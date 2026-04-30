Netflix Crime Thriller: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సైఫ్ అలీ ఖాన్ మరో పవర్ ఫుల్ పోలీస్ పాత్రతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘కర్తవ్య’ (Kartavya) నేరుగా ఓటీటీలో విడుదల కాబోతోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా మే 15వ తేదీ నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. షారుఖ్ ఖాన్ సతీమణి గౌరీ ఖాన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే సినీ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
కర్తవ్య చక్రవ్యూహంలో నిజం కోసం పోరాటం
"డ్యూటీ అనే చక్రవ్యూహంలో తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం ఒక పరీక్షే" అంటూ మేకర్స్ విడుదల చేసిన ట్యాగ్ లైన్ సినిమాలోని తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. పశ్చిమ బెంగాల్లోని సందేశ్ఖాలీలో జరిగిన యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమాను రూపొందించినట్లు సమాచారం.
ఒక ఐపీఎస్ అధికారి తన వృత్తిపరమైన బాధ్యతలకు, వ్యవస్థలోని రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు మధ్య ఎలాంటి సంఘర్షణను ఎదుర్కొన్నారనేది ఈ కథాంశం. కేవలం నేరాన్ని ఛేదించడమే కాకుండా, తన మనస్సాక్షికి లోబడి కర్తవ్యాన్ని ఎలా నిర్వహించారనేది సైఫ్ అలీ ఖాన్ పాత్ర ద్వారా ఆవిష్కరించనున్నారు.
భారీ తారాగణం.. అద్భుతమైన నిర్మాణం
ఈ కర్తవ్య మూవీలో సైఫ్ అలీ ఖాన్తో పాటు రసికా దుగ్గల్, సంజయ్ మిశ్రా వంటి ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. సంజయ్ మిశ్రా నటన సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని యూనిట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అలాగే సీనియర్ నటుడు జాకీర్ హుస్సేన్, సౌరభ్ సచ్దేవా, మనీష్ చౌదరి కూడా ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామాలో భాగమయ్యారు. రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై గౌరీ ఖాన్ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ఉన్నత ప్రమాణాలతో నిర్మించారు. పుల్కిత్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు.
మే 15న నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా..
ఇటీవల కాలంలో నెట్ఫ్లిక్స్ వరుసగా క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లను అందిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. సైఫ్ అలీ ఖాన్కు గతంలో 'సేక్రెడ్ గేమ్స్' సిరీస్ ద్వారా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై భారీ సక్సెస్ లభించింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే తరహా గ్రిప్పింగ్ డ్రామాతో 'కర్తవ్య' సినిమాతో రాబోతుండటంతో అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
మే 15 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానుంది. సస్పెన్స్, ఎమోషన్స్, సోషల్ మెసేజ్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని చిత్ర బృందం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
- కర్తవ్య సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
సైఫ్ అలీ ఖాన్ నటించిన కర్తవ్య సినిమా మే 15, 2026న విడుదల కానుంది.
2. కర్తవ్య సినిమా ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది?
ఈ చిత్రం నేరుగా నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
3. కర్తవ్య సినిమాలో ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?
సైఫ్ అలీ ఖాన్, రసికా దుగ్గల్, సంజయ్ మిశ్రా, జాకీర్ హుస్సేన్ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
