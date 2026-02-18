ఓటీటీలోకి రూ.20 వేల కోట్ల వసూళ్ల యానిమేటెడ్ మూవీ.. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక కలెక్షన్ల సినిమా ఇది
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన యానిమేటెడ్ మూవీ ఏదో తెలుసా? ఇప్పుడా సినిమా ఇండియాలో ఓటీటీలోకి అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఈ చైనీస్ సినిమా ఇండియాలో థియేటర్లలో రిలీజైన సుమారు 10 నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డులు సృష్టించి, అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చైనీస్ యానిమేటెడ్ మూవీ 'నీ జా 2' (Ne Zha 2) ఎట్టకేలకు ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. అద్భుతమైన విజువల్స్, ఎమోషనల్ స్టోరీతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 20 నుంచి జియోహాట్స్టార్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2.2 బిలియన్ డాలర్లు అంటే మన కరెన్సీలో సుమారు రూ.20 వేల కోట్లు వసూలు చేయడం విశేషం.
నీ జా 2 మొత్తానికి ఓటీటీలోకి..
యానిమేషన్ సినిమాల చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించిన సినిమా 'నీ జా 2'. 2025లో విడుదలైన ఈ చైనీస్ ఎపిక్, తన ప్రీక్వెల్ (మొదటి భాగం) రికార్డులను బద్దలు కొట్టడమే కాకుండా, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన యానిమేటెడ్ చిత్రంగా నిలిచింది. హాలీవుడ్ సినిమాలు కాకుండా 1 బిలియన్ డాలర్ల క్లబ్ లో చేరిన మొట్టమొదటి యానిమేటెడ్ సినిమాగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.
భారీ యాక్షన్, విజువల్ వండర్గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్లపై అలరించడానికి వచ్చేస్తోంది. ఈ సినిమాను జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. ఈ శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 20) నుంచి ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో చూడొచ్చు. అయితే తెలుగు వెర్షన్ మాత్రం ఇప్పుడే రావడం లేదు.
నీ జా 2 స్టోరీ ఏంటంటే?
మొదటి భాగం చివర్లో జరిగిన సంఘటనల తర్వాత.. నీ జా (Ne Zha), ఆవో బింగ్ (Ao Bing) తమ శరీరాలను కోల్పోతారు. మాస్టర్ తాయి వారి ఆత్మలను కాపాడటానికి ‘సప్త వర్ణ పవిత్ర పద్మాన్ని’ ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల వారిద్దరూ బలహీనపడి, ఒకే శరీరంలో జీవించాల్సి వస్తుంది.
తమను తాము తిరిగి పొందాలంటే, వారు కేవలం 7 రోజుల్లో జేడ్ ప్యాలెస్లోని ఇమ్మోర్టల్ వూలియాంగ్ పెట్టిన మూడు కఠినమైన పరీక్షలను ఎదుర్కోవాలి. అమరత్వం పొందడానికి వారు చేసే సాహసం, విధిని ఎదిరించే తీరు, స్నేహం, త్యాగం చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తుంది. డ్రాగన్ కింగ్, షెన్ గొంగ్బావో పాత్రలు కథలో విలనిజాన్ని పండిస్తాయి.
ఈ సినిమా 2025 ఏప్రిల్లో ఇండియాలో థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇక్కడ దాదాపు రూ. 2.49 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 2.26 కోట్ల నెట్) వసూళ్లను రాబట్టింది. అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్ తో ఈ సినిమా పెద్దలని కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. నీ జా చిన్ననాటి పాత్రకు లు యాంటింగ్, టీనేజ్ వెర్షన్కు జోసెఫ్ కావో వాయిస్ అందించారు. ఆవో బింగ్కు హాన్ మో, తండ్రి లి జింగ్కు చెన్ హావో వాయిస్ ఇచ్చారు.