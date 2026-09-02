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OG Universe: కొత్త బ్లడ్ గ్రూప్ ఓజీ.. కార్చిచ్చులా అంటుకుపోవాలి.. మన బెస్ట్ ఇద్దాం: పవన్ బర్త్‌డే రోజు ఓజీ స్పెషల్

OG Universe: పవన్ కల్యాణ్ బర్త్ డే నాడు ఓజీ మూవీ సీక్వెల్ పై బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ సుజీత్. ఇందులో పవన్ ఇచ్చిన సలహాలు, తమన్, సుజీత్ డైలాగులు హైలైట్ గా నిలిచాయి. ఇప్పుడా వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

Published on: Sep 2, 2026, 17:35:10 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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OG Universe: మరోసారి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించే పిచ్చి క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'ఓజీ' (OG) సినిమా డైరెక్టర్ సుజీత్ ఒక స్పెషల్ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్ చేసి సోషల్ మీడియాను షేక్ చేశారు. ఈ వీడియోలో 'ఓజీ యూనివర్స్' (OG Universe) గురించి పవన్ కళ్యాణ్, సుజీత్, తమన్ మధ్య జరిగిన హాట్ హాట్ డిస్కషన్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

OG Universe: కొత్త బ్లడ్ గ్రూప్ ఓజీ.. కార్చిచ్చులా అంటుకుపోవాలి.. మన బెస్ట్ ఇద్దాం: పవన్ బర్త్‌డే రోజు ఓజీ స్పెషల్
OG Universe: కొత్త బ్లడ్ గ్రూప్ ఓజీ.. కార్చిచ్చులా అంటుకుపోవాలి.. మన బెస్ట్ ఇద్దాం: పవన్ బర్త్‌డే రోజు ఓజీ స్పెషల్

నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కనెక్షన్.. ఓజీ 2 కాన్సెప్ట్ ఇదే

డైరెక్టర్ సుజీత్ రిలీజ్ చేసిన స్పెషల్ వీడియోలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ ఓజీ సీక్వెల్ గురించి కొన్ని క్రేజీ విషయాలు రివీల్ చేశారు. 'ఓజీ 2' సినిమాను మన ఇండియా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ ఎమోషన్స్, వెస్ట్రన్ ప్రజెంటేషన్‌తో ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. కొత్త బ్లడ్ గ్రూప్ ఓజీ అని తమన్ అనగా.. ఓజీ యూనివర్సల్ బ్లడ్ గ్రూప్ అని సుజీత్ అనడం విశేషం.

ఈ చర్చలో పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా పాల్గొంటూ.. ఈ కథలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ నుంచి సమకాలీన అంశాల వరకు అన్నీ యాడ్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఉంటుందని సలహా ఇచ్చారు. "మనం బెస్ట్ అవుట్‌పుట్ ఇద్దాం" అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పిన మాటలు పవనిజం ఫ్యాన్స్‌కు విపరీతమైన హై ఇచ్చాయి.

సమురాయ్ యాంగిల్ విజువల్స్.. తమన్ మైండ్ బ్లాకింగ్ బీజీఎం

వీడియో చివర్లో వచ్చిన యానిమేషన్ విజువల్స్ ఈ ఓజీ యూనివర్స్‌లో సమురాయ్ స్టైల్ కత్తియుద్ధాల యాంగిల్‌ను కూడా చూపించాయి. జపనీస్ కటానా కత్తులతో పవన్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టర్ చేయబోయే రచ్చ ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతోందో ఈ యానిమేషన్ గ్లింప్స్ ద్వారా క్లారిటీ వచ్చేసింది.

దానికి తోడు సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్. తమన్ ఇచ్చిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) వీడియోకు మెయిన్ హైలైట్‌గా నిలిచింది. పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల తనకున్న అపారమైన అభిమానాన్ని తమన్ మరోసారి తన మ్యూజిక్‌తో నిరూపించుకున్నారు.

సుజీత్ విజన్, పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్‌లో 'ఓజీ' సినిమా ఎప్పుడూ చాలా స్పెషల్‌గానే నిలిచిపోతుంది. 'రన్ రాజా రన్', ప్రభాస్‌తో 'సాహో' వంటి పవర్ ప్యాక్డ్ యాక్షన్ సినిమాలు తీసిన యంగ్ డైరెక్టర్ సుజీత్.. పవన్ కళ్యాణ్‌ను ఒక గ్యాంగ్‌స్టర్ అవతార్‌లో ప్రెజెంట్ చేసిన విధానం అప్పట్లో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది.

పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్‌లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్‌గా ఓజీ రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఓజీ 2 షూటింగ్ వచ్చే ఏడాది నుంచి గ్రాండ్‌గా సెట్స్ పైకి వెళ్లబోతోందని మేకర్స్ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేశారు. వింటేజ్ పవనిజం విజువల్ ట్రీట్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/OG Universe: కొత్త బ్లడ్ గ్రూప్ ఓజీ.. కార్చిచ్చులా అంటుకుపోవాలి.. మన బెస్ట్ ఇద్దాం: పవన్ బర్త్‌డే రోజు ఓజీ స్పెషల్
Home/Entertainment/OG Universe: కొత్త బ్లడ్ గ్రూప్ ఓజీ.. కార్చిచ్చులా అంటుకుపోవాలి.. మన బెస్ట్ ఇద్దాం: పవన్ బర్త్‌డే రోజు ఓజీ స్పెషల్
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