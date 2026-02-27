Edit Profile
    Netflix: హాలీవుడ్‌లో పెను సంచలనం.. వార్నర్ బ్రదర్స్ డీల్ నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ అవుట్.. తిరుగులేని శక్తిగా పారామౌంట్!

    Netflix Walkout From Warner Bros Deal: హాలీవుడ్ దిగ్గజ సంస్థ వార్నర్ బ్రదర్స్ కొనుగోలు వ్యవహారం అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. పారామౌంట్ స్కైడాన్స్ భారీ ఆఫర్ ఇవ్వడంతో నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ డీల్ నుంచి తప్పుకుంది. దీంతో హెచ్‌బిఓ, హ్యారీ పోటర్ వంటి దిగ్గజ బ్రాండ్లు ఇప్పుడు పారామౌంట్ పరం కానున్నాయి.

    Published on: Feb 27, 2026 10:45 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    హాలీవుడ్‌లో గత కొన్ని నెలలుగా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న అతిపెద్ద విలీనానికి తెరపడింది. వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీని (Warner Bros Discovery) సొంతం చేసుకోవడానికి రంగంలోకి దిగిన ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్, అనూహ్యంగా ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుంది. గురువారం (ఫిబ్రవరి 26) నాడు ప్రత్యర్థి సంస్థ పారామౌంట్ స్కైడాన్స్ (Paramount Skydance) తన ఆఫర్‌ను భారీగా పెంచడంతో నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    హాలీవుడ్‌లో పెను సంచలనం.. వార్నర్ బ్రదర్స్ డీల్ నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ అవుట్.. తిరుగులేని శక్తిగా పారామౌంట్!
    హాలీవుడ్‌లో పెను సంచలనం.. వార్నర్ బ్రదర్స్ డీల్ నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ అవుట్.. తిరుగులేని శక్తిగా పారామౌంట్!

    మలుపు తిప్పిన పారామౌంట్ భారీ ఆఫర్

    వార్నర్ బ్రదర్స్ బోర్డు గురువారం నాడు ఒక కీలక ప్రకటన చేసింది. పారామౌంట్ ఒక్కో షేరుకు 31 డాలర్ల చొప్పున మొత్తం కంపెనీని కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధమైందని, ఇది నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఆఫర్ కంటే చాలా మెరుగైనదని పేర్కొంది.

    రూ. 9.2 లక్షల కోట్లకు డీల్

    పారామౌంట్ ఆఫర్ ప్రకారం ఈ డీల్ విలువ అప్పులతో కలిపి సుమారు 111 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ. 9.2 లక్షల కోట్లు) చేరుకుంది. దీనికి పోటీగా ఆఫర్‌ను పెంచడానికి ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ నిరాకరించింది. అంత భారీ ధర చెల్లించడం ఆర్థికంగా లాభదాయకం కాదని భావించి ఆ రేసు నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది నెట్‌ఫ్లిక్స్.

    'మాకు ఇది అవసరమే కానీ.. ఏ ధరకైనా కాదు'

    ఈ పరిణామంపై నెట్‌ఫ్లిక్స్ కో-సీఈఓలు టెడ్ సరాండోస్, గ్రెగ్ పీటర్స్ సంయుక్తంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. "వార్నర్ బ్రదర్స్ బ్రాండ్లకు మేము సరైన వారసులుగా ఉంటామని నమ్మాము. కానీ, ఈ లావాదేవీ సరైన ధరకు లభిస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నామే తప్ప, ఏ ధరకైనా సరే కొనాలనే పట్టుదల మాకు లేదు" అని వారు స్పష్టం చేశారు. డీల్ కుదరకపోయినా వార్నర్ బ్రదర్స్ నాయకత్వానికి వారు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

    ఒకే గొడుగు కిందకు హ్యారీ పోటర్, టాప్ గన్

    ఇక పారామౌంట్ ఈ కంపెనీని పూర్తిగా కొనుగోలు చేయనుండటంతో హాలీవుడ్ ముఖచిత్రం మారిపోనుంది. ఇప్పటివరకు వేర్వేరుగా ఉన్న హ్యారీ పోటర్, హెచ్‌బిఓ మ్యాక్స్, సిఎన్ఎన్ (CNN) వంటి బ్రాండ్లు.. ఇప్పుడు పారామౌంట్‌కు చెందిన సిబిఎస్ (CBS), టాప్ గన్, వారి స్ట్రీమింగ్ సర్వీసులతో జతకట్టనున్నాయి. ఈ విలీనం పూర్తయితే హాలీవుడ్‌లో పారామౌంట్ తిరుగులేని శక్తిగా ఎదగనుంది.

    ముందున్న సవాళ్లు

    వార్నర్ బ్రదర్స్ సీఈఓ డేవిడ్ జాస్లావ్ ఈ డీల్‌పై స్పందిస్తూ నెట్‌ఫ్లిక్స్ తమకు మంచి భాగస్వామి అని కొనియాడారు. పారామౌంట్ విలీనం కంపెనీకి గొప్ప విలువను తీసుకువస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    యాంటీ ట్రస్ట్ నిబంధనలు

    అయితే ఈ భారీ విలీనం కార్యరూపం దాల్చాలంటే వాటాదారుల ఆమోదంతో పాటు, యాంటీ ట్రస్ట్ (Antitrust) నిబంధనలు, రాజకీయ ప్రభావాలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుంది.

    News/Entertainment/Netflix: హాలీవుడ్‌లో పెను సంచలనం.. వార్నర్ బ్రదర్స్ డీల్ నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ అవుట్.. తిరుగులేని శక్తిగా పారామౌంట్!
    News/Entertainment/Netflix: హాలీవుడ్‌లో పెను సంచలనం.. వార్నర్ బ్రదర్స్ డీల్ నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ అవుట్.. తిరుగులేని శక్తిగా పారామౌంట్!
