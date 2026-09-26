Nani: ఇదో పిచ్చి సినిమా.. రియాక్షన్లు కొత్తగా ఉన్నాయి.. అదే ప్యారడైజ్ గెలుపు.. మోహన్ బాబుతో ప్రేమలో పడిపోతాం: నాని
Nani: నెగెటివ్ లేదా పాజిటివ్.. ఏదైనా కావొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా, ఎక్కడ విన్నా ది ప్యారడైజ్ మూవీ గురించే చర్చ సాగుతోంది. ఈ మూవీ హీరో నాని కూడా అదే తమ సినిమా విజయమని పేర్కొన్నారు. మీడియా ములాకత్ ఈవెంట్లో ది ప్యారడైజ్ మూవీ గురించి, టీమ్ గురించి నాని చేసిన కామెంట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Nani: భారీ అంచనాలతో థియేటర్లకు వచ్చిన ది ప్యారడైజ్ మూవీ స్టార్టింగ్ లోనే షాక్ తగిలింది. ప్రీమియర్స్ తోనే నెగెటివ్ టాక్ వినిపించింది. కానీ ఇప్పుడా టాక్ మారుతుందని అంటున్నారు. అందుకే ది ప్యారడైజ్ మూవీ టీమ్ ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 26) మీడియా ములాఖత్ నిర్వహించింది.
నాని కామెంట్లు
మీడియాతో మీట్ లో ది ప్యారడైజ్ హీరో నాని చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి. ‘‘ది ప్యారడైజ్ మూవీకి వస్తున్న రియాక్షన్ కొత్తగా ఉంది. ఇన్ని సినిమాలు చేశాను కానీ ఎప్పుడూ ఇలా లేదు. ప్యారడైజ్ టాక్ ఒక రకంగా స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఒక్కో షోకు పాజిటివ్ టాక్ పెరిగిపోతోంది’’ అని నాని పేర్కొన్నారు.
హీరో సినిమా కాదు
‘‘ఆడియన్స్ ప్రేమను యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన టైమ్ వచ్చింది. అందుకే ఈ ఈవెంట్ పెట్టాం. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఎప్పుటికీ రుణపడిపోయి ఉంటా. తెలుగు ఆడియన్స్ వాళ్ల ఒపీనియన్ ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఫైట్ చేస్తారు. ప్యారడైజ్ హీరో సినిమా కాదు. సినిమాలో చిన్న చిన్న పాత్రలు చేసినవాళ్లు ఎంత కష్టపడ్డారో నేను చూశా. మీరందరూ రియల్ హీరోలు’’ అని నాని చెప్పారు.
పిచ్చి సినిమా
‘‘ఇలాంటి పిచ్చి సినిమాకు, అంటే సినిమా అంటే పిచ్చి ఉన్నవాళ్లందరూ కలిసి చేసిన మూవీ. ఈ సినిమాకు ఒక సైలెంట్, మొహమాటస్తుడైన ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు. సుధాకర్ సైలెంట్ గానే అన్నీ చేశారు. ఇక సంపూ (సంపూర్ణేష్ బాబు)ను చూస్తే ఎంతో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది.
దర్శి (ప్రియదర్శి) క్యారెక్టర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. అతను టెర్రిఫిక్ పర్ఫార్మర్. దర్శికి మంచి రోల్స్ ఇస్తే అదరగొడతాడు. మాది స్పెషల్ కాంబినేషన్. చాలా సినిమాలు చేయాలి’’ అని నాని తెలిపారు.
మోహన్ బాబుతో ప్రేమలో
‘‘చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టర్ గా మోహన్ బాబు అంటే ఇష్టం. మోహన్ బాబు స్ట్రిక్ట్ అని బయట విని నమ్మా. కానీ మేం కలిశాక నా ఒపీనియన్ మారిపోయింది. ఆయన ఓపెన్ అయిపోతే ఆయనతో అందరూ ప్రేమలో పడిపోతారు. ఒకసారి ఆయన ఓన్ చేసుకున్నారంటే చూపించే ప్రేమ తట్టుకోలేరు. సినిమాలో హీరో పైన ఉన్న హీరో మోహన్ బాబు’’ అని చెప్పారు.
‘‘డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ గురించి చెప్తే సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకుంటున్నట్లే ఉంటుంది. అతను ఒరిజినల్ పీస్. శ్రీకాంత్ తో నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటా. నేను అతని గురించి ఎక్కువగా చెప్పలేను. రియాక్షన్లు ఎలా ఉన్నా కూడా ఎక్కడ చూసినా ప్యారడైజ్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. అదే మా గెలుపు’’ అని నాని తన స్పీచ్ ముగించారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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