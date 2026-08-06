OTT Views: ఈ తెలుగు కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ జోరు మామూలుగా లేదు-ఓటీటీలో ఫాస్టెస్ట్ 50 మిలియన్ రికార్డు-మీరు చూశారా?
OTT Views: ఓటీటీలో తెలుగు లీగల్ డ్రామా సిరీస్ అదరగొడుతోంది. ఈ కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్ జోరు మామూలుగా లేదు. ఏకంగా ఫాస్టెస్ట్ 50 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ రికార్డును ఈ సిరీస్ ఖాతాలో వేసుకుంది. తెలుగు జనాలు ఓటీటీలో దీన్ని ఎగబడి చూస్తున్నారు. మరి మీరు చూశారా?
OTT Views: టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్ మేకా (Srikanth Meka) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సరికొత్త లీగల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్’ (Objection My Lord). ఈ కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఓటీటీలో సంచలన వ్యూయర్షిప్ రికార్డులతో దూసుకుపోతోంది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5) లో ప్రసారమవుతున్న ఈ సిరీస్ విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే డిజిటల్ రికార్డులను తిరగరాసింది.
50 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్
దర్శకుడు సంతోష్ అయ్యప్పన్ (Santosh Ayyappan) తెరకెక్కించిన ఈ ఏడు ఎపిసోడ్ల లీగల్ డ్రామా అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్ జులై 31, 2026న ఓటీటీలోకి వచ్చింది. జీ5 ప్లాట్ఫామ్లోనే అత్యంత వేగంగా 50 మిలియన్లకు పైగా స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ (50 Million+ Streaming Minutes) డిజిటల్ వ్యూయర్షిప్ సాధించిన తెలుగు వెబ్ సిరీస్గా ‘అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్’ చరిత్ర సృష్టించింది. కోర్ట్రూమ్ డ్రామాలను ఇష్టపడే తెలుగు ఓటీటీ వీక్షకులు ఈ సిరీస్ను విశేషంగా ఆదరిస్తున్నారు.
లాయర్ పాత్రలో
సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్ ఈ అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్ సిరీస్ తోనే ఓటీటీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇందులో శ్రీకాంత్ పవర్ఫుల్ లాయర్ పాత్రలో అదరగొట్టాడు. తన యాక్టింగ్ తో విజిల్స్ వేయిస్తున్నాడు. ముకేష్ రిషి, అనన్య శర్మ, స్నేహల్ కామత్, సమీర్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలలో కనిపించారు. ప్రతి ఒక్కరూ యాక్టింగ్ లో సత్తాచాటడంతో సిరీస్ కు మంచి వ్యూయర్ షిప్ లభిస్తోంది.
తెలుగు రీమేక్
డ్రీమ్ హౌస్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై రాజ్కుమార్ అకేళ్ల ఈ అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్ సిరీస్ను నిర్మించారు. తమిళంలో సంచలన విజయం సాధించిన ‘సట్టముమ్ నీదియుమ్’ వెబ్ సిరీస్కి ఇది అధికారిక తెలుగు రీమేక్ కావడం విశేషం. అయినా తెలుగు ఆడియన్స్ కు తగ్గట్లుగా మార్పులు చేసి, గ్రిప్పింగ్ గా ఈ సిరీస్ తెరకెక్కించారు.
సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి?
సాధారణంగా తెలుగు ఓటీటీల్లో క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు లేదా హారర్ కంటెంట్కు ఎక్కువ వ్యూయర్షిప్ వస్తుంటుంది. అయితే 'అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్' సాధించిన ఈ 50 మిలియన్ మినిట్స్ రికార్డు.. గ్రిప్పింగ్ కోర్ట్రూమ్ లీగల్ డ్రామాలకు కూడా తెలుగులో విపరీతమైన ఆదరణ ఉందని నిరూపిస్తోంది.
సీనియర్ నటుడు శ్రీకాంత్ సీరియస్ రోల్స్లో డిజిటల్ స్పేస్ను ఎంచుకోవడం ఆయన కెరీర్కు మైలేజ్ ఇవ్వడమే కాకుండా, తమిళ రీమేక్ అయినప్పటికీ తెలుగు నేటివిటీకి తగినట్లు వేగవంతమైన స్క్రీన్ప్లేతో సంతోష్ అయ్యప్పన్ తెరకెక్కించడం వల్లనే ఈ రికార్డ్ వ్యూస్ సాధించడం సాధ్యమైంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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