    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ట్రెండింగ్ టాప్ 10 హాలీవుడ్ సినిమాలు- క్రైమ్ థ్రిల్లర్, రొమాన్స్ మూవీస్- ఓ లుక్కేయండి

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ హాలీవుడ్ సినిమాల లిస్ట్ లో క్రైమ్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌లు, రొమాన్స్‌లతో కూడిన చిత్రాలున్నాయి. ఈ డిఫరెంట్ జోనర్ సినిమాలపై ఓ లుక్కేయండి.  

    Published on: Jan 05, 2026 9:54 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో హాలీవుడ్ సినిమాలు అదరగొడుతున్నాయి. ఇందులో క్రైమ్ థ్రిల్లర్, రొమాంటిక్ సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ ట్రెండింగ్ టాప్ 10లో ఉన్న చిత్రాలేవో ఓ లుక్కేయండి.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ హాలీవుడ్ సినిమాలు
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ హాలీవుడ్ సినిమాలు

    వేక్ అప్ డెడ్ మ్యాన్: ఎ నైవ్స్ అవుట్ మిస్టరీ

    రియాన్ జాన్సన్ మూడవ నైవ్స్ అవుట్ చిత్రం నంబర్ వన్ స్థానంలో గట్టిగా ఉంది. డేనియల్ క్రెయిగ్, డిటెక్టివ్ బెనోయిట్ బ్లాంక్‌గా ఒక చర్చి సమాజంతో ముడిపడి ఉన్న అనుమానాస్పద మరణంపై కేంద్రీకృతమైన చీకటి, మరింత అంతర్దృష్టితో కూడిన మిస్టరీలో తిరిగి వస్తాడు. ఈ చిత్రం పదునైన సంభాషణలను సామాజిక వ్యాఖ్యానంతో మిళితం చేస్తుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో నంబర్ వన్ గా ట్రెండ్ అవుతున్న మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఇది.

    ది గ్రించ్

    ఒక పండుగ కాలపు శాశ్వత చిత్రం ది గ్రించ్ మరోసారి నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ చార్ట్‌లలో తన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. డాక్టర్ సియస్ ప్రియమైన కథ ఇది. యానిమేటెడ్ మూవీ ఈ ఓటీటీలో ట్రెండింగ్ 2గా ఉంది.

    కేపాప్ డెమోన్ హంటర్స్

    ఇటీవలి సంవత్సరాలలో నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ అతిపెద్ద యానిమేటెడ్ విజయాలలో ఒకటి కేపాప్ డెమోన్ హంటర్స్. పాప్ సంగీతం, ఫాంటసీ, యాక్షన్‌లతో కూడిన యానిమేటెడ్ హిట్ ఇది. ప్రదర్శనల మధ్య రహస్యంగా అతీంద్రియ శక్తులతో పోరాడే అమ్మాయిల సమూహం కథ ఇది. దాని ప్రపంచ విజయం స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో కొరియన్ పాప్ సంస్కృతి నిరంతర పెరుగుదలను నొక్కి చెబుతుంది.

    ది క్రూడ్స్: ఎ న్యూ ఏజ్

    ది క్రూడ్స్ సీక్వెల్ ఒక బలమైన ప్రదర్శనకారిగా కొనసాగుతోంది. స్లాప్‌స్టిక్ కామెడీ, భావోద్వేగ క్షణాలతో నిండిన ఈ చిత్రం, ఆదిమ కుటుంబం మరింత అభివృద్ధి చెందిన వంశాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మనుగడ, పురోగతి, కుటుంబ విలువలకు సంబంధించిన వివాదాలకు దారితీస్తుంది.

    మై సీక్రెట్ శాంటా

    రొమాంటిక్ కామెడీ సీజనల్ మూవీ ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది. తప్పును గుర్తించడంతో పాటు ఊహించని ప్రేమ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. మై సీక్రెట్ శాంటా సెలవు కాలంలో సౌకర్యవంతమైన వీక్షణ కోసం చూస్తున్న వీక్షకులకు నచ్చింది.

    మర్డర్ ఇన్ మొనాకో

    ట్రూ-క్రైమ్ అభిమానులు మర్డర్ ఇన్ మొనాకోను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇది బిలియనీర్ బ్యాంకర్ ఎడ్మండ్ సఫ్రా మిస్టరీ డెత్ ను తిరిగి చూపే డాక్యుమెంటరీ. ఈ చిత్రం కేసు చుట్టూ ఉన్న సమాధానం లేని ప్రశ్నలను అన్వేషించడానికి ఇంటర్వ్యూలు, ఆర్కైవల్ ఫుటేజ్, దర్యాప్తు వివరాలను ఉపయోగిస్తుంది.

    ఎ కౌబాయ్ క్రిస్మస్ రొమాన్స్

    ఒక గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే రొమాంటిక్ మూవీ ఇది. ఈ హాలిడే రొమాన్స్ చిన్న-పట్టణ ఆకర్షణను సుపరిచితమైన పండుగ టోప్‌లతో మిళితం చేస్తుంది. టాప్ 10లో దాని ఉనికి క్రిస్మస్ సీజన్‌లో తక్కువ-స్థాయి, ఫీల్-గుడ్ రొమాంటిక్ డ్రామాలకు స్థిరమైన డిమాండ్‌ను హైలైట్ చేస్తుంది.

    పా పెట్రోల్: ది మైటీ మూవీ

    ఈ యానిమేటెడ్ ఫ్రాంచైజీ యువ వీక్షకులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. ఈ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌లో పా పెట్రోల్ పప్పీలు సూపర్ పవర్‌లను పొందుతాయి. పిల్లలకు మంచి ఎంటర్ టైన్మెంట్ అందించే షో ఇది.

    ది క్రిస్మస్ క్రానికల్స్

    కర్ట్ రస్సెల్ శాంటా క్లాజ్ అసాధారణమైన వ్యాఖ్యానం ఈ చిత్రాన్ని సీజనల్ రొటేషన్‌లో గట్టిగా ఉంచుతుంది. హాస్యం, సాహసం, కుటుంబ డ్రామాను కలపడంతో ది క్రిస్మస్ క్రానికల్స్ ఒక నమ్మకమైన హాలిడే ఫేవరెట్‌గా మిగిలిపోయింది.

    ది సూపర్ మారియో బ్రదర్స్ మూవీ

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 హాలీవుడ్ ట్రెండింగ్ లో లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న ది సూపర్ మారియో బ్రదర్స్ మూవీ. ఐకానిక్ వీడియో గేమ్ ఫ్రాంచైజీ ఆధారంగా యానిమేటెడ్ బ్లాక్‌బస్టర్ ఉంది. శక్తివంతమైన దృశ్యాలు, నోస్టాల్జిక్ ఆకర్షణతో ఈ చిత్రం గేమ్‌లతో పెరిగిన యువ వీక్షకులను, పెద్దలను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది.

