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    NBK Birthday Special: బాలకృష్ణ బర్త్ డే.. 60 దాటినా తగ్గని సింహ గర్జన! బాక్సాఫీస్ రాంపేజ్ వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఏంటి?

    NBK Birthday Special: జై బాలయ్య.. ఇది కేవలం ఓ స్లోగన్ మాత్రమే కాదు ఓ ఎమోషన్ కూడా. అయిదు దశాబ్దాలుగా తన నటనతో అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తున్న నట సింహం నందమూరి బాలకృష్ణ బర్త్ డే ఈ రోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయన బాక్సాఫీస్ రాంపేజ్ సీక్రెట్ పై ఓ లుక్కేయండి.

    Jun 10, 2026, 09:36:31 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    NBK Birthday Special: టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ సామ్రాజ్యాన్ని దశాబ్దాలుగా శాసిస్తున్న 'గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్' నందమూరి బాలకృష్ణ (NBK) బర్త్ డే ఈ రోజు (జూన్ 10). విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌమ ఎన్టీఆర్ వారసుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. యాభై ఏళ్లకు పైగా తన స్వయంకృషితో ట్రేడ్ లెక్కలను తిరగరాస్తున్నారు బాలయ్య. 66వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా బాలకృష్ణ బాక్సాఫీస్ రాంపేజ్ ను ఓ సారి చూసేద్దాం.

    బాలకృష్ణ బర్త్ డే.. 60 దాటినా తగ్గని సింహ గర్జన! బాక్సాఫీస్ రాంపేజ్ వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఏంటి?
    బాలకృష్ణ బర్త్ డే.. 60 దాటినా తగ్గని సింహ గర్జన! బాక్సాఫీస్ రాంపేజ్ వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఏంటి?

    60 ఏళ్ల వయసులో బాక్సాఫీస్ రాంపేజ్

    టాలీవుడ్‌లో ఒక హీరో వయసు 60 దాటితే సాధారణంగా క్యారెక్టర్ రోల్స్ లేదా స్లో పీస్ సినిమాలు చేస్తుంటారు. కానీ నందమూరి బాలకృష్ణ విషయంలో ట్రెండ్ పూర్తిగా రివర్స్ అయింది. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో ఆయన అందుకుంటున్న విజయాలు, క్రియేట్ చేస్తున్న మార్కెట్ వాల్యూ ట్రేడ్ విశ్లేషకులను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

    అఖండతో

    కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల తర్వాత టాలీవుడ్ కుదేలైన సమయంలో.. థియేటర్లలోకి ఆడియన్స్‌ను తిరిగి రప్పించిన ఘనత బాలయ్య 'అఖండ’ సినిమాదేననే కామెంట్లు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత వచ్చిన ‘వీరసింహారెడ్డి’, ‘భగవంత్ కేసరి’ చిత్రాలతో ఆయన బ్యాక్-టు-బ్యాక్ హ్యాట్రిక్ వసూళ్ల సునామీ సృష్టించారు.

    డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు ఎందుకు ‘సేఫ్ బెట్’?

    టాలీవుడ్ ఇన్సైడ్ ట్రేడ్ టాక్ ప్రకారం.. బాలకృష్ణ సినిమాకు ఉండే మినిమం గ్యారెంటీ రిటర్న్స్ మరే హీరోకు ఉండవని అంటారు. దీనికి ప్రధాన కారణం "నైజాం అండ్ సీడెడ్ పల్స్". దీంతో పాటు మరికొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయి.

    ఫ్యాక్షన్ & సెంటిమెంట్ పట్టు: 'సమరసింహా రెడ్డి', 'నరసింహనాయుడు' చిత్రాలతో తెలుగు స్క్రీన్‌పై ఫ్యాక్షన్ జానర్‌కు పునాది వేసిన బాలయ్యకు బి అండ్ సి సెంటర్లలో తిరుగులేని మాస్ బేస్ ఉంది.

    డైలాగ్ డెలివరీ & హై-వోల్టేజ్ ఎనర్జీ: థియేటర్‌లో బాలయ్య గర్జిస్తూ డైలాగ్ చెబితే వచ్చే థ్రిల్ కోసం మాస్ ఆడియన్స్ రెండు, మూడు సార్లు టికెట్లు కొంటారు. ఈ 'రిపీట్ వాల్యూ' వల్లే బాలకృష్ణ సినిమాల బిజినెస్ క్లోజ్ చేయడం బయ్యర్లకు చాలా సులభం అవుతుంది.

    మార్కెట్ సీక్రెట్

    బాలకృష్ణ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఆయన ఎనర్జీ మాత్రమే కాదు. నమ్ముకున్న మాస్ జానర్‌ను వదలకుండానే దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి లాంటి వారితో 'భగవంత్ కేసరి' వంటి ఏజ్-అప్రోప్రియేట్ (వయసుకు తగ్గ) ఎమోషనల్ సినిమాలు చేయడం. ఈ మైండ్ షిఫ్ట్ ఆయన మార్కెట్‌ను మరో పదేళ్లు సేఫ్‌గా ఉంచేలా చేసింది.

