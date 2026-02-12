Edit Profile
    OTT: వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్.. ఓటీటీలోకి మూవీగా వస్తున్న బోల్డ్ సిరీస్.. ఎక్కువ మంది చూసిన ఒరిజిన‌ల్ సిరీస్ గా రికార్డు

    ఓటీటీని షేక్ చేసిన ఓ బోల్డ్ సిరీస్ ఇప్పుడు సినిమాగా రాబోతుంది. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఈ మూవీని డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలోని రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. 

    Published on: Feb 12, 2026 2:03 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓటీటీని షేక్ చేసి, రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన బోల్డ్ వెబ్ సిరీస్ ‘3 రోజెస్’ సీజన్ 2. ఈ సిరీస్ లోని సీజన్ 2 డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో అదరగొట్టింది. ఇప్పుడీ ఈ సీజన్ సినిమాగా మారి నేరుగా ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ప్రకటించింది.

    ఓటీటీలోకి సినిమాగా బోల్డ్ సిరీస్ (x/ahavideoIN)
    ఓటీటీలోకి సినిమాగా బోల్డ్ సిరీస్ (x/ahavideoIN)

    3 రోజెస్ సీజన్ 2 మూవీ ఓటీటీ

    బోల్డ్ సిరీస్ 3 రోజెస్ సీజన్ 2 సినిమాగా రాబోతుంది. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆహా వీడియో ఓటీటీలో ఈ మూవీ ప్రీమియర్ అవుతుంది. ఈ విషయాన్ని ఆహా వీడియో ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 12) అనౌన్స్ చేసింది.

    ‘‘ఈ వాలెంటైన్స్ డే రోజు మేం రోజెస్ ఇవ్వట్లేదు. బోల్డ్ స్టోరీలను రిలీజ్ చేస్తున్నాం. 3 రోజెస్ సీజన్ 2 ది మూవీ ఫిబ్రవరి 14న ఆహాలో రిలీజ్ కానుంది’’ అని ఎక్స్ లో ఆహా వీడియో పోస్టు చేసింది.

    3 రోజెస్ గురించి

    ఆహా ఒరిజినల్ సిరీస్ గా ఓటీటీలోకి వచ్చిన 3 రోజెస్ సంచలనంగా మారింది. ఈ బోల్డ్ సిరీస్ సీజన్ 1 నవంబర్ 12, 2021లో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఈ సిరీస్ కు తెగ క్రేజ్ వచ్చింది. దీంతో 2025 డిసెంబర్ 13న 3 రోజెస్ సీజన్ 2ను రిలీజ్ చేశారు. ఇది కూడా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. మొత్తం 6 ఎపిసోడ్ల సిరీస్ ఇది.

    ఆ రికార్డు

    3 రోజెస్ సీజన్ 2 ఇప్పటికే ఆహా ఓటీటీలో రికార్డు నమోదు చేసింది. ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో అత్యధిక మంది చూసిన ఒరిజినల్ సిరీస్ గా ఈ సీజన్ 2 నిలిచింది. ఇందులో ఈషా రెబ్బా, రాశి సింగ్, కుషిత కల్లపు లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు.

    3 రోజెస్ సీజన్ 2 స్టోరీ

    రితిక అలియాస్ రీతూ (ఈషా రెబ్బా), మేఘన (రాశి సింగ్), సృష్టి (కుషిత కల్లపు) ముగ్గురు ముంబైలో ఒకే ఇంట్లో నివసిస్తుంటారు. బ్రేకప్ అయిన రీతూ కెరియర్‌పై ఫోకస్ పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటే.. విడాకులు తీసుకున్న మేఘన ఆ విషయాన్ని తమ కుటుంబానికి తెలియకుండా జాగ్రత్త పడుతుంది.

    మరోవైపు కొరియన్ డ్రామాస్ అంటే ఇష్టపడే సృష్టి మాత్రం కొత్త వ్యక్తులతో డేటింగ్ చేయాలని ఉవ్విళ్లూరుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ముగ్గురు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్‌గా మారి కొత్త యాడ్ ఏజెన్సీ స్టార్ట్ చేస్తారు. దాన్ని రన్ చేసేందుకు చాలా కష్టడుతుంటారు. కానీ, వారికి ఒక్క క్లయింట్ కూడా రాడు.

    ఈ సమయంలోనే, రీతూ పెళ్లికి రెజెక్ట్ చేసిన ప్రసాద్ (హర్ష చెముడు) వారికి తన గోల్డ్ జ్యూవెలరీ ప్రాజెక్ట్ యాడ్ ఇవ్వడానికి వస్తాడు. ఆ తర్వాత ముగ్గురు స్నేహితుల జీవితాల్లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు ఏంటీ? ఆ యాడ్ చేసేందుకు ముగ్గురు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు? యాడ్ ఎజెన్సీ ఎలా పెట్టారు? భర్తతో మేఘనకు ఉన్న సమస్య ఏంటీ? ప్రసాద్ గురించి తెలిసిన నిజం ఏంటీ? ముగ్గురు ఎలాంటి ప్రమాదంలో పడ్డారు? అనేది తెలియాలంటే ఈ 3 రోజెస్ సీజన్ 2 చూడాల్సిందే.

