OTT: మూడు నెలల తర్వాత ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చిన మలయాళం హారర్ కామెడీ.. ఉర్లో తిరిగే వింత ఆకారం.. మిస్టరీ ఛేదించే గ్రూప్
ఓటీటీలో మలయాళం హారర్ సినిమాల జోరు కొనసాగుతోంది. ఇవాళ మరో మలయాళం హారర్ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. ఊర్లో తిరిగే వింత ఆకారం వెనుక ఉన్న మిస్టరీని ఛేదించడం అనే కథ చుట్టూ ఈ సినిమా సాగుతుంది.
ఫ్రైడే వచ్చిందంటే చాలు ఓటీటీలో కొత్త సినిమాలు సందడి ఎక్కువగానే ఉంటుంది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, జోనర్లలో తెరకెక్కిన చిత్రాలు డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేస్తుంటాయి. ఈ రోజు (ఫిబ్రవరి 6) అలాగే ఓటీటీలోకి వచ్చిన మలయాళ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమా ‘నెల్లిక్కంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్’. ఊర్లో తిరిగే వింత ఆకారాన్ని కనిపెట్టాలనే లక్ష్యంతో ఉండే ఓ గ్యాంగ్ కథ ఇది.
నెల్లిక్కంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ ఓటీటీ
ఓటీటీలో మలయాళం సినిమాలకు క్రేజ్ ఎక్కువే. ఇక ఇందులో థ్రిల్లర్, హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు అయితే దక్కే ఆదరణ మరో లెవల్ లో ఉంటుంది. తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఈ తరహా మలయాళం సినిమాలను ఇష్టపడతారు. ఇప్పుడు అలాంటి సినిమా నెల్లిక్కంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. శుక్రవారం నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
మూడు నెలల తర్వాత
నెల్లిక్కంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ సినిమా మూడు నెలల తర్వాత డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఈ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ 2025 అక్టోబర్ 24న థియేటర్లలో రిలీజైంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ మూవీకి అనుకున్న స్థాయిలో కలెక్షన్లు రాలేకపోయాయి. మిక్స్ డ్ టాక్ తో నెల్లిక్కంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ యావరేజ్ సినిమాగా మిగిలిపోయింది.
కలెక్షన్లు
నెల్లిక్కంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ చిత్రాన్ని రూ.8 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా రూ.5 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేయగలిగింది. మలయాళంలో ఎడిటర్ గా పేరు సంపాదించుకున్న నౌఫల్ అబ్దుల్లా ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్ గా అరంగేట్రం చేశాడు. ఇందులో మాథ్యూ థామస్ హీరో. మీనాక్షి, శరత్, రోషన్, మెరిన్, అబూ సలీం తదితరులు నటించారు.
నెల్లిక్కంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ స్టోరీ
కేరళ, తమిళనాడు సరిహద్దుల్లో నెల్లిక్కంపోయిల్ అనే గ్రామం ఉంటుంది. ఇది మారుమూల గ్రామం. ఈ ఊర్లో శ్యామ్ (మాథ్యూ థామస్) తన ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ తో కలిసి అల్లరి పనులు చేస్తుంటాడు. గ్రామంలోని మిస్టరీలను ఛేదించడానికి నైట్ రైడర్స్ అనే గ్యాంగ్ ను ఏర్పాటు చేస్తాడు.
అదే ఊర్లో ఓ వింత ఆకారం తిరుగుతూ ఉంటుంది. గుర్రం కాళ్లతో, మనిషి శరీరంతో, విచిత్రమైన ముఖంతో ఉన్న ఆ ఆకారం గ్రామస్తులను భయపెడుతుంది. అసలు అది మనిషేనా? లేకపోతే ఏదైనా వింత జీవా? లేదంటే దెయ్యమా? అని తెలుసుకునేందుకు నైట్ రైడర్స్ గ్యాంగ్ ట్రై చేస్తుంది. మరి ఆ వింత ఆకారం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలియాలంటే నెల్లిక్కంపోయిల్ నైట్ రైడర్స్ సినిమా చూడాల్సిందే.