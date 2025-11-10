ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 15 సినిమాలు- కచ్చితంగా చూడాల్సినవిగా 13- హారర్ థ్రిల్లర్ టు ఫ్యామిలీ డ్రామా, ఆహా టు ప్రైమ్!
ఓటీటీలోకి గత వారం ఏకంగా 15 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో కచ్చితంగా చూడాల్సినవిగా 13 మూవీస్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఎక్కువగా హారర్ థ్రిల్లర్స్ ఉన్నాయి. ఈటీవీ విన్, ఆహా, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5లలో తెలుగు ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఓటీటీలోకి ఏకంగా 15 సినిమాలు తెలుగులో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాల నుంచి ఇతర భాషల డబ్బింగ్ మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈటీవీ విన్, ఆహా, అమెజాన్ ప్రైమ్, జియో హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5 తదితర ప్లాట్ఫామ్స్లలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన తెలుగు సినిమాలపై లుక్కేద్దాం.
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
ప్రొద్దుటూరు దసరా (తెలుగు కల్చరల్ డాక్యుమెంటరీ చిత్రం)- నవంబర్ 07
హౌజ్మేట్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ హారర్ కామెడీ ఫాంటసీ చిత్రం)- నవంబర్ 7
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
డెత్ బై లైటెనింగ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ అమెరికన్ ఎపిక్ పొలిటికల్ హిస్టారికల్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- నవంబర్ 06
బారాముల్లా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ హారర్ మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా)- నవంబర్ 07
ఫ్రాంకెన్స్టీన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ హారర్ సైన్స్ ఫిక్షన్ అడ్వెంచర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- నవంబర్ 07
చిరంజీవ (తెలుగు మైథలాజికల్ ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం)- ఆహా ఓటీటీ- నవంబర్ 07
అర్జున్ చక్రవర్తి (తెలుగు బయోగ్రాఫికల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- నవంబర్ 07
తెలుగులో 15 సినిమాలు
ఇలా గత వారం (నవంబర్ 03 నుంచి నవంబర్ 09) తెలుగు భాషలో ఏకంగా 15 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. వాటిలో కచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమాలుగా జరణ్, చిరంజీవ, అర్జున్ చక్రవర్తి, బారాముల్లా, డార్క్ నన్స్, హౌజ్మేట్స్, బ్యాడ్ గర్ల్, మిత్ర మండలి సినిమాలు ఉన్నాయి.
కచ్చితంగా చూడాల్సినవి
వీటితోపాటు బాంబి ది రికనింగ్, ది ఫెంటాస్టిక్ 4, ఫ్రాంకెన్స్టీన్, విజయ్ కేరాఫ్ రామారావు, ప్రొద్దుటూరు దసరాతో కలిపి కచ్చితంగా చూడాల్సిన స్పెషల్ మూవీస్గా 13 ఉన్నాయి.
మరింత ఇంట్రెస్టింగ్
వీటిలో మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా స్ట్రయిట్ తెలుగు సినిమాలు అయిన మిత్ర మండలి, చిరంజీవ, విజయ్ కేరాఫ్ రామారావు, ప్రొద్దుటూరు దసరా వంటి 4 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
