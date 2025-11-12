Edit Profile
    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి ఒకే రోజు మూడు భాషలకు చెందిన మూడు సినిమాలు.. రెండు బ్లాక్‌బస్టర్లు, ఒక డిజాస్టర్

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి ఒకే రోజు మూడు భాషలకు చెందిన సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు రానున్నాయి. తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల మూవీస్ ఇందులో ఉన్నాయి. వీటిలో రెండు బ్లాక్‌బస్టర్లు కాగా.. మరొకటి డిజాస్టర్ మూవీ ఉంది.

    Published on: Nov 12, 2025 4:38 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఓటీటీలోకి ఈవారం ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ రానున్నాయి. అయితే నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో మాత్రం మరింత వినోదం సిద్ధంగా ఉంది. ఈ వీకెండ్ ఈ ఓటీటీలో చూడటానికి ఎంతో కంటెంట్ ఉండటం విశేషం. అంతేకాదు తెలుగు, హిందీ, తమిళం భాషలకు చెందిన మూడు సినిమా ఒకే రోజు అంటే శుక్రవారం (నవంబర్ 14) అడుగుపెడుతున్నాయి.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ రిలీజెస్

    ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో ఒకటైన నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈవారం అదిరిపోయే కంటెంట్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమైంది. ఈ శుక్రవారం ఒక్క రోజే రెండు బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటిలో తెలుగు డిజాస్టర్ మూవీ తెలుసు కదాతోపాటు తమిళ మూవీ డ్యూడ్, హిందీ మూవీ జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3 ఉన్నాయి.

    తెలుసు కదా

    సిద్దూ జొన్నలగడ్డ, రాశీ ఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన మూవీ తెలుసు కదా. ఈ సినిమా థియేటర్లలో దారుణంగా బోల్తా పడింది. టిల్లూ, టిల్లూ స్క్వేర్ తర్వాత ఆ స్థాయి హిట్ కోసం చూస్తున్న సిద్దూకి మరోసారి నిరాశే ఎదురైంది. ఈ సినిమా శుక్రవారం (నవంబర్ 14) నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి వస్తుండటంతో ఓటీటీలో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుందో చూడాలి.

    డ్యూడ్

    ఇక తమిళ నటుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్ అందించిన మరో బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ డ్యూడ్. మమితా బైజు కూడా ఇందులో నటించింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.100 కోట్ల మార్క్ అందుకున్న సినిమా ఇది. ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి తెలుగుతోపాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో మరింత ఆదరణ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3

    హిందీ బ్లాక్‌బస్టర్ లీగల్ కామెడీ మూవీ జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ 3 రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కు సిద్ధమైంది. ఈ సినిమా కూడా శుక్రవారమే నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి అడుగుపెట్టనుంది. అక్షయ్ కుమార్, అర్షద్ వార్సీ లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన ఈ సినిమాకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.170 కోట్ల వరకూ వచ్చాయి. జాలీ ఎల్ఎల్‌బీ ఫ్రాంఛైజీ నుంచి వచ్చిన మూడో సినిమా ఇది.

