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Yeshanagula Song: యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఏష నాగుల సాంగ్.. 30 మిలియన్ వ్యూస్.. ఎందుకు ఇంతలా ట్రెండ్ అవుతోంది?

Yeshanagula Song: వారెవా సాంగ్ అదుర్స్. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఏషనాగుల సాంగ్ పై నెటిజన్ల కామెంట్లు ఇలాగే ఉంటున్నాయి. ఈ సాంగ్ వైబ్ మామూలుగా లేదు. ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తోంది పాట. ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా దూసుకెళ్తోంది. 

Published on: Aug 30, 2026, 21:53:25 IST
By Chandu Shanigarapu
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Yeshanagula Song: నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ ‘ది ప్యారడైజ్’ (The Paradise) ప్రమోషన్స్ అప్పుడే ఊపందుకున్నాయి. ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన సెకండ్ సింగిల్ ‘ఏష నాగుల’ (Yeshanagula) ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను, యూట్యూబ్‌ను రూల్ చేస్తోంది.

యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఏషనాగుల సాంగ్.. 30 మిలియన్ వ్యూస్.. ఎందుకు ఇంతలా ట్రెండ్ అవుతోంది? (x/TheParadiseOffl)
యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఏషనాగుల సాంగ్.. 30 మిలియన్ వ్యూస్.. ఎందుకు ఇంతలా ట్రెండ్ అవుతోంది? (x/TheParadiseOffl)

30 మిలియన్ వ్యూస్

అనిరుధ్ రవిచందర్ కంపోజ్ చేసిన ఈ ఏష నాగుల మాస్ తెలంగాణ ఫోక్ డీజే నంబర్ రిలీజైన కేవలం ఒక్క రోజులోనే (24 గంటల్లో) 30 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించి రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ ట్రెండింగ్‌లో నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచిన ఈ పాట విశేషాలు, సినిమా బిజినెస్ లెక్కలపై ఎక్స్‌క్లూజివ్ విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం.

యూట్యూబ్ టాప్ చార్టుల్లో

ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ (SLV Cinemas) అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్న ‘ది ప్యారడైజ్’ చిత్రంపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే అనిరుధ్ అందించిన మాస్ బీట్స్ ఇండస్ట్రీని ఊపేస్తున్నాయి. పక్కా లోకల్ తెలంగాణ జానపద శైలికి మోడ్రన్ డీజే మిక్స్‌ను జోడించి అనిరుధ్ కంపోజ్ చేసిన తీరు మాస్ ఆడియన్స్‌కు విపరీతంగా నచ్చేసింది.

నాని, కీర్తి సురేష్ ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ స్టెప్స్

గతంలో ‘నేను లోకల్’, ‘దసరా’ వంటి చిత్రాలతో సూపర్ హిట్ కాంబోగా నిలిచిన నాని - కీర్తి సురేష్ ఈ పాటలో వేసిన మాస్ డాన్స్ మూమెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ రూపంలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

యూట్యూబ్‌లో విడుదలైన 1 రోజులోనే 30 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్‌తో మ్యూజిక్ ట్రెండింగ్ లిస్టులో టాప్‌లో నిలిచింది. ఈ భారీ రెస్పాన్స్ చిత్ర యూనిట్‌కు గట్టి బూస్ట్‌నిచ్చింది.

ప్యారడైజ్ రిలీజ్ డేట్

ప్యారడైజ్ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదు భాషల్లో భారీగా విడుదల కావడానికి సిద్ధమవుతోంది. మేకర్స్ ప్రస్తుతం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులను శరవేగంగా పూర్తి చేస్తున్నారు.

ఈ పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డ్రామాలో నానికి జోడీగా కాయాదు లోహర్ నటిస్తుండగా, కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు అత్యంత శక్తివంతమైన నెగెటివ్ (విలన్) పాత్రలో కనిపించబోతుండటం విశేషం.

బాక్స్ ఆఫీస్ అంచనాలు

దసరా లాంటి రా అండ్ రస్టిక్ హిట్ తర్వాత నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వస్తున్న బిగ్ టికెట్ ఫిల్మ్ కావడంతో.. ఈ చిత్రానికి నైజాం, ఓవర్సీస్ ఏరియాల్లో భారీ ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ ఆఫర్లు వస్తున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దానికి తోడు అనిరుధ్ మ్యూజిక్ ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్లో క్రేజ్ పెంచుతోంది.

ఇటీవలి కాలంలో తెలుగు సినిమాల్లో తెలంగాణ ఫోక్ బ్యాక్‌డ్రాప్ సాంగ్స్ కచ్చితంగా చార్ట్‌బస్టర్స్ అవుతున్నాయి. 'పుష్ప', 'దసరా' చిత్రాల తరహాలోనే ‘ది ప్యారడైజ్’ ఫస్ట్ సింగిల్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ రాగా, ఈ సెకండ్ సింగిల్ 'ఏష నాగుల' అంతకుమించి రీచ్ సాధించింది.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Yeshanagula Song: యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఏష నాగుల సాంగ్.. 30 మిలియన్ వ్యూస్.. ఎందుకు ఇంతలా ట్రెండ్ అవుతోంది?
Home/Entertainment/Yeshanagula Song: యూట్యూబ్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఏష నాగుల సాంగ్.. 30 మిలియన్ వ్యూస్.. ఎందుకు ఇంతలా ట్రెండ్ అవుతోంది?
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