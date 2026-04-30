    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Netflix Crime Thriller: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి నేరుగా వస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    Netflix Crime Thriller: సైఫ్ అలీ ఖాన్, రసికా దుగ్గల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'కర్తవ్య' మే 15 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది.

    Apr 30, 2026, 21:57:50 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Netflix Crime Thriller: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సైఫ్ అలీ ఖాన్ మరో పవర్ ఫుల్ పోలీస్ పాత్రతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘కర్తవ్య’ (Kartavya) నేరుగా ఓటీటీలో విడుదల కాబోతోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా మే 15వ తేదీ నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. షారుఖ్ ఖాన్ సతీమణి గౌరీ ఖాన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే సినీ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

    Netflix Crime Thriller: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి నేరుగా వస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
    Netflix Crime Thriller: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి నేరుగా వస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    కర్తవ్య చక్రవ్యూహంలో నిజం కోసం పోరాటం

    "డ్యూటీ అనే చక్రవ్యూహంలో తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం ఒక పరీక్షే" అంటూ మేకర్స్ విడుదల చేసిన ట్యాగ్ లైన్ సినిమాలోని తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని సందేశ్‌ఖాలీలో జరిగిన యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమాను రూపొందించినట్లు సమాచారం.

    ఒక ఐపీఎస్ అధికారి తన వృత్తిపరమైన బాధ్యతలకు, వ్యవస్థలోని రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు మధ్య ఎలాంటి సంఘర్షణను ఎదుర్కొన్నారనేది ఈ కథాంశం. కేవలం నేరాన్ని ఛేదించడమే కాకుండా, తన మనస్సాక్షికి లోబడి కర్తవ్యాన్ని ఎలా నిర్వహించారనేది సైఫ్ అలీ ఖాన్ పాత్ర ద్వారా ఆవిష్కరించనున్నారు.

    భారీ తారాగణం.. అద్భుతమైన నిర్మాణం

    ఈ కర్తవ్య మూవీలో సైఫ్ అలీ ఖాన్‌తో పాటు రసికా దుగ్గల్, సంజయ్ మిశ్రా వంటి ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. సంజయ్ మిశ్రా నటన సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని యూనిట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

    అలాగే సీనియర్ నటుడు జాకీర్ హుస్సేన్, సౌరభ్ సచ్‌దేవా, మనీష్ చౌదరి కూడా ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామాలో భాగమయ్యారు. రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై గౌరీ ఖాన్ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ఉన్నత ప్రమాణాలతో నిర్మించారు. పుల్కిత్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు.

    మే 15న నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా..

    ఇటీవల కాలంలో నెట్‌ఫ్లిక్స్ వరుసగా క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లను అందిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. సైఫ్ అలీ ఖాన్‌కు గతంలో 'సేక్రెడ్ గేమ్స్' సిరీస్ ద్వారా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై భారీ సక్సెస్ లభించింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే తరహా గ్రిప్పింగ్ డ్రామాతో 'కర్తవ్య' సినిమాతో రాబోతుండటంతో అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

    మే 15 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్‌కు అందుబాటులోకి రానుంది. సస్పెన్స్, ఎమోషన్స్, సోషల్ మెసేజ్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని చిత్ర బృందం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. కర్తవ్య సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?

    సైఫ్ అలీ ఖాన్ నటించిన కర్తవ్య సినిమా మే 15, 2026న విడుదల కానుంది.

    2. కర్తవ్య సినిమా ఏ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది?

    ఈ చిత్రం నేరుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    3. కర్తవ్య సినిమాలో ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?

    సైఫ్ అలీ ఖాన్, రసికా దుగ్గల్, సంజయ్ మిశ్రా, జాకీర్ హుస్సేన్ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    News/Entertainment/Netflix Crime Thriller: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి నేరుగా వస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
    News/Entertainment/Netflix Crime Thriller: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి నేరుగా వస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
