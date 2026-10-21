Nani: లెక్కలేసుకొని సినిమాలు చేయను.. ప్రతి శుక్రవారం గెలవాలనుకోను.. ఆ ఒత్తిడి నాకొద్దు.. కొత్త డైరెక్టర్లకు ఛాన్స్: నాని
Nani: నేచురల్ స్టార్ నాని తన కెరీర్, సినిమాల ఎంపిక, పాన్-ఇండియా ట్రెండ్పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. గ్లోబల్ లేదా పాన్-ఇండియా ఆడియన్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒత్తిడి తీసుకుంటూ సినిమాలు చేయనని, తన మనస్సాక్షికి నచ్చిన కథలనే ఎంచుకుంటానని స్పష్టం చేశారు.
Nani: టాలీవుడ్లో స్వయంకృషితో ఎదిగి, తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ను సొంతం చేసుకున్న 'నేచురల్ స్టార్' నాని ప్రస్తుతం వరుస వైవిధ్యమైన చిత్రాలతో దూసుకుపోతున్నారు. 'దసరా' వంటి మాస్ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా 'ది పారడైజ్' (The Paradise) ఓటీటీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.
ఈ సందర్భంగా వెరైటీ ఇండియా మ్యాగజైన్ కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో నాని తన సినీ ప్రయాణం, పాన్-ఇండియా సినిమాల ప్రెషర్, కథల ఎంపికపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొత్త దర్శకులను ప్రోత్సహించడం, 'ది పారడైజ్' తర్వాత రాబోయే 'బ్లడీ రోమియో' విశేషాలు, ఇండస్ట్రీలో ఔట్సైడర్గా తన ప్రయాణాన్ని ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
పాన్-ఇండియా ప్రెషర్ నాకు వద్దు
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో ప్రతీ సినిమానూ పాన్-ఇండియా లేదా గ్లోబల్ స్థాయిలో నిర్మించేందుకు నిర్మాతలు, హీరోలు పోటీ పడుతున్న తరుణంలో నాని దానికి పూర్తి భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
"గ్లోబల్ లేదా పాన్-ఇండియా ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రెషర్ తీసేసుకుంటూ సినిమాలు చేయాలని నేను అనుకోవడం లేదు. సినిమా స్కేల్ ఏదో పేరుకి పెద్దదిగా మారడం కొన్నిసార్లు నాకు భయాన్ని కలిగిస్తుంది. నేను ఉన్న ప్రదేశంలోనే ఎంతో ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉన్నాను. నా సినిమాల స్కేల్ ఇంతకంటే పెరగాల్సిన అవసరం లేదని భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే పెద్ద స్కేల్ అనేది భారీ బాధ్యతలతో వస్తుంది. నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించే, తెలుగు సంస్కృతికి దగ్గరగా ఉండే కథలనే ఎంచుకుంటాను" అని నాని స్పష్టం చేశారు.
కొత్త దర్శకులకు జై కొట్టడం వెనుక సీక్రెట్
నాగ్ అశ్విన్ (ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం), శౌర్యువ్ (హాయ్ నాన్న), శ్రీకాంత్ ఓదెల (దసరా, ది పారడైజ్) వంటి ఎంతో మంది కొత్త దర్శకులను పరిశ్రమకు పరిచయం చేసిన నాని.. వారిని ఎలా ఎంచుకుంటారో వెల్లడించారు.
"నేను కొత్త దర్శకుల అనుభవం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించను. వారిలో సినిమా పట్ల ఉన్న నిజమైన తపన, ప్రేమ ఉందా లేదా అనేదే చూస్తాను. కేవలం 'డైరెక్టర్' అనిపించుకోవడం కోసం కాకుండా, ఒక కథను చెప్పాలనే ఆరాటం వారిలో ఉంటే చాలు.. మిగిలినవన్నీ వారే నేర్చుకుంటారు" అని పేర్కొన్నారు.
మాస్.. క్లాస్.. 'బ్లడీ రోమియో' ప్లాన్
'ది పారడైజ్' వంటి రగ్గడ్ యాక్షన్ సినిమా తర్వాత రాబోయే ప్రాజెక్ట్ గురించి చెబుతూ.. "ఒకే రకమైన యాక్షన్ సినిమాలు చేస్తే నాకే విసుగు వస్తుంది. అందుకే 'ది పారడైజ్' తర్వాత వెంటనే 'బ్లడీ రోమియో' (Bloody Romeo) చేస్తున్నాను. ఒక భారీ యాక్షన్ సినిమా తర్వాత అత్యంత సున్నితమైన, మనసుకు హత్తుకునే కథలు చేయడం నాకు రీఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది. శుక్రవారం బాక్సాఫీస్ ఫలితాన్ని మైండ్లో పెట్టుకుని నేను లెక్కలేసి సినిమాలు చేయను. సినిమా మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేస్తే ఫలితం అదే వస్తుంది" అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఔట్సైడర్గా ప్రయాణం.. మానసిక పరిపక్వత
సినిమా నేపథ్యం లేని కుటుంబం నుంచి వచ్చి స్టార్గా ఎదగడంపై స్పందిస్తూ.. "ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేవారు కేవలం డబ్బు, పేరు కోసం వస్తే ఇక్కడ నిలదొక్కుకోవడం కష్టం. సినిమాపై పిచ్చి ప్రేమ ఉండాలి. నేను రేసులో లేను, ప్రతి శుక్రవారం గెలవాలని అనుకోను. నాకు నచ్చిన పని చేస్తూ పోతున్నాను. అందుకే ప్రేక్షకులు నన్ను ఇంతగా ఆదరిస్తున్నారు" అని నాని ఎమోషనల్ అయ్యారు.
వివాదాస్పద పాత్రలు, విభిన్నమైన కథలతో తెలుగు సినిమా స్థాయిని అంతర్జాతీయ వేదికలపైకి తీసుకెళ్లడంలో నేచురల్ స్టార్ నాని చూపిస్తున్న ఈ స్పష్టత, ఆయన పట్ల అభిమానులకు ఉన్న గౌరవాన్ని మరింత పెంచుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More