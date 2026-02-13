మంచి సినిమాను 30 లక్షల్లో తీయొచ్చు కానీ జనాల్లోకి తేవాలంటే కోట్లు కావాలి- హీరో నాని బెట్పై నిలవే డైరెక్టర్ కామెంట్స్
ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 14) థియేటర్లలోకి వచ్చిన తెలుగు రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ సినిమా నిలవే. సౌమిత్ పోలాడి హీరోగా, శ్రేయాసి సేన్ హీరోయిన్గా చేసిన ఈ సినిమాకు సాయి కె వెన్నం దర్శకత్వం వహించారు. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇటీవల నిర్వహించిన నిలవే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో దర్శకుడు సాయి కె వెన్నం కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
సౌమిత్ రావు హీరోగా నటిస్తూ సాయి కే వెన్నంతో కలిసి డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా నిలవే. తెలుగులో రొమాంటిక్ మ్యూజికల్ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కిన నిలవే సినిమాతో శ్రేయాసి సేన్ హీరోయిన్గా అరంగేట్రం చేసింది. హర్ష చెముడు, సుప్రియా ఐసోలా మరో జోడీగా సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా
పీవోవీ ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాజ్ అల్లాడ, గిరిధర్ రావు పోలాడి, సాయి కె వెన్నం నిర్మించిన నిలవే సినిమా ప్రేమికుల దినోత్సవం కానుకగా ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 13) థియేటర్లలో విడుదల అయింది.
డైరెక్టర్ సాయి కె వెన్నం కామెంట్స్
అయితే, ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇటీవల నిలవే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ సాయి కె వెన్నం ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఓ దర్శకుడు అన్నారు
చిత్ర దర్శకుడు సాయి కె వెన్నం మాట్లాడుతూ.. "30 లక్షల్లో మంచి సినిమా తీయవచ్చు. కానీ, జనాల్లోకి తేవాలంటే మాత్రం కోట్లు ఖర్చుపెట్టాలని ఆ మధ్య ఓ దర్శకుడు అన్నారు. మాది కంటెంట్ సినిమా. ప్రేక్షకులకు మంచి బిలీవ్ నేను ఇవ్వగలిగాను" అని అన్నారు.
మా దగ్గర బెట్లు లేవు కానీ..
"హీరో నాని గారు కోర్ట్ సినిమా తీశాక చూడండి.. నచ్చకపోతే నా తదుపరి సినిమా చూడకండి అంటూ బెట్ కూడా వేశారు. కానీ, మా దగ్గర అలాంటి బెట్లు లేవు. మా దగ్గర మంచి సినిమా ఉంది. దాన్ని మీరు చూసి ఆశీర్వదించండి" అని నాని బెట్పై డైరెక్టర్ సాయి కె వెన్నం మాట్లాడారు.
సందీప్ రెడ్డి వంగాను కలిసినప్పుడు
"ఇందులో అందరూ కొత్తవారు కావచ్చు. అందరి కృషితో ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తున్నాం. డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా గారిని కలిసినప్పుడు ‘ఇక్కడ ఎవరూ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ లేరు.. మన సినిమాను మనమే నమ్మాలి. నాకది వర్క్వుట్ అయింది. నువ్వు కూడా అదే నమ్ము’ అని చెప్పిన మాట నాలో స్ఫూర్తిని నింపింది’ అని సాయి కె వెన్నం చెప్పారు.
నటీనటుల కామెంట్స్
ఇకపోతే ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత మాధురి, నటి సత్య శ్రీ, ఆర్ అండ్ ఎ ట్రావెల్స్ అనురాధా, ప్రవీణ కడియాల, ప్రొడ్యూసర్ గిరిధర్ రావు, నటుడు రూపేష్ తదితరులు మాట్లాడుతూ.. బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ లవ్ డ్రామాగా రూపొందిన నిలవే చిత్రం, భావోద్వేగాలతో పాటు కొత్త ఆలోచనలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించారని వెల్లడించారు. చిత్రం విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు.
నిలవే నటీనటులు
కాగా, నిలవే సినిమాలో సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్, హర్ష చెముడు, సుప్రియా ఐసోలాతోపాటు రూపేష్ మారాపు, జీవన్ కుమార్, గురురాజ్, సిద్ధార్థ్ గొల్లపూడి, అనాల సుష్మిత తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.