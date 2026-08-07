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    Netflix Top 10: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో రెండు తెలుగు, రెండు తమిళ సినిమాలు

    Netflix Top 10: నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ఈవారం టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాల జాబితాలో రెండు తెలుగు, రెండు తమిళ సినిమాలు ఉన్నాయి. తెలుగులో పెద్దితోపాటు కొత్తగా వచ్చిన రావు బహదూర్ మూవీస్ ఈ లిస్టులో ఉండటం విశేషం.

    Published on: Aug 7, 2026, 14:38:12 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Netflix Top 10: ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియా బాక్సాఫీస్ చార్ట్‌లను ఈ వారం రీజనల్ సినిమాలు, హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ చిత్రాలు షేక్ చేస్తున్నాయి. విష్ణు విశాల్ 'గట్ట కుస్తీ 2', విభిన్నమైన యాక్షన్ డ్రామా 'కాన్ సిటీ', మాస్ ఎంటర్‌టైనర్ 'పెద్ది' లాంటి సినిమాలు ఇండియన్ ఆడియన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటూ టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచాయి.

    Netflix Top 10: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో రెండు తెలుగు, రెండు తమిళ సినిమాలు
    Netflix Top 10: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో రెండు తెలుగు, రెండు తమిళ సినిమాలు

    సౌత్ సినిమాలకు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై ఉన్న క్రేజ్ మరోసారి నిరూపితమైంది. ముఖ్యంగా రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి వచ్చిన అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్, కామెడీ కంటెంట్‌ను వీకెండ్‌లో చూసేందుకు ఓటీటీ లవర్స్ విపరీతంగా పోటీ పడుతున్నారు.

    రీజనల్ సినిమాల రచ్చ.. 'గట్ట కుస్తీ 2', 'పెద్ది' హవా

    కామెడీ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా వచ్చి థియేటర్లలో నవ్వులు పూయించిన 'గట్ట కుస్తీ'కి సీక్వెల్‌గా రూపొందిన 'గట్ట కుస్తీ 2' ఈ వారం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియా చార్ట్‌లో మొదటి స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. భార్యాభర్తల మధ్య వచ్చే ఫన్నీ ఈగో వార్, హై-డోస్ కామెడీ సీన్స్ డిజిటల్ ఆడియన్స్‌కు విపరీతంగా నచ్చేశాయి.

    అలాగే మాస్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్‌తో వచ్చిన 'పెద్ది' సినిమా కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ 3లో నిలిచి స్ట్రీమింగ్‌లో రికార్డు వ్యూస్‌ని సాధిస్తోంది. విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్ కథలు ఇష్టపడే సౌత్ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాకు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. మరోవైపు సస్పన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా వచ్చిన 'కాన్ సిటీ' మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులతో సప్‌స్క్రైబర్లను కట్టిపడేస్తోంది.

    టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే

    1. గట్ట కుస్తీ 2 - తమిళ కామెడీ స్పోర్ట్స్ డ్రామా

    2. కాన్ సిటీ - తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్

    3. పెద్ది - మాస్ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా

    4. ఇక్కా - హిందీ కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్

    5. 72 హవర్స్ - సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ మూవీ

    6. పతీ పత్నీ ఔర్ వో 2 - హిందీ రొమాంటిక్ కామెడీ

    7. బ్లాస్ట్ - యాక్షన్ థ్రిల్లర్

    8. స్పైడర్ మ్యాన్ హోమ్‌కమింగ్ - హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో మూవీ

    9. రావు బహదూర్ - పీరియడ్ డ్రామా

    10. దాదీ కీ షాదీ - ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్

    బాలీవుడ్ కామెడీ, థ్రిల్లర్ల హోరు

    నార్త్ ఇండియాలో హిందీ కంటెంట్‌కి కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మంచి డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ 'పతి పత్ని ఔర్ వో 2' ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తూ టాప్ 10 లిస్ట్‌లో చోటు దక్కించుకుంది. దీంతో పాటు పూర్తి ఫ్యామిలీ డ్రామాగా వచ్చిన 'దాదీ కీ షాదీ' కూడా వ్యూవర్స్‌ని బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.

    ఇక ఇంటెన్స్ యాక్షన్, సస్పెన్స్ ఇష్టపడే వారి కోసం వచ్చిన 'ఇక్కా', మైండ్ గేమ్‌లతో సాగే '72 అవర్స్', హై-వోల్టేజ్ డ్రామా 'బ్లాస్ట్' సినిమాలు క్రైమ్ అండ్ థ్రిల్లర్ జోనర్ లవర్స్‌ని ఆకట్టుకుంటూ మంచి వ్యూయర్‌షిప్ రాబడుతున్నాయి.

    హాలీవుడ్ క్లాసిక్.. పీరియడ్ డ్రామా

    గ్లోబల్ హిట్ సూపర్ హీరో మూవీ 'స్పైడర్ మ్యాన్: హోమ్‌కమింగ్' మళ్లీ ఇండియన్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తూ చార్ట్‌లలో సత్తా చాటుతోంది. కిడ్స్, మార్వెల్ ఫ్యాన్స్ ఈ హాలీవుడ్ క్లాసిక్‌ని రిపీట్ మోడ్‌లో చూస్తున్నారు. ఇక పీరియడ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో నడిచే 'రావు బహదూర్' సినిమా తన విభిన్నమైన కథనంతో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

    మొత్తానికి ఈ వారం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియా చార్ట్‌లు చూస్తే రీజనల్ సినిమాలు, మాస్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లు స్పష్టమైన ఆధిక్యతను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. వీకెండ్ వాచ్‌లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకునే వారికి ఈ టాప్ 10 సినిమాలు పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్‌గా మారాయి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Netflix Top 10: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో రెండు తెలుగు, రెండు తమిళ సినిమాలు
    Home/Entertainment/Netflix Top 10: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే.. లిస్టులో రెండు తెలుగు, రెండు తమిళ సినిమాలు
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