ఇలాంటి కీలక సమయంలో కొత్త నిబంధనలు పెడుతూ అడ్డంకులు సృష్టించడం ఏమాత్రం సమంజసం కాదు" అని నాగవంశీ ఎగ్జిబిటర్లను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు.
సమస్య ఏదైనా చర్చలతో పరిష్కరించుకోవచ్చని, కానీ పెద్ద సినిమాలు విడుదలవుతున్న తరుణంలో ఇలాంటి ఆందోళనలు సృష్టించడం వల్ల పరిశ్రమకే నష్టమని ఆయన హెచ్చరించారు. నాగవంశీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా జూన్ 4న విడుదల కానున్న తరుణంలో, పరిశ్రమ వర్గాలన్నీ ఈ సినిమా ఫలితం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.