    OTT కింగ్ గా మారిన భోలా బాలయ్య

    వెండితెరపై రౌద్ర రసాన్ని పండించే బాలకృష్ణ.. నిజ జీవితంలో మాత్రం కల్మషం లేని చిన్నపిల్లవాడిలా ఉంటారని పరిశ్రమలో అంటుంటారు. ఈ ‘భోలాతనాన్ని’ అద్భుతంగా క్యాష్ చేసుకుంది ఆహా (Aha) ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్. బాలయ్య అన్ స్టాపబుల్ షో తెలుగు డిజిటల్ స్పేస్‌లోనే ఒక ల్యాండ్‌మార్క్‌గా నిలిచింది.

    ఈ టాక్ షో ద్వారా అప్పటివరకు ఉన్న సీరియస్ ఇమేజ్‌ను పక్కనపెట్టి, బాలకృష్ణలోని హుషారైన, మనసుకు హత్తుకునే సరికొత్త కోణాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు.

    ఫలితంగా, అప్పటివరకు ఆయనకు దూరంగా ఉన్న అర్బన్ యూత్, ఐటీ క్లాస్ ఆడియన్స్, ఫ్యామిలీలు బాలయ్యకు 'డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్' గా మారిపోయారు. బ్రాండ్ వాల్యూ పరంగా ఈ షో బాలయ్య కెరీర్‌ను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లింది.

    రియల్ లైఫ్ గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్

    సినిమాలు, గ్లామర్ పక్కన పెడితే.. బాలకృష్ణలోని అసలైన మానవతావాది మనకు ‘బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్’ చైర్మన్‌గా కనిపిస్తారు.

    తన తల్లి జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన ఈ క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ను ఆయన కేవలం ఒక వ్యాపారంగా కాకుండా, ఒక బాధ్యతగా పర్యవేక్షిస్తారు. రూపాయి ఖర్చు పెట్టుకోలేని ఎంతోమంది పేద క్యాన్సర్ రోగులకు ఇక్కడ ఉచితంగా, రాయితీలతో కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం అందుతోంది. సినిమాల్లో రీల్ హీరోగా అలరించే బాలయ్య.. ఇక్కడ వేలాది మంది ప్రాణాలు కాపాడుతూ రియల్ హీరో అనిపించుకుంటున్నారు.

    రాజకీయాల్లో

    మరోవైపు రాజకీయాల్లోనూ తన తండ్రి ఎన్టీఆర్ వారసత్వాన్ని సమర్థవంతంగా కొనసాగిస్తూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని హిందూపురం నియోజకవర్గం నుంచి వరుసగా మూడోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి హ్యాట్రిక్ సాధించారు. షూటింగులతో ఎంత బిజీగా ఉన్నా నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం సమయం కేటాయించడం ఆయన లీడర్‌షిప్ స్టైల్‌కు నిదర్శనం.

    People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

    1. ఈ వయసులోనూ బాలకృష్ణ ఎనర్జీ సీక్రెట్ ఏంటి?

    జవాబు: బాలకృష్ణ క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి, యోగా, కల్మషం లేని మనస్తత్వమే ఆయన అన్‌స్టాపబుల్ ఎనర్జీకి కారణమని టాలీవుడ్ ప్రముఖులు చెబుతుంటారు. షూటింగ్ స్పాట్‌లో యువ హీరోల కంటే ముందే ఉండి, ఎంతటి కష్టమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అయినా డూప్ లేకుండా చేయడం ఆయన ట్రేడ్‌మార్క్.

    2. బాలకృష్ణ ఏ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు?

    జవాబు: నందమూరి బాలకృష్ణ తెలుగుదేశం పార్టీ (TDP) తరపున ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని హిందూపురం శాసనసభ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఆయన ఇక్కడి నుండి వరుసగా 2014, 2019, గత ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించారు.

    3. బాలకృష్ణకు పద్మభూషణ్ అవార్డు వచ్చిందా?

    జవాబు: అవును, కళారంగంలో యాభై ఏళ్లకు పైగా ఆయన చేసిన విశేష సేవలను, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను గుర్తిస్తూ భారత ప్రభుత్వం నందమూరి బాలకృష్ణను ప్రతిష్టాత్మక 'పద్మభూషణ్' (Padma Bhushan) పురస్కారంతో సత్కరించింది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/NBK Birthday Special: బాలకృష్ణ బర్త్ డే.. 60 దాటినా తగ్గని సింహ గర్జన! బాక్సాఫీస్ రాంపేజ్ వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఏంటి?
    Home/Entertainment/NBK Birthday Special: బాలకృష్ణ బర్త్ డే.. 60 దాటినా తగ్గని సింహ గర్జన! బాక్సాఫీస్ రాంపేజ్ వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఏంటి?
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