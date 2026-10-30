Niharika Konidela: ప్రొడ్యూసర్గా బిజీ..వెకేషన్లో పూల్లో చిల్..పచ్చని అందాల నడుమ..నిహారిక కొణిదెల వీడియో వైరల్!
Niharika Konidela: ప్రొడ్యూసర్ గా మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల దూసుకెళ్తున్నారు. నిర్మాతగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెండు బంపర్ హిట్లు అందుకున్న ఆమె.. ఇప్పుడు మరో రెండు చిత్రాలను నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పుడేమో వెకేషన్లో ఇలా చిల్ అవుతున్నారు. ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
Niharika Konidela: మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన నిహారిక కొణిదెల.. కెరీర్ మొదట్లో టీవీ యాంకర్ గా, ఆ తర్వాత వెబ్ సిరీస్ లతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. హీరోయిన్ గా కొన్ని సినిమాలు చేసినప్పటికీ ఆమెకు అసలైన సక్సెస్, గుర్తింపు నిర్మాతగానే దక్కిందని చెప్పాలి. కేవలం కమర్షియల్ హంగులకే పరిమితం కాకుండా, కంటెంట్ ఉన్న కథలను నమ్ముకుంటూ 'పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్' బ్యానర్ ద్వారా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ తో జోరు
నిర్మాతగా నిహారిక కొణిదెల అడుగులు చాలా పక్కాగా పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల ఆమె నిర్మించిన చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించాయి. 'కమిటీ కుర్రోళ్లు' లాంటి సినిమాతో కొత్త డైరెక్టర్ ను, ఎంతోమంది కొత్త నటీనటులను ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసి తన గట్స్ ఏంటో నిరూపించుకున్నారు. ఈ మూవీతో నేషనల్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు.
కమిటీ కుర్రోళ్లు మూవీతో యూత్ ను కట్టిపడేసిన నిహారిక.. రాకాసతో హారర్ కామెడీ జోనర్లోనూ అదరగొట్టారు. ప్రొడ్యూసర్ గా బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెండు బంపర్ హిట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె బ్యానర్ లో సినిమా వస్తుందంటే ప్రేక్షకుల్లో కచ్చితంగా ఓ పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ అవుతోంది.
మరో రెండు ప్రాజెక్టులతో బిజీగా..
కేవలం వచ్చిన విజయాలతో సరిపెట్టుకోకుండా తన నిర్మాణ సంస్థను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే పనిలో పడ్డారు మెగా డాటర్. యువ టాలెంట్ ను ప్రోత్సహిస్తూ మరో రెండు కొత్త ప్రాజెక్టులను పట్టాలెక్కించారు. ఓ వైపు అన్నయ్య వరుణ్ తేజ్ హీరోగా బరి మూవీని అనౌన్స్ చేశారు. మరోవైపు రీసెంట్ గా పాకెట్ రాకెట్స్ ను లాంఛ్ చేశారు.
ఇలా వైవిధ్యమైన కథలను ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకులకు కొత్తదనం అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ సినిమాలను రూపొందిస్తున్నారు నిహారిక కొణిదెల. త్వరలోనే ఈ చిత్రాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అధికారికంగా వెలువడనున్నాయి.
వెకేషన్ లో చిల్.. నెట్టింట వీడియో వైరల్
వరుస సినిమా పనులతో బిజీగా గడిపిన నిహారిక.. కాస్త బ్రేక్ తీసుకుని వెకేషన్ కు వెళ్లారు. అందమైన ప్రకృతి మధ్య సేదదీరుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఈ వెకేషన్ కు సంబంధించిన ఓ వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. అందులో నిహారిక చాలా ఉల్లాసంగా, స్టైలిష్ లుక్ లో కనిపిస్తున్నారు. చల్లని వాతావరణంలో పూల్ లో చిల్ అవుతున్న ఈ వీడియో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల ప్రశంసలు
ఈ వీడియో చూసిన మెగా అభిమానులు, నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు. "సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ వెకేషన్ వైబ్స్ అదిరిపోయాయి" అంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు. నిహారిక వెకేషన్ వీడియో క్షణాల్లోనే వైరల్ గా మారి గూగుల్, ఇన్ స్టాగ్రామ్ ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. ఓ వైపు నిర్మాతగా సత్తా చాటుతూనే, మరోవైపు తన పర్సనల్ లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తూ నిహారిక దూసుకుపోతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More